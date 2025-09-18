Pourquoi 30 secondes ? Et bien c’est la limite imposée par les vidéos prises avec la switch 2 (j’ai pas cherché s’il est possible d’améliorer la durée et la qualité). Jouer sur Switch, c’est n’avoir aucun mod pour baisser la difficulté, augmenter les dégâts infligés/reçus, mettre des TP partout, respawn devant le boss, augmenter ses ressources, modifier les marchands etc.
En gros, je vous propose de visionner les 30 dernières secondes de 4 boss de l’acte 2. Ça permet de voir un bout de leur patterns et peut-être que certains auront envie de se lancer dans l’aventure.
Disclaimer, je ne suis pas un PGM et je ne joue à aucun soul-like 2D/3D en dehors des « originaux » de FromSoftware. Ironiquement, j’aime les metroidvania et Hollow Knight est l’exception qui confirme la règle (on va dire que sa réputation le précède). J’ai +50h de jeu actuellement et je n’ai aucun objectif de type « challenge » à part explorer un maximum et faire toutes les quêtes.
Il faut savoir qu’avant de réussir à les battre, j’ai dû passer entre 45mn et 1h30 d’apprentissage par l’échec. Ailebrume est une exception. Je l’ai eu après 6 essais et j’ai été gratifié d’un magnifique bug (jamais vu ailleurs) où il s’est retrouvé proche de la mort et coincé dans le décors en chute perpétuelle.
AileBrume
Les trajets de boss (après chaque « try ») vont du plus simple au parcours du combattant; et au début, il n’est pas rare d’y arriver après 3mn de souffrance et avec quelques « coeurs » en moins. En les faisant une dizaine de fois, on fini par les connaître et cela baissera à 1mn ou plus. Mais c’est quand même long et épuisant parfois.
Y-a-t-il une astuce ou un conseil universel pour réussir à passer les boss les plus retords du jeu?
Non pas vraiment, car cela dépendra de l’expérience et du build de chacun. Bien sûr tout est modifiable à l’envie, mais aussi conditionnée par vos acquisitions.
En gros, on peut galérer face à un boss parce que l’on a pas telle ou telle compétence. Aussi, certains joueurs auront un style agressif, défensif ou trop passif, ce qui n’ira pas avec encore tel ou tel boss.
Duo Mécanique
De façon général, le mieux pour apprendre rapidement les pattern d’un boss, c’est d’accepter la mort et d’éviter d’utiliser ses outils. Vous allez mourir à répétitions, alors autant mettre à profit ce temps. Essayez de résoudre un à un les patterns (dégâts, portée, possibilité d’esquive, fenêtre de guérison, zone safe, etc.).
Quand vous direz après une énième mort « ok, là c’est ma faute », c’est que vous serez proche de le vaincre.
Mère nourricière
Pourquoi éviter les outils? Parce qu’ils vont brouiller votre vision, utiliser vos ressources, provoquer l’arrivée d’une phase 2, 3 voir même 4 (oui monsieur!) trop rapidement (des fois sans le remarquer). En gros, votre apprentissage sera biaisé et les chances de commettre des erreurs augmentées. A chaque respawn, vos ressources seront de plus en plus basses et vous finirez par paniquer à l’idée de battre le boss sans, vous amenant à vous précipiter et commettre fatalement des erreurs.
Vaincre sans outils permet donc de comprendre et d’assimiler rapidement toutes les mécaniques du boss, en plus d’économiser des ressources.
Bien sûr, quand en plus de maitriser un boss, on rajoute les outils, alors là c’est le festival. On passe vite les phases et il ne fera pas long feu.
Volcorne en furie
Petite astuce: Restez attentifs à la mort d’un boss et mettez-vous à l’abris. Comme dans les souls, vous pouvez toujours mourir et il y a des chances que sa mort ne soit pas enregistrée.
Est-ce que Silsong est dur? Oui il l’est, mais s’il n’y avait que ça. Le soucis c’est que la construction du monde/gameplay vis à vis du joueur est celle d’un DLC. L’un des plus gros DLC ever mais oui, c’est bien ça. Au début je trouvais cet argument illégitime et insultant envers le travail de TeamCherry (la claque est totale pendant les premières heures). Maintenant je comprends pourquoi certains parlent ainsi.
Le jeu ne vous accueille pas comme un nouveau joueur. Beaucoup de tutoriels du 1er Hollow Knight ne se retrouvent pas ici. Les zones dédiées à l’apprentissage d’un mouvement « signature » n’existent souvent pas. Certains passages de plateforme et autre boss sont du niveau du endgame d’Hollow Knight.
En fait, tous les DLC du précédent jeu étaient des contenu de plus en plus dur. Silksong est donc dans leur droite lignée. Certains ennemis et pièges sont là uniquement pour vous faire perdre un « coeur » quoi qu’il arrive. L’univers n’est pas construit pour être parcouru par tout type de joueur selon leur build. Dès le début, on attend de vous le skill, les réflexes et la résilience acquises à la fin Hollow Knight 1 (un niveau suffisant pour affronter les DLC donc).
