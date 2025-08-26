À l’approche du Tokyo Game Show 2025 (25 au 28 septembre 2025 au Makuhari Messe de Chiba au Japon), Sony Interactive Entertainment a confirmé sa participation via le sacrosaint PlayStation Blog et a, pour la première fois depuis 2019, ouvert un site officiel consacré à l’événement. On y découvre déjà une partie du line-up : Ghost of Yōtei et Marvel Tōkon: Fighting Souls, attendus sur le stand principal. Astro Bot, quant à lui, sera présent dans l’espace “Family Game Park”.La liste des jeux n’est pas définitive et d’autres annonces devraient suivre dans les prochaines semaines. À noter également qu’un nouveau PlayStation State of Play serait prévu pour septembre, juste avant le TGS.