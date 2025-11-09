profile
Ne vous attendez pas à voir Metroid Prime 2 et 3 remasterisé dans le Nintendo Direct
Ce sont les propos tenu par Reece Reilly (qui a entre autres fait des interviews avec Retro Studios).

D'après lui il ne faut clairement pas s'attendre à voir Metroid Prime 2 et 3 Remastered être annoncés durant le Nintendo Direct

Si vous pensez que Metroid Prime 2 et 3 Remastered sont annoncés en direct, alors j'ai un pont à vous vendre mdr.

Ça n'arrivera pas. Metroid Prime 2 Remastered coûterait une fortune à lui seul, car il faudrait refaire les graphismes deux fois pour le monde clair et le monde sombre, faute de pouvoir reproduire les mêmes éléments que dans l'original. De plus, Metroid Prime Remastered a nécessité des années de développement, avec plus de 300 développeurs et un résultat à peine rentable.

Les portages HD seraient la meilleure option, et même dans ce cas, je reste sceptique. (Ceci est une observation, soit dit en passant, car je ne veux pas que des journalistes accusent à nouveau mes fuites de fuites.)

https://x.com/kiwitalkz/status/1965876309046997233
    posted the 09/11/2025 at 09:22 AM by ouroboros4
    comments (23)
    elicetheworld posted the 09/11/2025 at 09:27 AM
    Je pense sans trop m'avancer que tout le monde s'attend plutôt a ce qu'on nous montre et donne une date de sortie pour Metroid Prime 4
    akinen posted the 09/11/2025 at 09:28 AM
    Ils sont drôles tous ces voyants. Demain on aura la réponse

    Sinon, il a déjà été dit et relevé que ce serait des projets trop couteux et risqués. Néanmoins on a des remastered de jrpg d'une centaine d'heure sur switch. Pourquoi un simple "FPA" constituerait un défis pire à relever?

    Comme dit elicetheworld , c'est sortant MP4 que l'on attend en vérité (même si j'aurai adoré avoir un remake des épisodes GC/Wii restant)
    burningcrimson posted the 09/11/2025 at 09:29 AM
    Bah ils ont qu'à les mettre sur le NSO alors.
    judebox posted the 09/11/2025 at 09:31 AM
    Ça tombe bien, je n'attend pas de remasters !
    (mais je sais que je vais être déçu...)
    punish62230 posted the 09/11/2025 at 09:46 AM
    300 devs sur Metroid Prime Remastered.

    Mais bien sûr.

    Je viens de regarder l'équipe de dev pour le 4 qui est constitué de 120 personnes. Même sans faire la comparaison, tu déploie pas 300 personnes pour le développement d'un remaster aussi excellent soit-il.

    Je pense qu'il faut arrêter de dire des conneries sur Twitter.
    zekk posted the 09/11/2025 at 09:49 AM
    punish62230
    cyr posted the 09/11/2025 at 09:51 AM
    burningcrimson pour le 2, ça arrivera . Pour le 3 vu qu'il est sortie sur wii....apres perso j'ai la trilogie sur wii. Donc je m'en fou.


    Ouroboros " D'après lui il faut clairement s'attendre à voir Metroid Prime 2 et 3 Remastered être annoncés durant le Nintendo Direct "

    Le titre et le premier paragraphe est contradictoire.
    ouroboros4 posted the 09/11/2025 at 09:53 AM
    cyr oui si tu veux
    cyr posted the 09/11/2025 at 09:55 AM
    ouroboros4 d'après lui il faut s'attendre a voir metroid prime 2 et 3 remastered.....je sais pas , mais c'est ce qui est marqué
    noishe posted the 09/11/2025 at 09:56 AM
    ouroboros4 Il a raison, c'est juste une petite erreur dans la formulation, je pense que tu voulais dire "il ne faut clairement pas s'attendre à voir", sinon l'article n'a pas de sens
    kevinmccallisterrr posted the 09/11/2025 at 09:58 AM
    Article incompréhensible... Ou alors Reece Reilly serait-il schizophrène ?
    tripy73 posted the 09/11/2025 at 09:59 AM
    punish62230 : tu as très bien résumé la fiabilité des propos du gars
    djfab posted the 09/11/2025 at 10:08 AM
    Bof, pas indispensables Metroid Prime 2 et 3, le 4 suffira !
    giru posted the 09/11/2025 at 10:08 AM
    On sait déjà que contrairement à MP1 HD, MP2 et MP3 seront de bêtes portages. Donc non ils ne doivent pas refaire 2x les graphismes blabla…

