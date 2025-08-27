profile
Final Fantasy VII Remake : Intergrade
0
Likers
name : Final Fantasy VII Remake : Intergrade
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
13
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 480
visites since opening : 966600
ouroboros4 > blog
Final Fantasy VII Remake Intergrade tournera en 30 FPS stable sur Switch 2
Au moins maintenant c'est officiel

Sinon la date de sortie est un vague "hiver prochain" sans encore de date précise.
Enfin d'après les premiers retours la version Switch 2 semble réussi.




https://x.com/finalfantasyvii/status/1960711660592873862
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    yukilin, kevinmccallisterrr
    posted the 08/27/2025 at 04:01 PM by ouroboros4
    comments (63)
    lz posted the 08/27/2025 at 04:03 PM
    Nickel
    icebergbrulant posted the 08/27/2025 at 04:04 PM
    Youpi !?
    dono56 posted the 08/27/2025 at 04:04 PM
    Propre, surtout qu’à mon sens je trouve que la partie de Midgar est de loin la meilleure
    jf17 posted the 08/27/2025 at 04:05 PM
    Je ne le referais pas, mais les retours ont l'air Positif
    guiguif posted the 08/27/2025 at 04:10 PM
    Bah c'est pas 40 ?
    vyse posted the 08/27/2025 at 04:12 PM
    mouais a quoi bon s'ils n'arrivent pas a adapter les 2 autres épisodes?
    micheljackson posted the 08/27/2025 at 04:16 PM
    guiguif
    ça ce sera pour la version Switch 3
    gamergunz posted the 08/27/2025 at 04:19 PM
    c'est un jeu ps4 encore heureux
    midomashakil posted the 08/27/2025 at 04:20 PM
    ma question
    est ce que la switch 3 et la ps6 seront capable de faire tourner les jeux en 60 fps ^^
    shambala93 posted the 08/27/2025 at 04:24 PM
    30fps …
    ratchet posted the 08/27/2025 at 04:24 PM
    La loose quand même…
    ratchet posted the 08/27/2025 at 04:26 PM
    Mon jeu favori (avec sa suite forcément) qui ressort en version inférior et sans trophée en plus bordel.

    Mal à mon FF7R.
    cyr posted the 08/27/2025 at 04:42 PM
    shambala93 perso il vaut mieux un 30 fps costaud qu'un 60 fps qui fait du yoyo. Puis bon gta6 tourne a 30 fps, personne ne s'en plaint
    walterwhite posted the 08/27/2025 at 04:43 PM
    cyr Y vaut mieux ne plus jamais avoir à parler de 30fps quand t’as goûté au 60fps surtout pour un jeu couloir datant de 2020.
    leonr4 posted the 08/27/2025 at 04:47 PM
    walterwhite Non mais laisse tomber le mec te compare GTA6 avec FF7R
    jenicris posted the 08/27/2025 at 04:47 PM
    Chaud
    hyoga57 posted the 08/27/2025 at 04:50 PM
    Ça va, 30fps pour un jeu PS4 de 2020. L’honneur est sauf.
    lz posted the 08/27/2025 at 04:53 PM
    Pourquoi dire "pour un jeu de 2020" ?

    Vous savez que c'est un jeu salon de 2020, donc pour du portable en 2025 c'est parfaitement cohérent
    leonr4 posted the 08/27/2025 at 04:56 PM
    Par contre l'info des 40fps qu'on a vu circuler ça venait d'où ?
    lz posted the 08/27/2025 at 04:56 PM
    Moi je n'attends qu'une chose : vivement la sortie de la nouvelle PSP histoire qu'on se marre bien et qu'on se foute bien de la gueule des haters anti S2.

    On va voir si elle fera tourner les jeux PS5 en 60 fps, et combien de temps elle va tenir en autonomie.

    Parce que pour se foutre de la gueule de la S2 il y a du monde, on verra où seront tous ses gens à ce moment là ...
    micheljackson posted the 08/27/2025 at 04:56 PM
    lz
    Bah dockée c'est censée être une console de salon.
    zekk posted the 08/27/2025 at 04:58 PM
    lz Ils le prendront pas autant à coeur et se diront, ben ouais elle est peut être pas si bien que ça, il n'y a pas plus fanboy décérébré qu'un pro-N et vous le prouvez depuis sa sortie
    akinen posted the 08/27/2025 at 04:59 PM
    Pour info, Horizon Zero dawn, death stranding, ghost of tsushima, the last of us 2 sont sortis sur PS4.

