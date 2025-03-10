.... à petit prix sur PS4 & PS5, moins de 12 euros pour beaucoup d'heureux.
Dire que @Kevisiano nous avait invité à voter sur nos jeux de la semaine ICI
Devinez quoi.
Ce vendredi 03 pluviose en l'octobre 25, 19h16, Jeuxvideo.com rend hommage à cet excellent jeu, parti d'un roman, et pour ceux qui aiment le genre "énigme en point&click", en 3D isométrique.
"Avec les jeux vidéo de rôle, on sait pertinemment qu’on en aura pour son argent. Ce qui est encore mieux, c’est de les récupérer lors d’une promotion. D’ailleurs, ça tombe bien, l’un des plus grands jeux de rôle de tous les temps, noté 19/20, est à récupérer pour moins de 12 euros sur PlayStation 4 et PlayStation 5 !
Dans Disco Elysium, le joueur incarne un détective amnésique chargé de résoudre une enquête dans la ville fictive de Révachol. L’approche du RPG est ici atypique : il n’y a pas de combat au sens traditionnel, mais un système de dialogues et de décisions qui impacte le déroulement de l’histoire et la psychologie du personnage. L’univers du jeu se distingue par son écriture dense et détaillée, qui mêle intrigue policière et réflexion sociale, donnant à chaque choix une portée narrative réelle.
Disco Elysium, un jeu vidéo quasi-parfait qui ne coûte que 11,99€ pendant quelques jours
Dans nos colonnes, à l’occasion de notre test du jeu, on a souligné la richesse et l’intelligence du jeu. Au-delà de ça, notre article met en avant l’originalité de Disco Elysium, notamment son système de compétences qui transforme le dialogue en véritable terrain de jeu stratégique. Chaque compétence peut entrer en conflit ou en accord avec les autres, ouvrant des possibilités variées pour l’évolution du personnage et la résolution des enquêtes. En parallèle, on insiste également sur la densité du scénario et la qualité de l’écriture. Les personnages secondaires sont nombreux et disposent de dialogues et de motivations détaillés, renforçant l’immersion.
L’ambiance visuelle et sonore est également saluée : le style graphique et la bande-son contribuent à créer un univers cohérent et marquant, renforçant l’identité unique du titre. Enfin, notre test note que le jeu ne cherche pas à simplifier l’expérience pour le joueur. La complexité des interactions et des choix impose de réfléchir aux conséquences de chaque décision. Cette approche confère à Disco Elysium une profondeur rare dans le paysage des RPG contemporains, et c’est pour cette raison qu’on lui a attribué la note de 19/20. Si vous voulez récupérer Disco Elysium à 11,99€, il ne faut pas traîner : la promotion se termine le 9 octobre.
Alors oui, les thèmes sont épuisés : vengeance, colère, frsutration, et ici amnésie, mais l'ambiance subjugue le thème.
Mais oui un de mes jeux préférés sur ces dernières années, quel kiff les persos, l'univers, l'ambiance, et les possibilités de réponse
J'avais refait un run avec les doublages de la définitive édition, encore meilleur avec les voix