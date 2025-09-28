profile
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
name : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Omega Force
genre : action
masharu > blog
TGS - Du gameplay pour Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau




Edité par Koei Tecmo au Japon, d'où sa présence dans le Tokyo Game Show cette année. Disponible le 6 novembre prochain sur NS2.
    tags : nintendo koei tecmo switch hyrule warrior ns2 chroniques du sceau
    posted the 09/28/2025 at 01:09 PM by masharu
    comments (7)
    sandman posted the 09/28/2025 at 01:28 PM
    ces voix générés par IA, le cancer des vidéos depuis un moment... L'être humain n'a même plus le temps de commenter soi-même sa propre vidéo...
    Rien de plus repoussant que d'entendre une voix monocorde récitée son texte sans aucune émotion aucune.
    masharu posted the 09/28/2025 at 01:50 PM
    sandman L'option de YouTube est vraiment chiante oui, vivement que ça désactivée par défaut.
    jeanouillz posted the 09/28/2025 at 02:15 PM
    masharu Ils font l'inverse, cette option est activé par défaut et aucun moyen d'y désactiver, une honte.
    Youtube étant une entreprise américaine, ça en dit long sur leur vision etroite des choses pour imposer une telle chose à tout le monde
    fdestroyer posted the 09/28/2025 at 02:19 PM
    jeanouillz C'est faux, je l'ai désactivé, mais en effet, tout à coup cette merde était activé sur toutes mes nouvelles vidéos
    jeanouillz posted the 09/28/2025 at 02:21 PM
    fdestroyer Alors je veux bien que tu me dises où car pour moi la seule solution elle est sur l'application YouTube et c'est de la passer... en anglais
    fdestroyer posted the 09/28/2025 at 02:31 PM
    jeanouillz peut-être que j'ai mal compris ce que tu voulais dire.

    En tant que créateur, je peux le désactiver sur ma chaîne.

    Toi tu dis que tu aimerais le faire en tant que visiteurs c'est bien ça?
    jeanouillz posted the 09/28/2025 at 02:33 PM
    fdestroyer oui c'est ça, en tant que viewer on a pas l'option malheureusement
