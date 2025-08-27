Au moins maintenant c'est officiel
Sinon la date de sortie est un vague "hiver prochain" sans encore de date précise.
Enfin d'après les premiers retours la version Switch 2 semble réussi.
https://x.com/finalfantasyvii/status/1960711660592873862
ça ce sera pour la version Switch 3
est ce que la switch 3 et la ps6 seront capable de faire tourner les jeux en 60 fps ^^
Mal à mon FF7R.
Vous savez que c'est un jeu salon de 2020, donc pour du portable en 2025 c'est parfaitement cohérent
On va voir si elle fera tourner les jeux PS5 en 60 fps, et combien de temps elle va tenir en autonomie.
Parce que pour se foutre de la gueule de la S2 il y a du monde, on verra où seront tous ses gens à ce moment là ...
Bah dockée c'est censée être une console de salon.
FF7 remake a tourné en 60fps après un patch next gen sur PS5.
Faire de la PS4 Pro en docké c'est déjà énorme pour une si petite puce, avec une si faible conso électrique, car même si la puce est débridée en salon, elle garde des contraintes
mais ça ne change pas la réalité de mon premier commentaire
ça veut nous faire croire que c'est tout à fait normal qu'un jeu de 2020 avec une structure linéaire et certaines zones semi-ouvertes permettant un peu plus d'exploration pensé pour une console de la gen passée (PS4) tourne en 30fps sur une console censée être meilleure d'après leurs dires qu'un autre jeu open world et sans doute le plus ambitieux pensé pour la gen actuelle, la bonne blague
Et tout ça juste pour justifier les 30fps sur sa console chérie :3
Le Steam Deck fait tourner le jeu avec du loseless scaling en 60 fps, ce qui, je le rappelle, est moins puissant que la Switch 2.
Comme d’hab, les devs n’en ont rien à foutre de Nintendo.
Ils n’ont zéro excuse : même Rebirth tourne bien.
Pas super joli sur Steam, bien plus sur le ROG Ally, mais ça tourne à 60.
Donc là, c’est juste les devs qui ne font aucun effort, ou alors le fait d’utiliser le DLSS à bas voltage ne marche pas aussi bien que ça.
Mais perso, je trouve ça grave.
Ca va te sortir des termes technique, que c'est un très bon rapport qualité prix etc lol bordel...
Bah si, c'est vendu comme une console de salon qui peut être transportée (le nom Switch, ça te parle ?)
Et pour garder une certaine qualité, le 60 fps est sacrifié…
Sinon oui, c'est une console portable de 10-15W, trop de gens font semblant de l'ignorer mais ça en dit plus sur eux qu'autre chose
Sinon ça vole toujours aussi haut les commentaires ici en tout cas, changez pas les gars
Gta6 est a 30 fps. Et ça va déranger personne.
Et quand il sortira sur switch3 en 30 fps, ils vont critiquer.....
Tu compares GTA 6 un open World qui va être techniquement supérieure à pas mal de jeu à FF7 Remake jeu de 2020 sur switch 2 qui tourne à 30 fps....
Sérieusement tu as pas l'impression que ta comparaisons est à chier ?
F zéro gx lui tournai en 60 fps.....ou grand turismo 3 sur ps2....
Et c'etais a une autre époque.
C'est plus facile et rapide de faire un jeux a 30 fps constant, que de faire un jeux a 60 fps constant......
La vrai question, c'est un problème de matériel ou un choix des devellopeur ?
Vous arrêter pas (pas vous specialement) de rabaisser le hardware switch2, sachant qu'on ne sait pas ce qui.est possible de faire sans remettre en cause le choix des devellopeur.....
Le 60 fps n'est pas un standard. En revanche, c'est la stabilité qui est importante.
Merde je l'avais pas vu ce message qui en dit long.
Donc pour toi, si le jeux est en 30 fps , c'est la faute de hardware et non des devellopeur ?
Tu ne te dit pas, que peut-être ils sont 10 personne a faire le portage, avec peut etre un temps limité, donc il on fait un choix réaliste.....meme si le portage a débuté sur un kit switch2 et pas un kit switch.....
Le problème c'est que pour un pro s, ils oublient pour les consoles concurrentes, qu'il faut un certains nombre d'année pour voir les réels capacités d'un hardware.
Mais quand c'est une PlayStation, alors la......c'est tous de suite.....et après ça va acheter un modèle pro.
Donc moi je me permet juste de réfléchir alors que vous, vous cracher direct. Comme des troll.
Le côté portable? Ça te parle? Perso c'est ça qui me séduit avec la switch.
Pourvoir commencer un jeux sur la télé, le continuer au taf, et continuer ma partie chez moi sur la télé...
Impossible a faire avec une ps5. Xbox série
En vrai j'ai lu ça réponse mais je pense ne pas perdre du temps à lui expliquer que ça comparaison et donc finalement son raisonnement est foireux.
C'est peine perdu sur GK de toute façon
apres chacun voit midi a sa porte comme on dit , ce n'est que mon avis de connard
Perso je peut attendre longtemps qu'un jeux arrive a un prix a 25€ ou moins sur le store.
Par exemple j'ai mis star war outlaw en surveillance sur l'eshop. Mais jamais je vais l'acheter a ce tarif (ni même acheter tous court).
