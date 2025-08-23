Capcom
s’est félicité d’avoir remporté quatre distinctions lors de la Gamescom 2025
:
-le prix du plus beau jeu
-celui de la meilleure bande-son
-le prix du jeu le plus épique du salon
-le titre de meilleur jeu PlayStation (présenté exclusivement sur PS5 Pro)
Si la démo jouable ne brillait en rien par son originalité (des surprises seraient encore au frais selon certains insiders...) la presse spécialisée comme les joueurs ayant eu la chance de l’essayer en sont ressortis unanimement séduits.
Un des meilleurs éditeurs actuels
Alors oui c'est propre techniquement, mais il y avait d'autres jeux PS5 et Série plus impressionnants et plus originaux.
J'aime beaucoup RE, mais là je trouve qu'on en fait des caisses pour pas grand chose. Toujours dans la démesure les avis.
Le coup de la créature qui poursuit le joueurs, Alien isolation le fait mieux et c'est plus aboutit que là.
Ils nous font un Alien Isolation à la sauce Capcom et ça prend rudement bien. Faut arrêter de vouloir une révolution à chaque opus, ou bien ne pas reconnaître les qualité d'une démo car un autre jeu (Alien Isolation) a déjà fait un truc du genre.
Lors de mes deux runs la bestiole n'a pas réagi de la même manière (une fois elle a explosé un mur et pas l'autre, et une fois elle est venu me chercher sous un meuble et pas la fois suivante).
C'est qu'une démo en plus, rien ne dit que tout le jeu sera comme ça on l'a bien vu dans RE Village, tout n'était pas basé que sur Lady Dimitrescu.