    FF7 remake a tourné en 60fps après un patch next gen sur PS5.
    lz posted the 08/27/2025 at 05:04 PM
    micheljackson : ne fais semblant de ne pas comprendre ... tu sais très que si Nintendo sortait une console de salon dédiée, avec une conso d'énergie normale, elle serait forcément + puissante que la S2 dockée.

    Faire de la PS4 Pro en docké c'est déjà énorme pour une si petite puce, avec une si faible conso électrique, car même si la puce est débridée en salon, elle garde des contraintes
    lz posted the 08/27/2025 at 05:06 PM
    zekk : ton commentaire, je pourrais y souscrire si tu étais objectif en disant que ceux qui n'ont rien d'autre à faire qu'à dénigrer la console matin, midi et soir sont aussi décérébrés que les fanboys.
    kurosu posted the 08/27/2025 at 05:10 PM
    Elle va douiller avec Rebirth
    zekk posted the 08/27/2025 at 05:10 PM
    lz Je suis d'accord qu'il y a un ou deux membres et non pas une communauté comme tu veux l'entendre dont le fameux micheljackson qui ne sort de toute façon jamais un seul commentaire intelligent.

    mais ça ne change pas la réalité de mon premier commentaire
    walterwhite posted the 08/27/2025 at 05:13 PM
    leonr4 La comparaison hors sol
    leonr4 posted the 08/27/2025 at 05:24 PM
    walterwhite +1 et le malheur c'est qu'il ne se rend même pas compte.

    ça veut nous faire croire que c'est tout à fait normal qu'un jeu de 2020 avec une structure linéaire et certaines zones semi-ouvertes permettant un peu plus d'exploration pensé pour une console de la gen passée (PS4) tourne en 30fps sur une console censée être meilleure d'après leurs dires qu'un autre jeu open world et sans doute le plus ambitieux pensé pour la gen actuelle, la bonne blague

    Et tout ça juste pour justifier les 30fps sur sa console chérie :3
    shining posted the 08/27/2025 at 05:53 PM
    Faut qu’ils se bougent le cul et qu’ils mettent la pression aux devs.

    Le Steam Deck fait tourner le jeu avec du loseless scaling en 60 fps, ce qui, je le rappelle, est moins puissant que la Switch 2.

    Comme d’hab, les devs n’en ont rien à foutre de Nintendo.

    Ils n’ont zéro excuse : même Rebirth tourne bien.

    Pas super joli sur Steam, bien plus sur le ROG Ally, mais ça tourne à 60.

    Donc là, c’est juste les devs qui ne font aucun effort, ou alors le fait d’utiliser le DLSS à bas voltage ne marche pas aussi bien que ça.

    Mais perso, je trouve ça grave.
    ravyxxs posted the 08/27/2025 at 06:31 PM
    En 2025 y a toujours des pitres pour défendre du 30 FPS sur un matos de 500 balles tournant des jeux de plus de 6 ans !!!!!!!!!!!! ça me tue

    Ca va te sortir des termes technique, que c'est un très bon rapport qualité prix etc lol bordel...
    micheljackson posted the 08/27/2025 at 06:33 PM
    lz
    Bah si, c'est vendu comme une console de salon qui peut être transportée (le nom Switch, ça te parle ?)
    elicetheworld posted the 08/27/2025 at 06:48 PM
    lz parce que c'est un idiot qui veut jouer l' élitiste ,Yen as qui comprennent pas que juger un jeu sur son année est idioties sans nom.des jeux de 2018 enterrent des jeux de 2025 .mais Yen as toujours 1 pour te dire " un jeu de 2020 encore eereux"
    chreasy97 posted the 08/27/2025 at 07:13 PM
    Le problème c'est qu'ils souhaitent une qualité graphique extrêmement proche de la PS5 car si le niveau de détails baisse (avec les tonnes de vidéos sur YouTube et digital foundry qui se feront un plaisir de comparer), personne n'achètera un jeu avec une image inferieure a ce qui existe déjà.

    Et pour garder une certaine qualité, le 60 fps est sacrifié…
    wickette posted the 08/27/2025 at 08:57 PM
    Je suis plutôt curieux de Rebirth, vu qu'il tourne avec beaucoup de sacrifices sur steam deck, c'est plus lui qui montrera les vrais efforts de Square Enix.

