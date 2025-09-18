







Pourquoi 30 secondes ? Et bien c’est la limite imposée par les vidéos prises avec la switch 2 (j’ai pas cherché s’il est possible d’améliorer la durée et la qualité). Jouer sur Switch, c’est n’avoir aucun mod pour baisser la difficulté, augmenter les dégâts infligés/reçus, mettre des TP partout, respawn devant le boss, augmenter ses ressources, modifier les marchands etc.



En gros, je vous propose de visionner les 30 dernières secondes de 4 boss de l’acte 2. Ça permet de voir un bout de leur patterns et peut-être que certains auront envie de se lancer dans l’aventure.











Disclaimer, je ne suis pas un PGM et je ne joue à aucun soul-like 2D/3D en dehors des « originaux » de FromSoftware. Ironiquement, j’aime les metroidvania et Hollow Knight est l’exception qui confirme la règle (on va dire que sa réputation le précède). J’ai +50h de jeu actuellement et je n’ai aucun objectif de type « challenge » à part explorer un maximum et faire toutes les quêtes.



Il faut savoir qu’avant de réussir à les battre, j’ai dû passer entre 45mn et 1h30 d’apprentissage par l’échec. Ailebrume est une exception. Je l’ai eu après 6 essais et j’ai été gratifié d’un magnifique bug (jamais vu ailleurs) où il s’est retrouvé proche de la mort et coincé dans le décors en chute perpétuelle.





AileBrume







Les trajets de boss (après chaque « try ») vont du plus simple au parcours du combattant; et au début, il n’est pas rare d’y arriver après 3mn de souffrance et avec quelques « coeurs » en moins. En les faisant une dizaine de fois, on fini par les connaître et cela baissera à 1mn ou plus. Mais c’est quand même long et épuisant parfois.











Y-a-t-il une astuce ou un conseil universel pour réussir à passer les boss les plus retords du jeu?



Non pas vraiment, car cela dépendra de l’expérience et du build de chacun. Bien sûr tout est modifiable à l’envie, mais aussi conditionnée par vos acquisitions.



En gros, on peut galérer face à un boss parce que l’on a pas telle ou telle compétence. Aussi, certains joueurs auront un style agressif, défensif ou trop passif, ce qui n’ira pas avec encore tel ou tel boss.





Duo Mécanique







De façon général, le mieux pour apprendre rapidement les pattern d’un boss, c’est d’accepter la mort et d’éviter d’utiliser ses outils. Vous allez mourir à répétitions, alors autant mettre à profit ce temps. Essayez de résoudre un à un les patterns (dégâts, portée, possibilité d’esquive, fenêtre de guérison, zone safe, etc.).



Quand vous direz après une énième mort « ok, là c’est ma faute », c’est que vous serez proche de le vaincre.





Mère nourricière







Pourquoi éviter les outils? Parce qu’ils vont brouiller votre vision, utiliser vos ressources, provoquer l’arrivée d’une phase 2, 3 voir même 4 (oui monsieur!) trop rapidement (des fois sans le remarquer). En gros, votre apprentissage sera biaisé et les chances de commettre des erreurs augmentées. A chaque respawn, vos ressources seront de plus en plus basses et vous finirez par paniquer à l’idée de battre le boss sans, vous amenant à vous précipiter et commettre fatalement des erreurs.



Vaincre sans outils permet donc de comprendre et d’assimiler rapidement toutes les mécaniques du boss, en plus d’économiser des ressources.



Bien sûr, quand en plus de maitriser un boss, on rajoute les outils, alors là c’est le festival. On passe vite les phases et il ne fera pas long feu.





Volcorne en furie











"J’ai été consultant pour Clair Obscur Expédition 33. Il n’y avait qu’une seule difficulté à l’époque et le jeu était beaucoup plus difficile que le mode hard actuel. Quand moi et d’autres personnes ont fait remontés cela, les développeurs n’étaient pas très contents car ils trouvaient le jeu déjà trop simple.



En fait, les développeurs passent leurs journées à jouer au même jeu pendant des années. Ils le connaissent par coeur. Il est donc nécessaire pour eux d’avoir les retours de tierces personnes.



