La difficulté de FF7 Remake Intagrade vous fait peur?Bonne nouvelle : si vous l'achetez sur Switch 2/Xbox S/X / PC vous aurez de quoi rendre votre aventure (très) facile.Au menu :- HP toujours au maximum- MP toujours au maximum- La jauge de limite est toujours pleine- La jauge ATB est toujours pleine- Les dégâts infligés sont toujours de 9999Autant que dire que cela anéanti totalement toute difficultéJe vous conseil, du moins la première fois, de le faire sans. Histoire de profiter du système de combat