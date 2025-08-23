1996 – 2026 : Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants.
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
marchand2sable
Resident Evil Requiem remporte 4 prix à la Gamescom


Capcom s’est félicité d’avoir remporté quatre distinctions lors de la Gamescom 2025 :

-le prix du plus beau jeu
-celui de la meilleure bande-son
-le prix du jeu le plus épique du salon
-le titre de meilleur jeu PlayStation (présenté exclusivement sur PS5 Pro)

Si la démo jouable ne brillait en rien par son originalité (des surprises seraient encore au frais selon certains insiders...) la presse spécialisée comme les joueurs ayant eu la chance de l’essayer en sont ressortis unanimement séduits.
    posted the 08/23/2025 at 10:31 AM by marchand2sable
    comments (12)
    jenicris posted the 08/23/2025 at 10:35 AM
    Capcom est en forme avec Requiem, Onimusha et Pragmata pour une même année.

    Un des meilleurs éditeurs actuels
    malroth posted the 08/23/2025 at 11:12 AM
    jenicris ils auraient pû nous filer un des 3 en fin d'année 2025
    playshtayshen posted the 08/23/2025 at 11:20 AM
    2026 sera clairement l'année de playstation
    azaz posted the 08/23/2025 at 11:27 AM
    félicitation a capcom qui enchaine des jeux de qualité quasiement chaque années récemment. Espérons que RE requiem soit une révolution et maitrisé de bout en bout
    walterwhite posted the 08/23/2025 at 11:37 AM
    Capcom assure, l’année 2026 sera vraiment hors norme.
    kakazu posted the 08/23/2025 at 11:44 AM
    Tellement hâte d' jouer
    jenicris posted the 08/23/2025 at 11:53 AM
    malroth pas faux, surtout que l'année prochaine ça va être la folie niveau sorties
    ziggourat posted the 08/23/2025 at 12:34 PM
    Mouais, la demo ne présentait rien de foutrement original ni de marquant. Ça reste ultra pour du RE. Et encore, je trouve même que la presse est souvent tolérante avec RE.

    Alors oui c'est propre techniquement, mais il y avait d'autres jeux PS5 et Série plus impressionnants et plus originaux.

    J'aime beaucoup RE, mais là je trouve qu'on en fait des caisses pour pas grand chose. Toujours dans la démesure les avis.

    Le coup de la créature qui poursuit le joueurs, Alien isolation le fait mieux et c'est plus aboutit que là.
    shinz0 posted the 08/23/2025 at 12:40 PM
    ziggourat d'accord avec toi
    brook1 posted the 08/23/2025 at 01:08 PM
    ziggourat c'est vrai que le passage de la créature a l'air d'être trop scripté ça me rappelle le nerf qu'avaient eu Nemesis dans le 3 Remake à cause des pleureuses de Mr.X du 2Remake. Ils arrive pas à trouver le bon ajustement alors que Mr.X c'était parfait de mon point de vue.
    kinectical posted the 08/23/2025 at 01:10 PM
    RE 7 et 8 ne m’avais aucunement attirer à leur annonce et même après leur sorti j’avais aucune envie d’y jouer mais celui là bordel je sais pas il a un petit je ne sais quoi
    bennj posted the 08/23/2025 at 08:33 PM
    ziggourat brook1 shinz0 ça se voit que vous avez joué à la démo. Testé deux fois pour ma part chez Capcom au calme et bordel cette ambiance de dingo, et réalisation de malade.

    Ils nous font un Alien Isolation à la sauce Capcom et ça prend rudement bien. Faut arrêter de vouloir une révolution à chaque opus, ou bien ne pas reconnaître les qualité d'une démo car un autre jeu (Alien Isolation) a déjà fait un truc du genre.

    Lors de mes deux runs la bestiole n'a pas réagi de la même manière (une fois elle a explosé un mur et pas l'autre, et une fois elle est venu me chercher sous un meuble et pas la fois suivante).

    C'est qu'une démo en plus, rien ne dit que tout le jeu sera comme ça on l'a bien vu dans RE Village, tout n'était pas basé que sur Lady Dimitrescu.