Les zones sont crées pour être apprises par coeur, les patterns de boss doivent aussi être apprises par coeur. La notion de « first try »? Eh ben oui, je l’ai eu sur un boss géant… C’est tout.
Les développeurs vous trolleront à plusieurs moments avec des pièges strictement impossibles à deviner ou éviter, uniquement destiné à vous faire mourir, sachant que le précédent banc est à des kilomètres. Beaucoup d’ennemis se tiennent volontairement hors de portée de vos coup et certains même savent anticiper des rebonds 3 coups à l’avance ou bien vous punir après une esquive ou un contre.
J’ai entendu un « consultant jv français spécialisé dans les souls like » dire ceci. Je paraphrase très largement:
"J’ai été consultant pour Clair Obscur Expédition 33. Il n’y avait qu’une seule difficulté à l’époque et le jeu était beaucoup plus difficile que le mode hard actuel. Quand moi et d’autres personnes ont fait remontés cela, les développeurs n’étaient pas très contents car ils trouvaient le jeu déjà trop simple.
En fait, les développeurs passent leurs journées à jouer au même jeu pendant des années. Ils le connaissent par coeur. Il est donc nécessaire pour eux d’avoir les retours de tierces personnes.
TeamCherry a développé Silksong en autarcie presque complète. Les crédits du jeu montrent que peu de personnes l’ont testés avant sa sortie. Ils ont donc passés tout leur temps à rajouter du contenu toujours exigeant à leur DLC jusqu’à plus soif. Voilà pourquoi celui-ci peut se montrer frustrant à bien des égards. Le jeu est calibré pour ceux ayant retournés Hollow Knight. C’est bien une philosophie de DLC et non celle d’une suite de licence. Ce n’est pas un nouveau départ ni une suite, c’est un prolongement de l’expérience initiale"
Voici un exemple qui permet d’illustrer ce que vous pourrez ressentir en jouant à Silksong.
Imaginez tout de suite, subir la matinée d’un boxeur. Se lever tôt, jeuner, footing/joggin/sprint, entrainement, abdo, coups etc. Diriez-vous que l’expérience est mal calibrée, trop dur, infâme, horrible? Oui, puisque cette « routine » n’est pas faite pour vous mais pour un boxer confirmé.
Silksong n’est pas sensé être la première expérience HollowKnight d’un joueur. Les développeurs l’ont pensés pour ceux qui ont fini le jeu de base, fait la 2ème fin avec Hornet (ex: moi), battu Radiance, True Radiance et terminé entièrement les défis Panthéon et autres joyeuseté des DLC. Ces gens là acquis à la cause et ayant payés il y a des années pour ce « DLC », auront l’expérience qu’ils méritent.
Vous, si vous pensez jouer à Hollow Knight en plus accessible, mieux calibré; et bien vous vous fourvoyez. Dès le début, c’est plus beau, plus scénarisé, plus long, plus grand, plus épique, plus drôle, mais aussi plus difficile, plus technique, plus impitoyable et plus rageant.
Encore une fois, certains vont bailler devant ce jeu, pendant que d’autre le désinstalleront de rage. Si vous trouvez le challenge acceptable, voir facile, c’est super. Si au contraire, le jeu vous roule dessus… Et bien soit vous en rigolerez comme moi et continuerez à vous accrocher, soit vous vous direz « TeamCherry se fiche de moi, ils ont pétés un câble, la hype c’est dangereux, rendez-moi mes 20€!!! »
Votre avis est tout aussi légitime que celui d’un autre. C’est votre expérience au final qui compte. Bon jeu!
Silksong m'intéresse parce qu'on contrôle un autre personnages donc avec de nouvelles possibilités de gameplay. Si on attends de nous qu'on ait retourné HK dans tous les sens la veille avant de lancer le jeu, ça va être compliqué.
Mais bon, un peu de difficulté ne me fait pas peur, j'ai pas encore abandonné un jeu car il était trop difficile (d'habitude je les évite )
Le même consultant qui critique le prix de 20€ de Silksong en disant que c'est pas "juste" pour les autres devs et que donc le jeu n'aurait pas du être à ce prix là mais bien supérieur.
Ce même consultant qui a arrêté de nombreux souls-like à cause de leur difficulté, ce même consultant qui n'a pas voulu poser un doigt sur Hogwarts Legacy pour des raisons soit disant "éthiques".
Après je suis d'accord Silksong c'est un DLC de base et ça reste un vrai DLC, le contenu fait qu'il peut être considéré comme une suite, mais perso ça a toujours été clair qu'il s'adressait à ceux ayant fini le 1er HK.
Je vise le 100% dès ma première partie, il me manque juste 2 masques et quelques objets dans l’inventaire.
Il est très différent du premier HK, pas moins bon ou meilleur, juste une approche qui semble identique quand on commence l’aventure, mais au fur et à mesure, ça devient complètement un autre style.