    Sinon oui, c'est une console portable de 10-15W, trop de gens font semblant de l'ignorer mais ça en dit plus sur eux qu'autre chose
    ouken posted the 08/27/2025 at 09:27 PM
    Mdr les gens râle pour du 30fps maintenant ... Putain cette gen...
    burningcrimson posted the 08/27/2025 at 09:55 PM
    ouken Je suis désolé mais 30 fps pour un action-rpg c'est pas ouf. Et si le jeu avait été en 60 fps les N-sex auraient été les premiers à s'en vanter.
    ley posted the 08/27/2025 at 10:54 PM
    shining C’est de la daube lossless scaling avec 30 fps de base, tu te tapes un input lag de zinzin et des artefacts dans tous les sens

    Sinon ça vole toujours aussi haut les commentaires ici en tout cas, changez pas les gars
    kurosu posted the 08/27/2025 at 11:23 PM
    burningcrimson je préfère jouer en 30fps sur le remake
    cyr posted the 08/28/2025 at 04:53 AM
    ouken Ben c'est peut etre que enfin c'est devenu un presque standard sur ps5....alors que le 60 fps existait bien avant....sur gamecube par exemple....

    Gta6 est a 30 fps. Et ça va déranger personne.

    Et quand il sortira sur switch3 en 30 fps, ils vont critiquer.....
    serve posted the 08/28/2025 at 06:15 AM
    cyr

    Tu compares GTA 6 un open World qui va être techniquement supérieure à pas mal de jeu à FF7 Remake jeu de 2020 sur switch 2 qui tourne à 30 fps....

    Sérieusement tu as pas l'impression que ta comparaisons est à chier ?
    zekk posted the 08/28/2025 at 06:22 AM
    serve en même temps, si tu analyses toutes les bêtises qu'il sort, tu peux faire une thèse c'est monsieur je sais,sans jamais se renseigner un Minimum
    cyr posted the 08/28/2025 at 07:01 AM
    serve zekk et pourtant....le 30 fps dans un jeux comme final fantasy est moins gênant que dans un jeux ou on conduit des voitures.....

    F zéro gx lui tournai en 60 fps.....ou grand turismo 3 sur ps2....

    Et c'etais a une autre époque.


    C'est plus facile et rapide de faire un jeux a 30 fps constant, que de faire un jeux a 60 fps constant......


    La vrai question, c'est un problème de matériel ou un choix des devellopeur ?

    Vous arrêter pas (pas vous specialement) de rabaisser le hardware switch2, sachant qu'on ne sait pas ce qui.est possible de faire sans remettre en cause le choix des devellopeur.....


    Le 60 fps n'est pas un standard. En revanche, c'est la stabilité qui est importante.
    lazer posted the 08/28/2025 at 07:17 AM
    c'est clairement pas sur switch qu'il faut faire les jeux multiplateformes apres ça peut etre une alternative pour ceux qui ont cette unique machine mais franchement si vous avez la possibilité de le faire ailleurs , allez y ne serait ce que pour le prix
    cyr posted the 08/28/2025 at 07:17 AM
    zekk "lz Ils le prendront pas autant à coeur et se diront, ben ouais elle est peut être pas si bien que ça, il n'y a pas plus fanboy décérébré qu'un pro-N et vous le prouvez depuis sa sortie"

    Merde je l'avais pas vu ce message qui en dit long.

    Donc pour toi, si le jeux est en 30 fps , c'est la faute de hardware et non des devellopeur ?

    Tu ne te dit pas, que peut-être ils sont 10 personne a faire le portage, avec peut etre un temps limité, donc il on fait un choix réaliste.....meme si le portage a débuté sur un kit switch2 et pas un kit switch.....


    Le problème c'est que pour un pro s, ils oublient pour les consoles concurrentes, qu'il faut un certains nombre d'année pour voir les réels capacités d'un hardware.

    Mais quand c'est une PlayStation, alors la......c'est tous de suite.....et après ça va acheter un modèle pro.


    Donc moi je me permet juste de réfléchir alors que vous, vous cracher direct. Comme des troll.
    cyr posted the 08/28/2025 at 07:19 AM
    lazer raisonnement pas raisonner.

    Le côté portable? Ça te parle? Perso c'est ça qui me séduit avec la switch.

    Pourvoir commencer un jeux sur la télé, le continuer au taf, et continuer ma partie chez moi sur la télé...

    Impossible a faire avec une ps5. Xbox série
    serve posted the 08/28/2025 at 07:28 AM
    zekk

    En vrai j'ai lu ça réponse mais je pense ne pas perdre du temps à lui expliquer que ça comparaison et donc finalement son raisonnement est foireux.