TeamCherry a développé Silksong en autarcie presque complète. Les crédits du jeu montrent que peu de personnes l’ont testés avant sa sortie. Ils ont donc passés tout leur temps à rajouter du contenu toujours exigeant à leur DLC jusqu’à plus soif. Voilà pourquoi celui-ci peut se montrer frustrant à bien des égards. Le jeu est calibré pour ceux ayant retournés Hollow Knight. C’est bien une philosophie de DLC et non celle d’une suite de licence. Ce n’est pas un nouveau départ ni une suite, c’est un prolongement de l’expérience initiale"







Oui il l’est, mais s’il n’y avait que ça. Le soucis c’est que la construction du monde/gameplay vis à vis du joueur est celle d’un DLC. L’un des plus gros DLC ever mais oui, c’est bien ça. Au début je trouvais cet argument illégitime et insultant envers le travail de TeamCherry (la claque est totale pendant les premières heures). Maintenant je comprends pourquoi certains parlent ainsi.Le jeu ne vous accueille pas comme un nouveau joueur. Beaucoup de tutoriels du 1er Hollow Knight ne se retrouvent pas ici. Les zones dédiées à l’apprentissage d’un mouvement « signature » n’existent souvent pas. Certains passages de plateforme et autre boss sont du niveau du endgame d’Hollow Knight.En fait, tous les DLC du précédent jeu étaient des contenu de plus en plus dur. Silksong est donc dans leur droite lignée. Certains ennemis et pièges sont là uniquement pour vous faire perdre un « coeur » quoi qu’il arrive. L’univers n’est pas construit pour être parcouru par tout type de joueur selon leur build. Dès le début, on attend de vous le skill, les réflexes et la résilience acquises à la fin Hollow Knight 1 (un niveau suffisant pour affronter les DLC donc).Les zones sont crées pour être apprises par coeur, les patterns de boss doivent aussi être apprises par coeur. La notion de « first try »? Eh ben oui, je l’ai eu sur un boss géant… C’est tout.Les développeurs vous trolleront à plusieurs moments avec des pièges strictement impossibles à deviner ou éviter, uniquement destiné à vous faire mourir, sachant que le précédent banc est à des kilomètres. Beaucoup d’ennemis se tiennent volontairement hors de portée de vos coup et certains même savent anticiper des rebonds 3 coups à l’avance ou bien vous punir après une esquive ou un contre.J’ai entendu un « consultant jv français spécialisé dans les souls like » dire ceci. Je paraphrase très largement:Voici un exemple qui permet d’illustrer ce que vous pourrez ressentir en jouant à Silksong.Imaginez tout de suite, subir la matinée d’un boxeur. Se lever tôt, jeuner, footing/joggin/sprint, entrainement, abdo, coups etc. Diriez-vous que l’expérience est mal calibrée, trop dur, infâme, horrible? Oui, puisque cette « routine » n’est pas faite pour vous mais pour un boxer confirmé.Silksong n’est pas sensé être la première expérience HollowKnight d’un joueur. Les développeurs l’ont pensés pour ceux qui ont fini le jeu de base, fait la 2ème fin avec Hornet (ex: moi), battu Radiance, True Radiance et terminé entièrement les défis Panthéon et autres joyeuseté des DLC. Ces gens là acquis à la cause et ayant payés il y a des années pour ce « DLC », auront l’expérience qu’ils méritent.Vous, si vous pensez jouer à Hollow Knight en plus accessible, mieux calibré; et bien vous vous fourvoyez. Dès le début, c’est plus beau, plus scénarisé, plus long, plus grand, plus épique, plus drôle, mais aussi plus difficile, plus technique, plus impitoyable et plus rageant.Encore une fois, certains vont bailler devant ce jeu, pendant que d’autre le désinstalleront de rage. Si vous trouvez le challenge acceptable, voir facile, c’est super. Si au contraire, le jeu vous roule dessus… Et bien soit vous en rigolerez comme moi et continuerez à vous accrocher, soit vous vous direz « TeamCherry se fiche de moi, ils ont pétés un câble, la hype c’est dangereux, rendez-moi mes 20€!!! »Votre avis est tout aussi légitime que celui d’un autre. C’est votre expérience au final qui compte. Bon jeu!