Ce sont les propos tenu par Reece Reilly (qui a entre autres fait des interviews avec Retro Studios).
D'après lui il ne faut clairement pas s'attendre à voir Metroid Prime 2 et 3 Remastered être annoncés durant le Nintendo Direct
Si vous pensez que Metroid Prime 2 et 3 Remastered sont annoncés en direct, alors j'ai un pont à vous vendre mdr.
Ça n'arrivera pas. Metroid Prime 2 Remastered coûterait une fortune à lui seul, car il faudrait refaire les graphismes deux fois pour le monde clair et le monde sombre, faute de pouvoir reproduire les mêmes éléments que dans l'original. De plus, Metroid Prime Remastered a nécessité des années de développement, avec plus de 300 développeurs et un résultat à peine rentable.
Les portages HD seraient la meilleure option, et même dans ce cas, je reste sceptique. (Ceci est une observation, soit dit en passant, car je ne veux pas que des journalistes accusent à nouveau mes fuites de fuites.)
posted the 09/11/2025 at 09:22 AM
Sinon, il a déjà été dit et relevé que ce serait des projets trop couteux et risqués. Néanmoins on a des remastered de jrpg d'une centaine d'heure sur switch. Pourquoi un simple "FPA" constituerait un défis pire à relever?
Comme dit elicetheworld , c'est sortant MP4 que l'on attend en vérité (même si j'aurai adoré avoir un remake des épisodes GC/Wii restant)
(mais je sais que je vais être déçu...)
Mais bien sûr.
Je viens de regarder l'équipe de dev pour le 4 qui est constitué de 120 personnes. Même sans faire la comparaison, tu déploie pas 300 personnes pour le développement d'un remaster aussi excellent soit-il.
Je pense qu'il faut arrêter de dire des conneries sur Twitter.
Ouroboros " D'après lui il faut clairement s'attendre à voir Metroid Prime 2 et 3 Remastered être annoncés durant le Nintendo Direct "
Le titre et le premier paragraphe est contradictoire.
Perso je vois 2 options :
- Soit Metroid Prime 2 sur le NSO GameCube… c’est le plus simple et le moins cher, mais ça veut dire qu’il manquera toujours MP3 pour avoir la saga complète sur Switch 2.
- Soit Metroid Prime 2&3 Remasters… qui seront des bêtes portages à bas coût dans la même veine que Pikmin 1&2 juste avant la sortie de Pikmin 4
Et pour Metroid Prime 4, c'est la team principale de chez Retro Studios bossant sur le jeu qui est composée de 120 personnes. Il y aura forcément de l'outsourcing, et le total va sans aucun doute dépasser les 300 également, si ce n'est plus.
permet moi d'en douter
Des années ? C'est inquiétant alors si c'est le cas.
