La difficulté de FF7 Remake Intagrade vous fait peur?
Bonne nouvelle : si vous l'achetez sur Switch 2/Xbox S/X / PC vous aurez de quoi rendre votre aventure (très) facile.
Au menu :
- HP toujours au maximum
- MP toujours au maximum
- La jauge de limite est toujours pleine
- La jauge ATB est toujours pleine
- Les dégâts infligés sont toujours de 9999
Autant que dire que cela anéanti totalement toute difficulté
Je vous conseil, du moins la première fois, de le faire sans. Histoire de profiter du système de combat
https://x.com/Genki_JPN/status/1966523437004038601?t=IAyF61qbFbfNDQn5v30XNQ&s=19
C'est completement con.
C’est cool, les petits enfants Switch vont se sentir forts comme ça
Purée, cette génération d’assistés
donpandemonium L’intérêt ? Et bien que les joueurs exclusifs Switch repassent à la caisse quand le Rebirth sortira car ils auront fini le Remake sans perdre une seule fois et voudront connaître la suite de l’histoire
Créer tout un gameplay et un game design pour pouvoir détruire le jeu en allant dans les options...
Et puis en terme de partage d'expérience, c'est pas fou. Quand je galère plusieures heures contre un boss et que je le passe. Puis que je parle à un autre en voyant qu'il a juste passé avec des option d'accessibilité qui font x4 niveau des dégât et qu'il est immortel. Mouaif, on joue pas au même jeu.
Je trouve que ca individualise l'expérience de tout le monde. Chacun fait son jeu dans sa petite bulle, et ca enlève le côté où tu expérimente un jeu pensé par un créateur. Ca remet l'intérêt du jeu en cause. Si on peut péter tout les combats, autant regarder le jeu sur youtube.
On est loin d'un Dark Souls 1 où on a tous du passer la même épreuve. Je précise, c'est pas les modes de difficultés qui m'embêtent mais ce genre de GODMODE dispo dans les options.
C'était déjà le cas pour les versions HD sur PC de FF6-7-8-9-10.
Sur PS1 ça passe, on connaît tous le jeu et le TPT c'est bien mais méga lent je pige un peu la pratique, mais là je trouve que ça peut nuire aux nouveaux joueurs. Un peu de difficulté, ça ne tue personne, surtout que de base le jeu est très simple et que le mode hard se débloque uniquement après avoir fini le jeu une fois, si mes souvenirs sont bons (sur le Remake, je n’ai pas encore fait Rebirth).
Et puis dans le FF7 original ressorti ca restait intelligent. "Pas de combat aléatoire, les limite break, Speed x3". Ca enleve pas l'intérêt du jeu.
On est loin d'un jeu où tu est littéralement en god mode avec des attaques à 9999 et impossibilité de mourir. Il n'y a plus de jeu là.
Juste de quoi recevoir plus d'expérience AP et Gils.
Le 10 seul la version PC y a droit.
Donc l'ami à bien chercher ne t'inquiète pas
Quel gâchis d’utiliser ce genre de cheats pour Remake et Rebirth.
Mais mettez-vous à la place de joueurs qui sont nuls à chier sur les J-RPG
Et qui n’ont pas envie de s’investir pour X raisons.
Et je maintient ce que j'ai dit : uniquement Exp x4, Gils x4 et APx4(pour FFVI)
Idem pour le 4 sans les AP
C'est chaud quand même putain....on vous dit une, deux, trois choses, mais ça continue, ça carbure.
Les points que tu soulignes :
EXISTE DANS LES VERSIONS PC !!
MA MA MIAAA !!!! Ah ouais lourd le mec...
Des fois j'vous jure
mais bon square est en train de se faire gangbanguer par tous les investisseurs douteux il ne savent plus quoi faire pour récuperer des joueurs
J'ai envie de faire un coup franc rentrant dans la lucarne mais c'est trop galère flemme de m'investir, je vais coder un ballon electronique pour qu'au moindre tir il aille direct dans les filets.
Encore une fois, je dis pas non à des options d'accessibilité intelligent, mais là ca n'a plus de sens être immortel, magie illimité, dégat 9999. La notion de jeu ludique n'existe plus.