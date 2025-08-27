« Ubisoft et Atari partagent un héritage commun : celui de créer des univers dont les joueurs peuvent tomber amoureux — des jeux qui résonnent à travers les générations, non seulement par leur jouabilité, mais aussi par les émotions qu’ils suscitent », a déclaré Wade Rosen, président et PDG d’Atari. « Nous sommes ravis de réintroduire ces titres tout en explorant des moyens d’élargir et de faire évoluer ces franchises. »

Atari annonce l'acquisition des droits de propriété intellectuelle de Cold Fear, I Am Alive, Child of Eden, Grow Home et Grow Up à Ubisoft pour un montant non communiqué.- Cold Fear (2005) : un jeu de tir à la troisième personne de type survival horror développé par Darkworks. Initialement sorti sur PlayStation 2, Xbox et PC en 2005. Actuellement disponible sur PC via Steam.- I Am Alive (2012) : un jeu d’action-aventure et de survie développé par Ubisoft Shanghai. Initialement sorti sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC en 2012. Actuellement disponible sur PC via Steam.- Child of Eden (2011) : un rail shooter musical développé par Q Entertainment et dirigé par Tetsuya Mizuguchi (Rez, Lumines). Initialement sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360 en 2011.- Grow Home (2015) : un jeu de plateformes d’aventure développé par Ubisoft Reflections. Initialement sorti sur PC via Steam en 2015, puis sur PlayStation 4 la même année.- Grow Up (2016) : la suite de Grow Home développée par Ubisoft Reflections. Initialement sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC en 2016.Atari va republier ces titres sous son label d’édition et explorer des opportunités pour élargir leur portée grâce à des formats mis à jour, de nouveaux contenus et des canaux de distribution étendus.