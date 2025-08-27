profile
Ubisoft vend d'anciennes licences à Atari


Atari annonce l'acquisition des droits de propriété intellectuelle de Cold Fear, I Am Alive, Child of Eden, Grow Home et Grow Up à Ubisoft pour un montant non communiqué.

- Cold Fear (2005) : un jeu de tir à la troisième personne de type survival horror développé par Darkworks. Initialement sorti sur PlayStation 2, Xbox et PC en 2005. Actuellement disponible sur PC via Steam.

- I Am Alive (2012) : un jeu d’action-aventure et de survie développé par Ubisoft Shanghai. Initialement sorti sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC en 2012. Actuellement disponible sur PC via Steam.

- Child of Eden (2011) : un rail shooter musical développé par Q Entertainment et dirigé par Tetsuya Mizuguchi (Rez, Lumines). Initialement sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360 en 2011.

- Grow Home (2015) : un jeu de plateformes d’aventure développé par Ubisoft Reflections. Initialement sorti sur PC via Steam en 2015, puis sur PlayStation 4 la même année.

- Grow Up (2016) : la suite de Grow Home développée par Ubisoft Reflections. Initialement sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC en 2016.

Atari va republier ces titres sous son label d’édition et explorer des opportunités pour élargir leur portée grâce à des formats mis à jour, de nouveaux contenus et des canaux de distribution étendus.

« Ubisoft et Atari partagent un héritage commun : celui de créer des univers dont les joueurs peuvent tomber amoureux — des jeux qui résonnent à travers les générations, non seulement par leur jouabilité, mais aussi par les émotions qu’ils suscitent », a déclaré Wade Rosen, président et PDG d’Atari. « Nous sommes ravis de réintroduire ces titres tout en explorant des moyens d’élargir et de faire évoluer ces franchises. »
Business Wire - https://www.businesswire.com/news/home/20250826081788/en/Atari-Announces-Strategic-IP-Agreement-With-Ubisoft-To-Revive-Five-Acclaimed-Titles
    posted the 08/27/2025 at 01:15 AM by altendorf
    comments (13)
    ravyxxs posted the 08/27/2025 at 01:40 AM
    Mon dieu l'argent jeter par les fenêtres par ATARI fait peur
    kakazu posted the 08/27/2025 at 01:45 AM
    J'avais bien aimé cold fear, j'avais bien flippé
    adamjensen posted the 08/27/2025 at 02:14 AM
    Ubisoft qui racle les fonds de tiroirs.
    Ils doivent avoir faim...

    Dans tout ca, je sauverais juste Cold Fear avec lequel il est possible de faire un truc pas trop ambitieux.
    stardustx posted the 08/27/2025 at 03:18 AM
    Avec cet argent Ubi va pouvoir continuer à développer des free to play éclatés qui fermeront au bout d'un an
    masharu posted the 08/27/2025 at 04:41 AM
    La loose.
    fan2jeux posted the 08/27/2025 at 04:56 AM
    Child of eden, y a un truc a faire en vr
    cyr posted the 08/27/2025 at 05:05 AM
    Quand ça commence comme ça......

    Et pourquoi Atari? Il y avais personne d'autre d'intéresser ?
    greggy posted the 08/27/2025 at 05:52 AM
    Une version VR de Child of Eden svp !
    pokk posted the 08/27/2025 at 06:56 AM
    S'ils pouvaient vendre Anno aussi... Depuis qu'Ubisoft à acheté la license, c'est la foire au Season pass et DLC hors de prix...
    gasmok2 posted the 08/27/2025 at 07:07 AM
    J'avais bien aimé Cold Fear, je l'avais fait sur Xbox à l'époque.
    Un bon survival dans un bateau.
    calishnikov posted the 08/27/2025 at 07:53 AM
    Le premier trailer de i am alive a l’époque m’avait tellement donner envie, la déception manette en main…
    masharu posted the 08/27/2025 at 08:26 AM
    cyr Soit l'offre d'Atari était la plus cher, soit il n'y a qu'Atari d'intéressé et je penche pour cette dernière ...
    bogsnake posted the 08/27/2025 at 01:41 PM
    Cold fear était perfectible mais très sympa. Atari peut avoir son Résident evil s'il développe intelligemment cette licence.
    Les autres titre,je connais moins.
