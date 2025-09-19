Lors du dernier épisode du podcast Insider Gaming Weekly, le célèbre insider Tom Henderson a affirmé que Kratos utilisera une épée égyptienne courbée dans le prochain opus de la saga God of War.Cette révélation fait suite à de nombreuses spéculations sur l’avenir de la franchise du studio Santa Monica, les fans envisageant depuis un moment un déplacement du cadre mythologique vers l’Égypte, après la fin de l’histoire nordique. Si ces informations se confirment, cela ouvrirait de nouvelles perspectives pour l’univers de God of War, avec des ennemis, dieux et environnements totalement inédits.