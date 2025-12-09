profile
Final Fantasy VII Remake : Intergrade
0
Likers
name : Final Fantasy VII Remake : Intergrade
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
13
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 494
visites since opening : 992707
ouroboros4 > blog
FF7 Remake Integrade : le jeu n'aura jamais été aussi facile
La difficulté de FF7 Remake Intagrade vous fait peur?
Bonne nouvelle : si vous l'achetez sur Switch 2/Xbox S/X / PC vous aurez de quoi rendre votre aventure (très) facile.

Au menu :

- HP toujours au maximum
- MP toujours au maximum
- La jauge de limite est toujours pleine
- La jauge ATB est toujours pleine
- Les dégâts infligés sont toujours de 9999

Autant que dire que cela anéanti totalement toute difficulté
Je vous conseil, du moins la première fois, de le faire sans. Histoire de profiter du système de combat


https://x.com/Genki_JPN/status/1966523437004038601?t=IAyF61qbFbfNDQn5v30XNQ&s=19
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/12/2025 at 04:16 PM by ouroboros4
    comments (32)
    gat posted the 09/12/2025 at 04:18 PM
    Le même procédé que la version HD du jeu original à sa sortie.
    e3ologue posted the 09/12/2025 at 04:21 PM
    C'est là que tu sens qu'ils ne sont pas confiant pour la dernière partie. Ils dragues un max de joueur pour les attirer sur le Rebirth qui arrivera surement très vite, pour s'assurer la rentabilité du 3.
    guiguif posted the 09/12/2025 at 04:21 PM
    Il me semble que les autres versions avaient deja eu ce patch pour etre rushé avant la sortie de Rebirth.
    C'est completement con.
    zekk posted the 09/12/2025 at 04:22 PM
    e3ologue en même temps, c'est casse gueule de faire trois suites directe
    jenicris posted the 09/12/2025 at 04:23 PM
    e3ologue posted the 09/12/2025 at 04:27 PM
    zekk oui carrément, parce que tu peux perdre des joueurs en route sans pour autant réellement en gagner avec des jeux indépendant ou avec des liens plus flou. C'est le genre de modèle qui est viable quand ton jeu te coute pas trop cher, comme en 2000 ou avec des prod à la Falcom.
    donpandemonium posted the 09/12/2025 at 04:33 PM
    Quel intérêt ?
    icebergbrulant posted the 09/12/2025 at 04:37 PM
    Mais...

    C’est cool, les petits enfants Switch vont se sentir forts comme ça

    Purée, cette génération d’assistés

    donpandemonium L’intérêt ? Et bien que les joueurs exclusifs Switch repassent à la caisse quand le Rebirth sortira car ils auront fini le Remake sans perdre une seule fois et voudront connaître la suite de l’histoire
    yanssou posted the 09/12/2025 at 04:37 PM
    un peu le meme procédé pour kh 3 , des sortes de codes de triche mais fait par les dev
    brook1 posted the 09/12/2025 at 04:37 PM
    e3ologue Ils ont la pression du fond investiment 3D Investment Partners qui devient un actionnaire majeur de la boite est qui font pression pour qu'il maximise leur profit donc les idées foireuses vont s'enchaîner dans les semaines est moi avenir, il ne faudra pas être surpris.
    mercure7 posted the 09/12/2025 at 04:46 PM
    -jamais
    ouroboros4 posted the 09/12/2025 at 04:47 PM
    mercure7 oui depuis quelques jours j'arrête pas de louper des bouts
    mercure7 posted the 09/12/2025 at 04:49 PM
    ouroboros4 Ca se comprend après le KO debout qu'a infligé ce Nintendo Direct
    gat posted the 09/12/2025 at 04:50 PM
    donpandemonium Débloquer les Succès/Trophées beaucoup plus facilement.
    ouroboros4 posted the 09/12/2025 at 04:50 PM
    mercure7 meilleur ND depuis toujours ça devait être
    marchand2sable posted the 09/12/2025 at 04:54 PM
    Pourquoi pas un bouton qui permet d’aller à la scène suivante pendant qu’on y est. Que c'est débile...
    onsentapedequijesuis posted the 09/12/2025 at 04:56 PM
    J'aime pas du tout ce genre de mécaniques...
    Créer tout un gameplay et un game design pour pouvoir détruire le jeu en allant dans les options...

    Et puis en terme de partage d'expérience, c'est pas fou. Quand je galère plusieures heures contre un boss et que je le passe. Puis que je parle à un autre en voyant qu'il a juste passé avec des option d'accessibilité qui font x4 niveau des dégât et qu'il est immortel. Mouaif, on joue pas au même jeu.

    Je trouve que ca individualise l'expérience de tout le monde. Chacun fait son jeu dans sa petite bulle, et ca enlève le côté où tu expérimente un jeu pensé par un créateur. Ca remet l'intérêt du jeu en cause. Si on peut péter tout les combats, autant regarder le jeu sur youtube.