    C'est peine perdu sur GK de toute façon
    lazer posted the 08/28/2025 at 07:32 AM
    cyr coté portable je m'en fous un peu , perso je joue unqiement sur ma TV avec ma switch 2 ou au pire je vais aux teuchios si besoin ( et encore c'est tres tres rare) mais elle sort jamais de chez moi moi je te parle du prix et d'un jeu qui est deja là du temps de la PS4 vendu a prix coutant...je veux bien qu'on defende sa cremerie mais là je trouve cela un peu abusé

    apres chacun voit midi a sa porte comme on dit , ce n'est que mon avis de connard
    cyr posted the 08/28/2025 at 07:41 AM
    lazer si tu parle uniquement de la différence de prix, ben suffit juste d'attendre.

    Perso je peut attendre longtemps qu'un jeux arrive a un prix a 25€ ou moins sur le store.
    Par exemple j'ai mis star war outlaw en surveillance sur l'eshop. Mais jamais je vais l'acheter a ce tarif (ni même acheter tous court).

    J'aime bien star wars, mais sachant que c'est ubisoft...je vais attendre très patiemment.

    Les baisses de prix (peu importe le store) arrive de 3 semaines apres la sortie a 2 mois) et en attendant encore plus longtemps, on peut encore avoir moins chère.


    Déjà la règle, c'est de ne pas acheter de jeux qui sort entre septembre et novembre. Pourquoi? Ils sont en promotions juste avant Noël, ou juste apres avec les soldes....

    Les éditeurs dévalorise leur produit, donc perso je suis très patient. Attendre me dérange pas. Et même que , il y aura eu des correctifs.....


    Donc pourquoi vouloir faire du Day one sur tous les jeux?
    zekk posted the 08/28/2025 at 09:17 AM
    cyr Donc pour toi, si le jeux est en 30 fps , c'est la faute de hardware et non des devellopeur ?

    Tu ne te dit pas, que peut-être ils sont 10 personne a faire le portage, avec peut etre un temps limité, donc il on fait un choix réaliste.....meme si le portage a débuté sur un kit switch2 et pas un kit switch.....


    ça s'appelle de la sépculation... moi je vois juste que des jeux de quelques années ( ce n'est pas le seul) tournent sur la console en 30FPS voir moins.

    Je n'en fait pas de conclusion, je constate.

    après ça va acheter un modèle pro.

    Ben non, on est très peu à l'avoir pris un mytho de plus du simple d'esprit du site.

    ils oublient pour les consoles concurrentes, qu'il faut un certains nombre d'année pour voir les réels capacités d'un hardware.


    Tu as l'air d'oublier de ton côté que les performances d'anciens jeux sont justement bien meilleures sur les nouvelles consoles il suffit de voir avec les Serie et la PS5 qui ont fait de très bonnes choses à leur sortie à ce niveau.


    Donc moi je me permet juste de réfléchir alors que vous.

    va me dire où tu réfléchis, vous êtes justement dans l'attaque pour des simple constatation. tu as surement plus réfléchi depuis les années 90 tellement tu passes ton temps à raconter de la merde, instruit toi lis un peu, renseigne toi sur les sujets que tu ne maitrises pas et arrête de faire l'expert du comptoir du coin.

    Pour GTA je ne vais même pas relever, tellement on est dans la mauvaise foi.

    serve J'ai quand même répondu haha
    serve posted the 08/28/2025 at 10:43 AM
    zekk

    Je me doute te connaissant un minimum
    kratoszeus posted the 08/28/2025 at 11:35 AM
    449euros pour cette merde. Content les pigeons. La futur ps5 portable va mettre de l'ordre dans tout ca..
    zekk posted the 08/28/2025 at 11:36 AM
    serve
    cyr posted the 08/28/2025 at 12:13 PM
    zekk donc si on va pas dans ton sens, c'est de la merde? Je vois bien le personnage que tu est.

    Mais en vrai, encore une fois, on sais pas les décisions prise au saint des reunion de square Enix et les autres.

    On sait pas les moyens alloué sur se projet ou un autre.

    La switch2 est compatible avec beaucoup de techno de devellopement, mais aucun jeux ne les utilise.

    Le 60 fps n'étais pas un standard sur ps4.

    C'est vous qui voulez faire croire que la switch2 c'est proche d'une ps5. Alors que personne ne le dit.

    Mais la vrai question, ća dérange qui que ce jeux est en 30 fps?

    Ou alors ça change quoi au final?

    Le jeux est identique. Visuellement.
    cyr posted the 08/28/2025 at 12:15 PM
    kratoszeus oui j'ai hâte de voir ça. De vous voir claquer 900 euro dqns une consoles qui servira a rien, qui aura aucun jeux exclusif dessus.

