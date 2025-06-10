accueil
name :
Ghost of Yotei
platform :
Playstation 5
editor :
PlayStation Studios
developer :
Sucker Punch
genre :
action-aventure
rider288
Ghost of Yotei, ca serait déjà 2 Millions de ventes
Selon un message de Stephen Lin, responsable des opérations de vente chez PlayStation China
https://x.com/MaximeChao/status/1975154115367043390
Si c'est vrai, pas mal pour un " Boycott "
1
Like
Who likes this ?
link49
posted the 10/06/2025 at 11:14 AM by rider288
rider288
comments (
5
)
ravyxxs
posted
the 10/06/2025 at 11:22 AM
Ils vont très vite atteindre le budget du jeu alors.
shanks
posted
the 10/06/2025 at 11:25 AM
heu... y a une couille dans l'info là.
T'as des sources screens mais sans lien.
Il vient d'où le post de Stephen Lin ?
Pourquoi son pseudo est flouté ?
Pourquoi il reprend un render sous IA d'un mec Facebook ?
Et pourquoi accessoirement JA reprend ce render IA pour enlever le nom de "l'auteur" et rajouter le logo de Jeux Actu ?
gasmok2
posted
the 10/06/2025 at 11:32 AM
ça pue le fake, mais dans le doute si c'est vrai bien joué
tripy73
posted
the 10/06/2025 at 11:39 AM
shanks
: après quelques recherches sur X, Maxime Chao est le seul à relayer cette "info" et le post qui est screen me paraît étrange aussi, surtout qe l'image c'est celle de Fallout donc une licence Microsoft. Bref, s'ils ont vraiment atteint les 2 millions de jeux vendus/distribués, Sony devrait l'annoncer bientôt.
magneto860
posted
the 10/06/2025 at 11:42 AM
Ce serait sans doute la moindre des choses vu le budget publicitaire (j'observe un matraquage de pub tv pour ce jeu, sur D+ tout particulièrement).