    On est loin d'un Dark Souls 1 où on a tous du passer la même épreuve. Je précise, c'est pas les modes de difficultés qui m'embêtent mais ce genre de GODMODE dispo dans les options.
    gat posted the 09/12/2025 at 05:00 PM
    onsentapedequijesuis marchand2sable Perso, je me suis servi de cette option en amont de la sortie de Rebirth sur le jeu de 97 car je le connais par coeur. Gain de temps toussa..
    ravyxxs posted the 09/12/2025 at 05:04 PM
    ouroboros4 Tu sais avant de crier scandale l'ami, faut rechercher, j'avoue une recherche hors norme mais regarde un peu au cas où...

    C'était déjà le cas pour les versions HD sur PC de FF6-7-8-9-10.
    marchand2sable posted the 09/12/2025 at 05:06 PM
    gat

    Sur PS1 ça passe, on connaît tous le jeu et le TPT c'est bien mais méga lent je pige un peu la pratique, mais là je trouve que ça peut nuire aux nouveaux joueurs. Un peu de difficulté, ça ne tue personne, surtout que de base le jeu est très simple et que le mode hard se débloque uniquement après avoir fini le jeu une fois, si mes souvenirs sont bons (sur le Remake, je n’ai pas encore fait Rebirth).
    onsentapedequijesuis posted the 09/12/2025 at 05:07 PM
    gat Oui, ca me choque moins pour un jeu ancien. Je comprends qu'on veille pas se taper les mecaniques d'il y a 20-30 ans qui ont changés.

    Et puis dans le FF7 original ressorti ca restait intelligent. "Pas de combat aléatoire, les limite break, Speed x3". Ca enleve pas l'intérêt du jeu.

    On est loin d'un jeu où tu est littéralement en god mode avec des attaques à 9999 et impossibilité de mourir. Il n'y a plus de jeu là.
    zekk posted the 09/12/2025 at 05:13 PM
    e3ologue je n'aurais pas dit mieux !
    ouroboros4 posted the 09/12/2025 at 05:19 PM
    ravyxxs sur FF Pixel ya absolument rien du genre.
    Juste de quoi recevoir plus d'expérience AP et Gils.

    Le 10 seul la version PC y a droit.


    Donc l'ami à bien chercher ne t'inquiète pas
    gat posted the 09/12/2025 at 05:42 PM
    onsentapedequijesuis marchand2sable Ah mais je plussoie vos dires les copains.
    Quel gâchis d’utiliser ce genre de cheats pour Remake et Rebirth.
    Mais mettez-vous à la place de joueurs qui sont nuls à chier sur les J-RPG
    Et qui n’ont pas envie de s’investir pour X raisons.
    ravyxxs posted the 09/12/2025 at 05:48 PM
    ouroboros4 Non tu n'as pas bien cherché c'est ce que je te dis, c'est déjà le cas sur les FF que j'ai souligné car je les aient fait
    ouroboros4 posted the 09/12/2025 at 06:04 PM
    ravyxxs Pas de chance je viens de finir aussi le 6(sur console)
    Et je maintient ce que j'ai dit : uniquement Exp x4, Gils x4 et APx4(pour FFVI)
    Idem pour le 4 sans les AP
    ravyxxs posted the 09/12/2025 at 06:13 PM
    ouroboros4 Mec, t'es ultra lourd...j'ai fait les jeux sur PC, tu veux check ?

    C'est chaud quand même putain....on vous dit une, deux, trois choses, mais ça continue, ça carbure.

    Les points que tu soulignes :

    - HP toujours au maximum
    - MP toujours au maximum
    - La jauge de limite est toujours pleine
    - La jauge ATB est toujours pleine
    - Les dégâts infligés sont toujours de 9999

    EXISTE DANS LES VERSIONS PC !!

    MA MA MIAAA !!!! Ah ouais lourd le mec...
    ouroboros4 posted the 09/12/2025 at 06:14 PM
    ravyxxs Oui donc par sur console. Y'a quoi que tu piges pas mec? C'est comme FFX ou FFVIII : les bonus n'existent pas sur console.
    Des fois j'vous jure
    kurosu posted the 09/12/2025 at 07:09 PM
    Une honte
    keiku posted the 09/12/2025 at 07:17 PM
    youtube ca revient moins cher

    mais bon square est en train de se faire gangbanguer par tous les investisseurs douteux il ne savent plus quoi faire pour récuperer des joueurs
    altendorf posted the 09/12/2025 at 08:22 PM
    Mais ?!!!
    onsentapedequijesuis posted the 09/13/2025 at 02:15 AM
    gat J'ai envie de faire du piano mais j'ai la flemme de m'investir, je vais appuyer sur un bouton qui va jouer la musique tout seul.

    J'ai envie de faire un coup franc rentrant dans la lucarne mais c'est trop galère flemme de m'investir, je vais coder un ballon electronique pour qu'au moindre tir il aille direct dans les filets.

    Encore une fois, je dis pas non à des options d'accessibilité intelligent, mais là ca n'a plus de sens être immortel, magie illimité, dégat 9999. La notion de jeu ludique n'existe plus.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo