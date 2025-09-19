profile
Tom Henderson tease le prochain God of War... en Égypte


Lors du dernier épisode du podcast Insider Gaming Weekly, le célèbre insider Tom Henderson a affirmé que Kratos utilisera une épée égyptienne courbée dans le prochain opus de la saga God of War.

Cette révélation fait suite à de nombreuses spéculations sur l’avenir de la franchise du studio Santa Monica, les fans envisageant depuis un moment un déplacement du cadre mythologique vers l’Égypte, après la fin de l’histoire nordique. Si ces informations se confirment, cela ouvrirait de nouvelles perspectives pour l’univers de God of War, avec des ennemis, dieux et environnements totalement inédits.
Insider Gaming - https://www.youtube.com/clip/UgkxdwSrekl0R23Mc47mITmVKTjD7oQUKKDe
    kalas28, marchand2sable, clivekunn, iglooo
    posted the 09/19/2025 at 12:06 AM by altendorf
    comments (36)
    guiguif posted the 09/19/2025 at 12:15 AM
    Hype à 0 après Ragnarok.
    arquion posted the 09/19/2025 at 12:47 AM
    guiguif le célèbre insider Tom Henderson a affirmé que Kratos utilisera une épée égyptienne courbée dans le prochain opus de la saga God of War

    Le prochain God of War serait selon les rumeurs le metroidvania.
    On ne parle pas forcément ici du gros jeu AAA, mais du prochain GoW.
    marchand2sable posted the 09/19/2025 at 12:48 AM
    Hype, que je kiff cette mythologie.
    skuldleif posted the 09/19/2025 at 12:51 AM
    arquion ah mais oui c'est vrai que ya toujours ce jeu...
    altendorf posted the 09/19/2025 at 01:03 AM
    arquion Tom Henderson parle bien du gros AAA. Le metroidvania sera un spin-off en 2.5D se déroulant pendant la Grèce antique avec Deimos, le frère de Kratos.
    soulfull posted the 09/19/2025 at 02:25 AM
    Ragnarok a enterré cette licence dans mon coeur. Sans parler d'Atreus avec Zéro charisme.
    losz posted the 09/19/2025 at 02:41 AM
    Il y a 10 ans j'aurais eu une hype de dingue, mais ouais finito cette licence...
    choupiloutre posted the 09/19/2025 at 04:47 AM
    Pas du tout aimé la série nordique .
    Trop sage ,pas de boss épiques, le scénario ultra lisse ..... non je suivrais ca de loin.
    Mais plus aucune attentes de cette licence
    shambala93 posted the 09/19/2025 at 05:20 AM
    Pourquoi pas mais j’avoue que le dernier m’a bien fait chi**. Le final a fait cheap, pas épique du tout !
    jenicris posted the 09/19/2025 at 05:49 AM
    Ca serait énorme avec cette mythologie
    benichou posted the 09/19/2025 at 05:52 AM
    S’ils refont le même style en vue tps que gow 2018 et ragnarok même pas j’y touche.

    De toute façon pour moi l’apogée de cette licence c’était le 2eme épisode sur PS2. Le 3 ils ont cramé tout le budget de la production dans les 3 premières heures extraordinaire (jusqu’au combat avec chronos) pour rusher la 2eme partie et nous servir une fin minable (on devait quand même de base avoir un combat entre Gaia, Kratos et Zeus)
    thelastone posted the 09/19/2025 at 06:14 AM
    Si ya Atreus ça sera 100% sans moi , au départ en tout cas je le prendrai en occaz
    kalas28 posted the 09/19/2025 at 06:51 AM
    j'ai hâte si c'est vrai les 2 opus précédents étaient géniaux
    xrkmx posted the 09/19/2025 at 07:31 AM
    J'ai pas fait Ragnarok. Mais si y'a son fils je veux pas y jouer.
    sonilka posted the 09/19/2025 at 07:47 AM
    A voir comment ils comptent poursuivre l'aventure. Ragnarok a été une déception. Si on repart sur quelque chose de similaire, ca me laissera indifférent. Après ils peuvent partir sur quelque chose d'ambitieux avec un nouveau chapitre qui marquerait la transition entre Kratos et Atreus. Un Atreus adulte (donc fini le gamin émotif qui part dans tous les sens) et un Kratos qui serait en retrait.

    benichou le deux c'était énorme du début à la fin. Il mixe à merveilles les qualités du premier et du troisième.
    kujotaro posted the 09/19/2025 at 07:58 AM
    Hype de fou malade, aucun doute sur Santa Monica.
    jamrock posted the 09/19/2025 at 08:03 AM
    Ce sera sur PC pour moi, mais bon pas hypé plus que ça.
    rogeraf posted the 09/19/2025 at 08:20 AM
    Cool, bonne voie pour ce prochain opus !
    kratoszeus posted the 09/19/2025 at 08:25 AM
    Putin les blasé de gamekyo sont déjà là. J'ai hâte. Le 2018 reste l'un des meilleurs jeux de la ps4
    akinen posted the 09/19/2025 at 08:42 AM
    kratoszeus Le jeu a un trop bon metacritic. Ça passerait mieux avec un 60
    niflheim posted the 09/19/2025 at 09:01 AM
    guiguif ta non hype est on ne peut plus logique, comme tu avais dit ne pas avoir fait les épisodes principaux: God of War I,II,III

    J'imagine et je comprend que scénaristiquement, le final a dû faire "cheap" (lol) à l'inverse de ceux qui connaissaient déjà l'histoire de Kratos en Grèce où on ne peut être que touché émotionnellement. Un final magistral nous remémorant avec maestria le début de God of War 1er du nom, suivi de la fin de God of War II, et pour finir avec la fin de God of War III.

