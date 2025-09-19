Lors du dernier épisode du podcast Insider Gaming Weekly, le célèbre insider Tom Henderson a affirmé que Kratos utilisera une épée égyptienne courbée dans le prochain opus de la saga God of War.
Cette révélation fait suite à de nombreuses spéculations sur l’avenir de la franchise du studio Santa Monica, les fans envisageant depuis un moment un déplacement du cadre mythologique vers l’Égypte, après la fin de l’histoire nordique. Si ces informations se confirment, cela ouvrirait de nouvelles perspectives pour l’univers de God of War, avec des ennemis, dieux et environnements totalement inédits.
Le prochain God of War serait selon les rumeurs le metroidvania.
On ne parle pas forcément ici du gros jeu AAA, mais du prochain GoW.
Trop sage ,pas de boss épiques, le scénario ultra lisse ..... non je suivrais ca de loin.
Mais plus aucune attentes de cette licence
De toute façon pour moi l’apogée de cette licence c’était le 2eme épisode sur PS2. Le 3 ils ont cramé tout le budget de la production dans les 3 premières heures extraordinaire (jusqu’au combat avec chronos) pour rusher la 2eme partie et nous servir une fin minable (on devait quand même de base avoir un combat entre Gaia, Kratos et Zeus)
benichou le deux c'était énorme du début à la fin. Il mixe à merveilles les qualités du premier et du troisième.
J'imagine et je comprend que scénaristiquement, le final a dû faire "cheap" (lol) à l'inverse de ceux qui connaissaient déjà l'histoire de Kratos en Grèce où on ne peut être que touché émotionnellement. Un final magistral nous remémorant avec maestria le début de God of War 1er du nom, suivi de la fin de God of War II, et pour finir avec la fin de God of War III.
Si bien qu'après les événements de Ragnarok, Kratos s'est découvert une voie qui lui semblait jusqu'ici inatteignable, et il est parti ensuite explorer le Valhalla pour relever des défis qui ont mis à l'épreuve son corps et son esprit.
Et je dois dire que ça me trotte dans la tête depuis la fin de Valhalla, de voir par quel moyen scénaristique ils vont amener Kratos à une autre mythologie. Je leur fait confiance, ils maitrisent complètement leur sujet. Et comment ils ont amené Kratos jusqu'à la mythologie Nordique, c'était cohérent jusque là.
Spoil Týr reste un personnage très important pour la suite, ça c'est sûr, de part les six animations qu'il fait dans différents royaumes à la fin, en le recherchant (comme l'a dit Eric Williams, il y a une raison pourquoi il fait les six animations) Pour nous faire deviner la suite... et enfin il y a les armes de différentes mythologies qu'il a utilisé par la suite dans Valhalla (dont les khopesh, les épées égyptiennes) Il y avait aussi son emblématique lance et son bouclier, le macuahuitl (mythologie aztèque) et le katana (mythologie japonaise)
Reste que l'Egypte a été bien mise en avant durant GoW 2018 et Ragnarok, et sur youtube aussi... faut taper "God of War Egypt" pour voir le nombre incroyable de vidéo fan made, ça fait rêver... c'est juste impressionnant la hype qu'il y a pour une autre mythologie, après cette saga Nordique qui était tout simplement fantastique de bout en bout, quelle épopée !
Un exemple d'une vidéo fan made de God of War Egypt, parmi tant d'autres : https://www.youtube.com/watch?v=HNPttivIXEQ
j'espere juste que ça sera Kratos SEUL. Faut que Atreus reste chez les nordiques laba.
T'aimerai que cela soit le cas ce que tu dis ? Perso j'aimerai pas trop....Mais bon à voir....
Exactement. Moi aussi j'aimerai que ce soit le cas. Je dirai pas non à Mimir par contre.
j'ai pas aimer le nouveau style surtout ragnarok
Il parle de « mainline » god of war pour l’egypte, pas de spin-offs ou autre ici.
Le metroidvania en rumeur, c’est la Grèce normalement.
Pas mal si bien fait pour surfer sur les dead cells, metroid dread et hollow knight, mais par definition un metroidvania dirigiste, facile, lineaire ce serait un raté,…je doute que Sony nous fasse un jeu difficile en 2025