Ghost of Yotei
10
Likers
name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
rider288
10
Likes
Likers
rider288
Ghost of Yotei, ca serait déjà 2 Millions de ventes
Selon un message de Stephen Lin, responsable des opérations de vente chez PlayStation China

https://x.com/MaximeChao/status/1975154115367043390

Si c'est vrai, pas mal pour un " Boycott "
    1
    Like
    Who likes this ?
    link49
    posted the 10/06/2025 at 11:14 AM by rider288
    comments (5)
    ravyxxs posted the 10/06/2025 at 11:22 AM
    Ils vont très vite atteindre le budget du jeu alors.
    shanks posted the 10/06/2025 at 11:25 AM
    heu... y a une couille dans l'info là.

    T'as des sources screens mais sans lien.

    Il vient d'où le post de Stephen Lin ?
    Pourquoi son pseudo est flouté ?
    Pourquoi il reprend un render sous IA d'un mec Facebook ?


    Et pourquoi accessoirement JA reprend ce render IA pour enlever le nom de "l'auteur" et rajouter le logo de Jeux Actu ?
    gasmok2 posted the 10/06/2025 at 11:32 AM
    ça pue le fake, mais dans le doute si c'est vrai bien joué
    tripy73 posted the 10/06/2025 at 11:39 AM
    shanks : après quelques recherches sur X, Maxime Chao est le seul à relayer cette "info" et le post qui est screen me paraît étrange aussi, surtout qe l'image c'est celle de Fallout donc une licence Microsoft. Bref, s'ils ont vraiment atteint les 2 millions de jeux vendus/distribués, Sony devrait l'annoncer bientôt.
    magneto860 posted the 10/06/2025 at 11:42 AM
    Ce serait sans doute la moindre des choses vu le budget publicitaire (j'observe un matraquage de pub tv pour ce jeu, sur D+ tout particulièrement).