    Si bien qu'après les événements de Ragnarok, Kratos s'est découvert une voie qui lui semblait jusqu'ici inatteignable, et il est parti ensuite explorer le Valhalla pour relever des défis qui ont mis à l'épreuve son corps et son esprit.

    Et je dois dire que ça me trotte dans la tête depuis la fin de Valhalla, de voir par quel moyen scénaristique ils vont amener Kratos à une autre mythologie. Je leur fait confiance, ils maitrisent complètement leur sujet. Et comment ils ont amené Kratos jusqu'à la mythologie Nordique, c'était cohérent jusque là.

    Spoil Týr reste un personnage très important pour la suite, ça c'est sûr, de part les six animations qu'il fait dans différents royaumes à la fin, en le recherchant (comme l'a dit Eric Williams, il y a une raison pourquoi il fait les six animations) Pour nous faire deviner la suite... et enfin il y a les armes de différentes mythologies qu'il a utilisé par la suite dans Valhalla (dont les khopesh, les épées égyptiennes) Il y avait aussi son emblématique lance et son bouclier, le macuahuitl (mythologie aztèque) et le katana (mythologie japonaise)

    Reste que l'Egypte a été bien mise en avant durant GoW 2018 et Ragnarok, et sur youtube aussi... faut taper "God of War Egypt" pour voir le nombre incroyable de vidéo fan made, ça fait rêver... c'est juste impressionnant la hype qu'il y a pour une autre mythologie, après cette saga Nordique qui était tout simplement fantastique de bout en bout, quelle épopée !

    Un exemple d'une vidéo fan made de God of War Egypt, parmi tant d'autres : https://www.youtube.com/watch?v=HNPttivIXEQ
    malroth posted the 09/19/2025 at 09:08 AM
    je kiffe la mythologie égyptienne

    j'espere juste que ça sera Kratos SEUL. Faut que Atreus reste chez les nordiques laba.
    supasaiyajin posted the 09/19/2025 at 09:24 AM
    J'ai adoré les deux derniers God of War, et Ragnarok n'est pas moins bon pour moi. Un nouvel épisode en Égypte, pourquoi pas. Mais il serait bien d'alterner avec une nouvelle licence, pour éviter de se limiter à God of War.
    mrpopulus posted the 09/19/2025 at 09:28 AM
    Ouais bon ce serait cool une nouvelle licence aussi...
    simbaverin posted the 09/19/2025 at 09:37 AM
    sonilka Après ils peuvent partir sur quelque chose d'ambitieux avec un nouveau chapitre qui marquerait la transition entre Kratos et Atreus. Un Atreus adulte (donc fini le gamin émotif qui part dans tous les sens) et un Kratos qui serait en retrait.

    T'aimerai que cela soit le cas ce que tu dis ? Perso j'aimerai pas trop....Mais bon à voir....
    simbaverin posted the 09/19/2025 at 09:38 AM
    malroth j'espere juste que ça sera Kratos SEUL. Faut que Atreus reste chez les nordiques laba.

    Exactement. Moi aussi j'aimerai que ce soit le cas. Je dirai pas non à Mimir par contre.
    midomashakil posted the 09/19/2025 at 09:42 AM
    pour moi god of war c'est les 3 premier opus
    j'ai pas aimer le nouveau style surtout ragnarok
    benichou posted the 09/19/2025 at 10:32 AM
    sonilka oui le 2 est littéralement anthologique, avec ses boss géniaux ses décors démesurés et une OST magnifique. Le 3 aurait pu le surpasser s’ils avaient eu le budget et le temps pour le terminer selon leurs ambitions du départ du projet.
    mooplol posted the 09/19/2025 at 10:36 AM
    Un remake des premieres seraient tellement bien. La licence est finit pour moi encore plus si c'est avec arceus
    altendorf posted the 09/19/2025 at 10:41 AM
    La gueule des commentaires
    wickette posted the 09/19/2025 at 10:58 AM
    arquion
    Il parle de « mainline » god of war pour l’egypte, pas de spin-offs ou autre ici.

    Le metroidvania en rumeur, c’est la Grèce normalement.
    Pas mal si bien fait pour surfer sur les dead cells, metroid dread et hollow knight, mais par definition un metroidvania dirigiste, facile, lineaire ce serait un raté,…je doute que Sony nous fasse un jeu difficile en 2025
    iglooo posted the 09/19/2025 at 11:04 AM
    Seth y part !!!
    akinen posted the 09/19/2025 at 01:26 PM
    niflheim merci, j’suis fan de la licence donc je valide 100% de ton com
    snave posted the 09/19/2025 at 03:00 PM
    Malgré la fin merdique de Ragnarok, j'ai quand même aimé le jeu. Pareil pour GOW 2018 qui est excellent. Donc perso je suis complètement hype pour un GOW en Égypte. Le jeu restera toujours grisant niveau gameplay et mise en scène.
    opthomas posted the 09/19/2025 at 04:50 PM
    Qui vivra verra.
    sonilka posted the 09/19/2025 at 06:06 PM
    simbaverin ca serait logique vu ce que le studio a fait avec Ragnarok. Je vois mal Kratos redevenir le dieu impitoyable et torturé de la première trilogie. D'ailleurs le DLC de Ragnarok montre bien qu'il a tourné la page. Y aurait donc plus vraiment d'intérêt à poursuivre avec lui. Sauf si les développeurs partent sur un reboot ou un soft reboot (comme si l'épopée nordique n'avait pas existé). Mais j'y crois pas.
