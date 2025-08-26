profile
Sony prépare son TGS 2025


À l’approche du Tokyo Game Show 2025 (25 au 28 septembre 2025 au Makuhari Messe de Chiba au Japon), Sony Interactive Entertainment a confirmé sa participation via le sacrosaint PlayStation Blog et a, pour la première fois depuis 2019, ouvert un site officiel consacré à l’événement. On y découvre déjà une partie du line-up : Ghost of Yōtei et Marvel Tōkon: Fighting Souls, attendus sur le stand principal. Astro Bot, quant à lui, sera présent dans l’espace “Family Game Park”.

La liste des jeux n’est pas définitive et d’autres annonces devraient suivre dans les prochaines semaines. À noter également qu’un nouveau PlayStation State of Play serait prévu pour septembre, juste avant le TGS.
Sony Interactive Entertainment / PlayStation - https://www.playstation.com/ja-jp/local/events/tokyo-game-show/
    posted the 08/26/2025 at 03:03 PM by altendorf
    comments (6)
    kujotaro posted the 08/26/2025 at 04:12 PM
    On attend un show Sony. Svp réveillez vous là.
    marchand2sable posted the 08/26/2025 at 04:22 PM
    Un state of play ça serait bien.
    wickette posted the 08/26/2025 at 04:35 PM
    Faut un showcase ou un state of play ça devient un sketch
    newtechnix posted the 08/26/2025 at 04:38 PM
    C'est le bon moment pour annoncer des choses et même si le jeu devient multi un remake de Gravity Rush je signe
    natedrake posted the 08/26/2025 at 05:11 PM
    Un SOP avec un nouveau trailer de KH IV, j'aimerais tellement...
    sonilka posted the 08/27/2025 at 07:24 AM
    wickette ca devient ? Mais c'est un sketch depuis 3 ans minimum et la fameuse phase 2.0