    Perso je vois 2 options :
    - Soit Metroid Prime 2 sur le NSO GameCube… c’est le plus simple et le moins cher, mais ça veut dire qu’il manquera toujours MP3 pour avoir la saga complète sur Switch 2.
    - Soit Metroid Prime 2&3 Remasters… qui seront des bêtes portages à bas coût dans la même veine que Pikmin 1&2 juste avant la sortie de Pikmin 4
    noishe posted the 09/11/2025 at 10:54 AM
    punish62230 zekk tripy73 Y'a plus de 300 personnes ayant bossé sur Metroid Prime Remastered, c'est un fait. Pas nécessairement tous des devs par contre, ni tous chez Retro Studios. Suffit de voir les crédits du Remastered, qui sont bien plus gros que les crédits de l'original.

    Et pour Metroid Prime 4, c'est la team principale de chez Retro Studios bossant sur le jeu qui est composée de 120 personnes. Il y aura forcément de l'outsourcing, et le total va sans aucun doute dépasser les 300 également, si ce n'est plus.
    akinen posted the 09/11/2025 at 11:17 AM
    giru excellente idée oui
    temporell posted the 09/11/2025 at 11:35 AM
    le remaster de MP1r pas rentable ? tu m'étonne je l'ai pas acheter, ben oui t'a cru que j'allais racheter un jeu que j'ai déjà sur gamecube ? je préfère largement avoir la trilogie direct mais avec le même traitement que pikmin 1 + 2
    tripy73 posted the 09/11/2025 at 11:45 AM
    noishe : je parlais des développeurs internes, je sais bien qu'avec les studios de support le nombre est bien plus élevé.
    jacquescechirac posted the 09/11/2025 at 12:08 PM
    pardon ? 300 personnes et des années de développement pour metroid prime remastered ?
    permet moi d'en douter
    pokk posted the 09/11/2025 at 01:00 PM
    Parler du nombre de personnes n’a pas de sens… Dans les entreprises, on parle en nombre d’heures. Une personne qui travaille 20 heures sur une tâche coûte plus cher que dix personnes qui y travaillent une heure chacune. Dans les crédits mentionnant '300 personnes', il y a un chef de projet pour chaque société impliquée, et même des DRH… Il y a aussi deux 'package designers', alors que la jaquette est la même que sur GameCube, donc ils n’y ont clairement pas passé des mois. Alors que pour l’original, Retro était impliqué à 100 %, ici, les studios de support étaient très certainement engagés sur d’autres projets en parallèle, donc très peu de personnes étaient à temps plein sur toute la durée du projet.
    sonilka posted the 09/11/2025 at 01:49 PM
    Metroid Prime Remastered a nécessité des années de développement, avec plus de 300 développeurs

    Des années ? C'est inquiétant alors si c'est le cas.
    iglooo posted the 09/11/2025 at 02:22 PM
    300 personnes pour MP?
    pokk +1
    pimoody posted the 09/11/2025 at 03:32 PM
    iglooo je pense que les gens qui relais ce genre d'informations ne se rendent pas compte. Le nombres de développeur réels doit être tout au plus une cinquantaine à éventuellement 100 maximum. C'est même pas un Remake (même si ça s'en rapproche techniquement). C'est un travail en collaboration avec des studios externes.