Après on aime ou pas, ça dépendra de chacun, moi en tout cas j’adore, et si je devais déjà le noter, ça serait entre 9,5 et chef d’œuvre.
Pour info, je considère le premier comme un chef d’œuvre, le summum du MetroidVania.
Et pour la difficulté, il est un petit chouïa plus difficile que le premier, c’est tout.
Visiblement, on en est au même point
Petite question sinon: Canard PC indique que l'Acte 1 est plus ardu que le 2, que les pires difficultés et les enchainements sadiques y sont plus présents. Tu confirmes?
Tu peux faire énormément de chose avant l'act 2, tout comme tu peux l'atteindre rapidement et devoir tout faire en étant "act 2".
Mais non l'act 2 quand t'as acquis la quasi entièreté des compétences, il y a des passages bien ardu aussi aussi.
iglooo Canard PC indique que l'Acte 1 est plus ardu que le 2
L'Acte 1 c'est de la mise en bouche à mes yeux. D'ailleurs j'avais pas calculé que les joueurs qui se plaignaient de la difficulté le faisaient par rapport à cet acte. Y a rien de bien insurmontable, c'est dans la veine du 1. L'Acte 2 offre des moments et endroits autrement plus "sympathiques"
Après la difficulté n'a rien d'insurmontable. Il faut juste être un peu persévérant ou revenir quand on est plus fort.
Sinon le seul truc qui m'a frustré c'est Bilesac (à crotte). Comment j'ai ragé sur le trajet du boss de ce niveau. Et c'est dommage de ne plus pouvoir faire des build farfelues comme avec les charmes du premier.
donc en gros c'est de leur faute si le jeu a été casualiser... c'est eux les destructeur des jv
Vous, si vous pensez jouer à Hollow Knight en plus accessible, mieux calibré; et bien vous vous fourvoyez. Dès le début, c’est plus beau, plus scénarisé, plus long, plus grand, plus épique, plus drôle, mais aussi plus difficile, plus technique, plus impitoyable et plus rageant.
bah c'est une bonne chose en vrai, vu que normalement ceux qui font le 2 sont ceux qui ont fini le 1 comme toute logique l'impose, pour les autres je dirais , bein faite le 1 comme ca vous aurez les base pour faire la suite... c'est comme les série on commence pas par la saison 2 de manière générale, surtout que le premier est toujours en vente
pour les autres , j'en vois quand même beaucoup qui le finissent , certain en rageant beaucoup, mais il y arrive quand même... (comme quoi c'est plus faisable qu'on ne veut bien le faire croire, même s'il reste difficile)
Le jour ou ils mettront un mode normal(difficulté comme le premier hollow knight) ou facile comme clair obscur ce sera un grand jeu mais pour le moment, ça reste une petite déception à mes yeux.
J'ai débloquer l'acte 3 mais je fais une pause, le jeu m'a gavé, j'y reviendrais plus tard.
Je trouve largement meilleur enders magnolia suite de enders lilies qui était dur. Eux ont su apprendre à niveler la difficulté et à proposer des niveaux adaptés à tous les joueurs.
gally099
Je fais pas l’acte 3, j’ai « fini « le jeu, la vraie fin c’est effectivement l’acte 3 mais je suis gavé perso.
J’ai bien aimé le jeu m’en suis pas trop mal sorti mais je sens je vais passer 50h sur l’acte 3 et j’ai hades 2, borderlands 4, metroid, anno etc c’est bon quoi
Oui les outils quels bêtises, tout est fait pour augmenter artificiellement la durée de vie. Le farming des perles on en parle aussi avec des prix complétements délirants ?
Le boss dans la prison(un des plus chiants en plus) ou tu réapparais devant la maison, dans les faits c'est cool sauf que si tu veux récupérer tes outils ou certaines capacités(voir changer de crest), tu retournes au banc et tu reviens !
Je ne comprend pas la colère contre cette histoire de bancs éloignés, la plupart des boss on un banc pas trop loin à une vingtaine de secondes max. Et les pour les boss les plus ardus, on réapparaît juste devant le lieu de combat...
Je vois pas trop pkoi ils font ça. Des fois c’est simple et rapide, d’autres fois c’est debilement loin
Pour le Volucorne en furie (si on parle du même), une zone avec 2 ennemis à esquiver et hop le boss.
C'est juste un très bon jeu, entrecoupé de bcp de phases très très chiantes.
Ya rien d'insurmontable, rien de difficile, rien d'hardcore là dedans, juste des des mmts reloues qui s'enchaînent et qui nous font souffler du nez toutes les 5minutes.
Ça reste malgré tout un très bon jeu, avec un contenu gargantuesque.
Trop copieux pour ma part.
60h, 88% du jeu, pour un metroidvania c'est beaucoup trop, même pour un 100%
Non, c'est normal, quand t'es immergé dans quelque chose tu ne peux plus percevoir comme le monde externe et tes standards changent. C'est comme si tu demandais à un enfant de soulever autant de poids qu'un haltérophile pro', ce ne serait pas approprié à sa catégorie.