profile
Elden Ring
29
Likers
name : Elden Ring
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : FromSoftware
genre : action-RPG
multiplayer : Coop & PVP
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
profile
donpandemonium
12
Likes
Likers
donpandemonium
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 59
visites since opening : 141755
donpandemonium > blog
Elden Ring / gameplay off screen Switch 2 Docked


C'est du offscreen donc pas l'idéal, mais on peut voir que le framerate n'a pas l'air si catastrophique en mode Docked. Cela semble pas super stable mais pas injouable.

Le problème viendrait surtout du mode portable il semblerait.
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    link49, kevinmccallisterrr
    posted the 08/22/2025 at 05:02 AM by donpandemonium
    comments (26)
    cyr posted the 08/22/2025 at 05:37 AM
    Hier j'ai demander ce qu'il en étais en mode télé, voilà la réponse.

    Ça me fair penser a the witcher 3 switch. Encoder portable c'était pas possible et en mode docker ça allait.
    krusty79 posted the 08/22/2025 at 05:56 AM
    Bon on voit clairement que c'est déjà limite pour le mode docker avec pas énormément de chose à l'écran, le mode portable doit effectivement être problématique.
    ouroboros4 posted the 08/22/2025 at 06:02 AM
    Pas si catastrophique
    Pas si stable mais pas injouable

    Ma fois
    j9999 posted the 08/22/2025 at 06:42 AM
    Le problème est très simple. On rst toujours dans la mauvaise foi légendaire qui evalue les performances du jeu sans tenir compte du support, en comparant directement à la ps5 pro... Comme si le fait que le jeu soit un peu moins beau ou moins fluide sur Switch le rendrait "catastrophique". Et ce witcher 3 "Ca allait"? Bin non, c'était un excellent portage
    darkwii posted the 08/22/2025 at 06:47 AM
    Cyr oui mais pour the witcher 3 tu savais on savait a quoi s en tenir vu la puissance de la Switch 1 mais la vu les spec de la Switch 2 elden ring ne devrait pas poser problème c est là où je comprends pas après on verra la gueule du jeu a sa sortie peut être qu'il y aura du mieux
    keiku posted the 08/22/2025 at 07:05 AM
    c'est donc équivalent a la version ps4 non pro, donc oui c'est jouable en mode dock
    pharrell posted the 08/22/2025 at 07:12 AM
    Peut être qu'ils vont optimisés le mode portable d'ici la sortie.

    Je trouve le rendu correcte, loin de la catastrophe annoncé. Après c'est sur c'est mieux d'y jouer sur une PS5 pro... On sait que la Switch 2 ça sera pas la meilleure console pour ce genre de jeu.

    Mais pour ceux qui n'ont pas 50 consoles, qui veulent que la Switch 2 et qui veulent quand même jouer à ce genre de jeu, ils peuvent le faire. C'est le principal.
    mercure7 posted the 08/22/2025 at 07:21 AM
    C'est passable si on a que la Switch.

    Sinon, aucune raison de s'infliger ça.
    wazaaabi posted the 08/22/2025 at 07:31 AM
    À voir en portable mais là ça passe
    fiveagainstone posted the 08/22/2025 at 07:48 AM
    Franchement, c'est ok.
    Après les mecs font du clic avec leur article, il faut toujours garder ça à l'esprit. C'est clairement exagéré ET ce n'est peut-être pas la version finale.

    De toute façon, c'est un jeu fromsoft. Quelle que soit la console, c'est jamais parfaitement fluide, il y a souvent des soucis techniques.
    Le mode qualité est aussi en 30 fps sur series X, S etc... et il y a du framepacing quand même.
    cyr posted the 08/22/2025 at 07:50 AM
    darkwii combien de personne sur le projet? Pour une sortie pour quand?

    Peut etre qu'en interne il on une version plus optimiser?

    Suffit pas de porter le jeux, en 10 seconde hop c'est fait.

