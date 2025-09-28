accueil
name :
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Omega Force
genre :
action
read the reviews
add a review
add a press review
masharu
masharu
> blog
TGS - Du gameplay pour Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau
Edité par Koei Tecmo au Japon, d'où sa présence dans le Tokyo Game Show cette année. Disponible le 6 novembre prochain sur NS2.
tags :
nintendo
koei tecmo
switch
hyrule warrior
ns2
chroniques du sceau
posted the 09/28/2025 at 01:09 PM by masharu
masharu
comments (7)
7
)
sandman
posted
the 09/28/2025 at 01:28 PM
ces voix générés par IA, le cancer des vidéos depuis un moment... L'être humain n'a même plus le temps de commenter soi-même sa propre vidéo...
Rien de plus repoussant que d'entendre une voix monocorde récitée son texte sans aucune émotion aucune.
masharu
posted
the 09/28/2025 at 01:50 PM
sandman
L'option de YouTube est vraiment chiante oui, vivement que ça désactivée par défaut.
jeanouillz
posted
the 09/28/2025 at 02:15 PM
masharu
Ils font l'inverse, cette option est activé par défaut et aucun moyen d'y désactiver, une honte.
Youtube étant une entreprise américaine, ça en dit long sur leur vision etroite des choses pour imposer une telle chose à tout le monde
fdestroyer
posted
the 09/28/2025 at 02:19 PM
jeanouillz
C'est faux, je l'ai désactivé, mais en effet, tout à coup cette merde était activé sur toutes mes nouvelles vidéos
jeanouillz
posted
the 09/28/2025 at 02:21 PM
fdestroyer
Alors je veux bien que tu me dises où car pour moi la seule solution elle est sur l'application YouTube et c'est de la passer... en anglais
fdestroyer
posted
the 09/28/2025 at 02:31 PM
jeanouillz
peut-être que j'ai mal compris ce que tu voulais dire.
En tant que créateur, je peux le désactiver sur ma chaîne.
Toi tu dis que tu aimerais le faire en tant que visiteurs c'est bien ça?
jeanouillz
posted
the 09/28/2025 at 02:33 PM
fdestroyer
oui c'est ça, en tant que viewer on a pas l'option malheureusement