J'aime bien star wars, mais sachant que c'est ubisoft...je vais attendre très patiemment.
Les baisses de prix (peu importe le store) arrive de 3 semaines apres la sortie a 2 mois) et en attendant encore plus longtemps, on peut encore avoir moins chère.
Déjà la règle, c'est de ne pas acheter de jeux qui sort entre septembre et novembre. Pourquoi? Ils sont en promotions juste avant Noël, ou juste apres avec les soldes....
Les éditeurs dévalorise leur produit, donc perso je suis très patient. Attendre me dérange pas. Et même que , il y aura eu des correctifs.....
Donc pourquoi vouloir faire du Day one sur tous les jeux?
ça s'appelle de la sépculation... moi je vois juste que des jeux de quelques années ( ce n'est pas le seul) tournent sur la console en 30FPS voir moins.
Je n'en fait pas de conclusion, je constate.
après ça va acheter un modèle pro.
Ben non, on est très peu à l'avoir pris un mytho de plus du simple d'esprit du site.
ils oublient pour les consoles concurrentes, qu'il faut un certains nombre d'année pour voir les réels capacités d'un hardware.
Tu as l'air d'oublier de ton côté que les performances d'anciens jeux sont justement bien meilleures sur les nouvelles consoles il suffit de voir avec les Serie et la PS5 qui ont fait de très bonnes choses à leur sortie à ce niveau.
Donc moi je me permet juste de réfléchir alors que vous.
va me dire où tu réfléchis, vous êtes justement dans l'attaque pour des simple constatation. tu as surement plus réfléchi depuis les années 90 tellement tu passes ton temps à raconter de la merde, instruit toi lis un peu, renseigne toi sur les sujets que tu ne maitrises pas et arrête de faire l'expert du comptoir du coin.
Pour GTA je ne vais même pas relever, tellement on est dans la mauvaise foi.
serve J'ai quand même répondu haha
Je me doute te connaissant un minimum
Mais en vrai, encore une fois, on sais pas les décisions prise au saint des reunion de square Enix et les autres.
On sait pas les moyens alloué sur se projet ou un autre.
La switch2 est compatible avec beaucoup de techno de devellopement, mais aucun jeux ne les utilise.
Le 60 fps n'étais pas un standard sur ps4.
C'est vous qui voulez faire croire que la switch2 c'est proche d'une ps5. Alors que personne ne le dit.
Mais la vrai question, ća dérange qui que ce jeux est en 30 fps?
Ou alors ça change quoi au final?
Le jeux est identique. Visuellement.
Sony n'est même pas foutu de sortir des jeux sur ps5, alors avec une deuxième consoles qui alimenter ça va etre drôle.
Suffit de voir la vita.
J'ai dit ça ? non ! mais ça pourrait factuellement être mieux.
Mais en vrai, encore une fois, on sais pas les décisions prise au saint des reunion de square Enix et les autres.
On sait pas les moyens alloué sur se projet ou un autre.
La switch2 est compatible avec beaucoup de techno de devellopement, mais aucun jeux ne les utilise.
Factuellement quelques gros portages déçoivent et il y a du travail à faire peut être du côté des devs, mais aussi du côté de Nintendo.
Je vais reprendre ce que j'ai dit sur l'article Elden ring
Alors oui, les devs sont nuls, mais quand l'un des derniers Goty sort sur ta toute nouvelle console et dans un sale état, tu te bouge le cul ( comme Sony ou MS ont pu le faire plus d'une fois) pour aider les mecs à sortir une meilleure version, sur le coup Nintendo devrait s'inspirer des concurrents qui accompagnent bien + les tiers
C'est vous qui voulez faire croire que la switch2 c'est proche d'une ps5. Alors que personne ne le dit.
HAAA si, vous l'avez dit et plus d'une fois, maintenant vous changez de version et ça ne va pas
Presque aussi puissante que la gen actuelle, + puissante qu'une steam deck et vous l'avez dit agressivement, alors faut assumer à un moment...
Mais la vrai question, ća dérange qui que ce jeux est en 30 fps?
Ou alors ça change quoi au final?
C'est pas la fin du monde, mais on est encore le droit de dire que c'est décevant, sans se faire sauter dessus par une horde de pro-N qui ont le seum et qui ne sont pas à un mytho près ...
Sur le papier la switch2 est plus performante que le steam deck, c'est pas moi qui le dit.
Après oui pourquoi pas que Nintendo aille donner quelque conseil aux développeurs, si ça nuie pas au projet en cour.
Mais je pense aussi que le jeux se vendra pas, en tous cas beaucoup moins qu'ailleurs, comme bon nombre de portage tiers chez Nintendo.
Le jeux je m'en cogne royalement. C'est square Enix, c'est final fantasy
Si par exemple tu veux sacrifié de la finisse et des éléments d'éclairage pour faire tourner ton jeu en 60 FPS aucun soucis
Sur Switch 2 tu n'as pas le choix d'avoir du 30FPS car SE à sûrement priviliégié d'autre éléments
La chaîne du gars pour configurer vos steam deck ou rog est mortel, le pousse a fond les tuto.
Oui et sortie en 2028 annoncée dans le Leak. Bref rien de si puissant. La Switch 2 est 3 fois plus puissante que le steamdeck qui a 3 ans.