    Sony n'est même pas foutu de sortir des jeux sur ps5, alors avec une deuxième consoles qui alimenter ça va etre drôle.

    Suffit de voir la vita.
    zekk posted the 08/28/2025 at 12:29 PM
    cyr donc si on va pas dans ton sens, c'est de la merde?
    J'ai dit ça ? non ! mais ça pourrait factuellement être mieux.


    Mais en vrai, encore une fois, on sais pas les décisions prise au saint des reunion de square Enix et les autres.

    On sait pas les moyens alloué sur se projet ou un autre.

    La switch2 est compatible avec beaucoup de techno de devellopement, mais aucun jeux ne les utilise.


    Factuellement quelques gros portages déçoivent et il y a du travail à faire peut être du côté des devs, mais aussi du côté de Nintendo.

    Je vais reprendre ce que j'ai dit sur l'article Elden ring

    Alors oui, les devs sont nuls, mais quand l'un des derniers Goty sort sur ta toute nouvelle console et dans un sale état, tu te bouge le cul ( comme Sony ou MS ont pu le faire plus d'une fois) pour aider les mecs à sortir une meilleure version, sur le coup Nintendo devrait s'inspirer des concurrents qui accompagnent bien + les tiers



    C'est vous qui voulez faire croire que la switch2 c'est proche d'une ps5. Alors que personne ne le dit.

    HAAA si, vous l'avez dit et plus d'une fois, maintenant vous changez de version et ça ne va pas

    Presque aussi puissante que la gen actuelle, + puissante qu'une steam deck et vous l'avez dit agressivement, alors faut assumer à un moment...

    Mais la vrai question, ća dérange qui que ce jeux est en 30 fps?

    Ou alors ça change quoi au final?

    C'est pas la fin du monde, mais on est encore le droit de dire que c'est décevant, sans se faire sauter dessus par une horde de pro-N qui ont le seum et qui ne sont pas à un mytho près ...
    cyr posted the 08/28/2025 at 03:54 PM
    zekk je vais pas prendre pour ceux qui on laisser penser que la switch2 est similaire a une ps5.

    Sur le papier la switch2 est plus performante que le steam deck, c'est pas moi qui le dit.

    Après oui pourquoi pas que Nintendo aille donner quelque conseil aux développeurs, si ça nuie pas au projet en cour.

    Mais je pense aussi que le jeux se vendra pas, en tous cas beaucoup moins qu'ailleurs, comme bon nombre de portage tiers chez Nintendo.

    Le jeux je m'en cogne royalement. C'est square Enix, c'est final fantasy
    zekk posted the 08/28/2025 at 04:13 PM
    cyr en attendant, la Steam fait mieux sur certains jeux c'est bien la preuve qu'il faut au moins un meilleur accompagnement ou de meilleurs outils de développement. Je ne dirais pas qu'elle n'est pas puissante mais elle doit encore fais ses preuves et franchement je penses que tu minimises le score que peut faire ces deux jeux
    ouroboros4 posted the 08/28/2025 at 04:24 PM
    zekk Après sur SD tu as l'avantage de choisir
    Si par exemple tu veux sacrifié de la finisse et des éléments d'éclairage pour faire tourner ton jeu en 60 FPS aucun soucis
    Sur Switch 2 tu n'as pas le choix d'avoir du 30FPS car SE à sûrement priviliégié d'autre éléments
    zekk posted the 08/28/2025 at 04:35 PM
    ouroboros4 mouais ça ne justifie pas tout et là ça passe sur Elden ring c'est plus problématique
    shining posted the 08/28/2025 at 07:33 PM
    ley T'en raconte de la merde toi , il a plein de vidéo ou sa montre l'input lag et ta zéro problème d'artefact, t'en que tu configure ton jeux correctement ....., un exemple : https://youtu.be/mPjkCVqOiuQ?t=844

    La chaîne du gars pour configurer vos steam deck ou rog est mortel, le pousse a fond les tuto.
    kratoszeus posted the 08/28/2025 at 08:56 PM
    cyr ca a fuité sévère hier avec un leaker fiable, la console portable de sony serait vendue 399euros et le rapport de puissance serait x2, x3 avec la switch 2 . Bref garder votre matos de gitan que propose chaque génération Nintendo.
    kraken posted the 08/29/2025 at 02:58 AM
    kratoszeus
    Oui et sortie en 2028 annoncée dans le Leak. Bref rien de si puissant. La Switch 2 est 3 fois plus puissante que le steamdeck qui a 3 ans.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo