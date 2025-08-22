accueil
Dans l'ombre, depuis des années, il attend son retour...
Tellement triste pour lui....
posted the 08/22/2025 at 09:04 AM by
ouroboros4
comments (
21
)
osiris67
posted
the 08/22/2025 at 09:12 AM
J croyais que tu parlais du Duke, mais malheureusement Nintendo n en a rien a foutre de fzero.
krusty79
posted
the 08/22/2025 at 09:20 AM
osiris67
F-Zéro, pour quoi faire? Un jeux que tous le monde attend depuis des décennies maintenant...Ils vont nous rechercher Kriby.
gasmok2
posted
the 08/22/2025 at 09:49 AM
Le souci de la saga F-Zero, c'est qu'il y a une fanbase fidèle composée de vieux joueurs...nous quoi.
Sauf que sur les ventes globales malheureusement ce n'est pas la joie comparée à d'autres franchises que Nintendo préfère du coup mettre en avant.
ducknsexe
posted
the 08/22/2025 at 09:49 AM
Duke c'est le voisin du pallier de Captain falcon
kikoo31
posted
the 08/22/2025 at 10:12 AM
F zero ventes ,d'après N
fdestroyer
posted
the 08/22/2025 at 10:24 AM
gasmok2
certes, mais si Kirby air rides, qui était quand-même un jeu anecdotique de la GC y a eu droit... Je vois pas pourquoi F Zero n'y aurai pas
iglooo
posted
the 08/22/2025 at 10:47 AM
ducknsexe
kikoo31
gasmok2
posted
the 08/22/2025 at 10:51 AM
fdestroyer
J'aimerai tellement un F-Zero aussi, mais il faut avouer que Kirby reste plus populaire aux yeux du grand public que vise Nintendo.
wickette
posted
the 08/22/2025 at 10:54 AM
Je suis sur s’ils sortent fzero t’as 80% des gens qui le demandent qui ne l’achèteront pas.
C’est comme the last guardian, hi-fi rush ou le remake de FFVIIR, ça s’offusque, ça parle beaucoup mais ça ne vote pas avec le portefeuille
arrrghl
posted
the 08/22/2025 at 10:55 AM
fdestroyer
Kirby air ride c'est plus d'un million de vente sur gamecube, F-zero GX n'a même pas effleuré ce score ...
solarr
posted
the 08/22/2025 at 11:01 AM
Je pense que les gens ont tellement attendu qu'ils ont laissé tomber.
Mais ils ont su transmettre un peu de passion à la gen suivante.
newtechnix
posted
the 08/22/2025 at 11:21 AM
fdestroyer
"certes, mais si Kirby air rides, qui était quand-même un jeu anecdotique de la GC y a eu droit... Je vois pas pourquoi F Zero n'y aurai pas" Oui mais il faut rappeller que Kirby Air Ride est sorti en toute fin de vie de la Gamecube et d'autant que la Gamecube a été un échec.
Et en s'amusant à le penser: les fans de Kirby ont du être décu de voir un jeu de course débarqué au lieu d'un plate-former.
Mais bon la seule raison de Kirby air Riders c'est simplement la volonté de Sakurai, Nintendo les yeux fermés a accepté son projet même lui les a prévenu par rapport à son projet.
Et donc pour le plus important a rappelé c'est le message de Sakurai dans sa chaine youtube pour les créateurs de JV, critique du JV: il donnait le conseil aux créateurs d'essayer et de tenter des trucs persos.
Kirby Air Riders c'est son choix tout simplement et cela loin des stats et autres chiffres de ventes.
En apportant un gameplay différent, il est à Mario Kart ce que Smash est à Street Fighter.
J'ai regardé et on peut pas dire que c'est bluffant visuellement mais quand on assimile le concept de ne pas à avoir à appuyer pour avancer mais à gérer la puissance du véhicule, il y a moyen d'avoir justement un truc plus orienté gamer que casual alors que de prime abord on penserait le contraire.
dans sa présentation il envoi quelque pique très juste: pourquoi foutre jusqu'à 24 joueurs en même temps à la fin hormis les hardcore gamer qui auront saigné le jeu jusqu'à la moelle, remporté une course devient trop rare voir tiens du hasard si on est avec des joueurs pas doués...
après par contre lui de son côté offre vraiment trop peu de choix de véhicule différents.
Mais il apporte des petits détails et idées qui rendent son jeu différent et peut-être bien plus stratégique que Mario Kart world...exemple: ramassage d'énergie derrière chaque véhicule faisant de facto un handicap pour le premier joueur.
Il offre une proposition différente et essayer sa proposition justement touchera les vrais gamers.
ma grosse critique serait justement de ne pas avoir tenté de créer une nouvelle IP que Kirby et le ressenti que Nintendo pour son début de vie de la Switch 2 apporte des jeux qu'on imagine trop facilement dérivé de projet Switch 1 ( c'est le cas pour DKB, MP4B, MKW, Pokemon ZA par exemple ).
On sait tous que Nintendo ne laisse pratiquement aucune chance à des jeux qui se vendent pas assez.
J'espère toutefois que Fast Fusion de Shin'en aura droit à un DLC avec les véhicule de F-Zero...remember Starlink d'Ubisoft.
altendorf
posted
the 08/22/2025 at 11:26 AM
wickette
C’est tellement ça
pimoody
posted
the 08/22/2025 at 12:10 PM
Cela dit, le fait que Nintendo est insister pour aller faire ce Kirby ça peut aussi être bon présage, en plus entre Fzero-99 et la sortie de l’opus gamecube ça semble vouloir réinstaller la licence petit à petit.
j9999
posted
the 08/22/2025 at 12:29 PM
Déjà F-zero c'est comme Metroid, c'est une licence qui plait principalement aux occidentaux, et de plus c'est un jeu relativement niche. Ca se vendra bien mais ça fera pas un gros carton non plus. Ensuite F-zero c'est un peu un traumatisme depuis l'episode GX ou Sega c'était en quelquesorte approprié la licence tellemenr ils avaient bien fait le taff. Je pense que la plaie est refermée depuis cet épisode mais tout de même ils doivent avoir du mal à trouver des idées pour faire aussi bien ou mieux que le GX, sans que f-zero devienne le bébé d'un autre studio occidental genre Retro studios, mercury steam, Shin'en etc... D'ailleurs je suis assez ok avec ça, j'aimerais que F-zero garde une âme Nintendo, pas que ça devienne un truc qui ressemble à Wipeout. Il faudrait qu'un nouvel episode soit développé en internet mais avec l'aide d'un studio qui a l'expertise sur ce type de jeu, pour l'aspect technique, mais sans que ça devienne le bébé de ce studio. C'est toujours le même problème, il s'était passé la même chose a Le nintendo playstation à l'epoque, et on connait la suite... Ils sont dans un dilemme, n'ayant pas forcément toute l'inspiration ni la technique necessaire a faire un vrai nouvel episole, il faudrait le confier partiellement a un studio tiers mais sans qu'ils en perde t le contrôle. Et pour les ventes que ça va faire est ce que ça vaut le coup d'explorer a fond cette voie? Je pense que oui, mais ils attendent le bon moment
sonilka
posted
the 08/22/2025 at 12:58 PM
Ils ont mis FZero GX dans le NSO+ pour satisfaire les fans. Avant ca y avait eu FZero 99. Ce ne sont pas des nouveaux jeux mais Nintendo n'a pas totalement enterré la licence. Perso ca m'a toujours laissé indifférent (et j'ai rejoué à GX le mois dernier) mais c'est vrai que remettre sur le devant de la scène certaines IP maison seraient cools (je pense à Kid Icarus ou Punch-Out notamment).
fdestroyer
l'énorme différence c'est que Kirby a eu droit à des jeux régulièrement et avec des scores dépassant le million. Le dernier est au dela des 8 millions. C'est une mascotte très populaire chez les enfants.
fdestroyer
posted
the 08/22/2025 at 02:15 PM
sonilka
Oui c'est vrai, et au Japon c'est une icône populaire
marcelpatulacci
posted
the 08/22/2025 at 03:54 PM
Nous sommes de retour, pour vous joué un mauvais tour....
nyseko
posted
the 08/22/2025 at 04:10 PM
fdestroyer
Parce que Kirby Air Riders est poussé par Sakurai qui en a par ailleurs fait tout le game design et que suite au succès de Smash Bros, Nintendo s'est dit "ok pourquoi pas".
F-Zero n'a probablement pas de sponsor chez Nintendo.
cyr
posted
the 08/22/2025 at 05:28 PM
Il y a peut-être de l'espoir. F zéro gx est sur le store gamecube des abonnés nso+.
Kirby air ride est sortie sur gamecube, et un nouveau épisode sort sur switch2......
cyr
posted
the 08/22/2025 at 05:29 PM
Quelqu'un a les ventes de f zéro gx?