    Il faut voir les zones qui pose problème, pour optimiser les lignes de codes dégueulasse...
    kikoo31 posted the 08/22/2025 at 08:09 AM
    ouroboros4 sponsorisé par les Sapeur Pompiers de France
    51love posted the 08/22/2025 at 08:12 AM
    Wow ça fait peur a voir comme ça.. j'imagine même pas en handled

    les moteurs de FS, tjs aussi vieillot et peu adaptable.. Elden Ring n'y échappe pas.
    micheljackson posted the 08/22/2025 at 08:50 AM
    Les gens qui prétendent que 30fps "ça suffit" mais qui le racheteront sur Switch 3 pour l'avoir en 60fps, quelle hypocrisie

    En tout cas sur PC il était très bien optimisé, je me souviens que j'atteignais facilement les 60fps stables en 4K sur une 3070 à l'époque.
    cyr posted the 08/22/2025 at 08:59 AM
    micheljackson et? C'est pas le cas de joueurs PlayStation, xbox quand la nouvelle génération arrive? Voir même ceux qui revende le modèle de base pour le modèle pro?

    Perso 30 fps constant me suffit. Ça peut même baisser de 2 fram par moment(pas tous le temps non plus)

    D'ailleurs je comprend même pas pourquoi digital foundry fait des test, car visiblement ici beaucoup arrive a voir la baisse de 1 seul fram...des robots.

    Compté jusqu'à 30 en 1 seconde est impossible pour un humain. Donc ....
    tripy73 posted the 08/22/2025 at 09:03 AM
    Quand on sait qu’il était interdit de filmer le jeu sur le stand de la Gamescom, tu comprends que Nintendo préfère ne pas montrer ce build. Je serais curieux de savoir de quand il date d'ailleurs et voir que le jeu n’a toujours pas de date alors qu'il est toujours prévu pour l'instant en 2025, me fait dire qu'on est pas à l'abri d'un report pour proposer un portage digne de ce nom.

    micheljackson : tu dois vivre dans un univers alternatif parce qu'il est connu que le jeu à des gros problèmes d'optimisation sur PC même sur des grosses configurations et c'est pas avec une vieille 3070 que tu peux le faire tourner en 4k/60fps stables sans problème...
    micheljackson posted the 08/22/2025 at 09:05 AM
    cyr Compté jusqu'à 30 en 1 seconde est impossible pour un humain. Donc ....

    Nom de Dieu...
    micheljackson posted the 08/22/2025 at 09:07 AM
    tripy73
    D'en être réduit à aller chercher un topic de 2 pages qui date de 2022 dont l'auteur est probablement incapable de mettre à jour ses pilotes où dont la machine doit être vérolée, c'est minable
    tripy73 posted the 08/22/2025 at 09:30 AM
    micheljackson : non mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, juste que je n'avais pas envie de chercher plus que ça, mais c'est connu que le jeu a de gros problèmes d'optimisation sur PC à l'époque (après on parle peut-être pas de la même époque), pas pour rien qu'il y a des tonnes de sujets là-dessus même encore aujourd'hui.

    Et tu as aussi cette vidéo qui montre les performances du jeu avec une RTX 3070 sous différents presets et je sais comment tu aurais pu atteindre les 60 fps stable en 4k alors que personne n’y arrive...
    z0dd posted the 08/22/2025 at 10:05 AM
    La blague continue sur les jeux tiers , je rappelle sortie en 2022 .
    shambala93 posted the 08/22/2025 at 12:25 PM
    Je me rappelle du cirque au printemps sur la puissance potentielle de la switch.

    Hormis les jeux indépendants et Nintendo, c’est pas folichon techniquement.

    La forme de DLSS a l’air cheap à souhait et moi qui pensait à une forme de framegen, ça n’est pas le cas.

    On est parti pour 7/8 ans comme ça ?
    solarr posted the 08/22/2025 at 12:34 PM
    Ce sera sur cartouche ?
    ferthahuici posted the 08/22/2025 at 12:46 PM
    shambala93

    Première fois de l'histoire du JV qu'on voit une console et être immédiatement dans les cordes techniquement (peut-être la Ouya aussi).

    Effectivement pour l'instant on est dans le pur cache-misère, mais quand les jeux tiers vont arrêter de supporter la PS4 et la Xbox Series S, je suis curieux de savoir ce qu'il adviendra du support de la Switch 2.

    Si cette console devient le nouveau dénominateur commun de l'industrie JV, on peut remballer dès maintenant et inutile de se jeter sur les nouvelles consoles de la concurrence (la PS5 Pro est déjà un bel exemple...)
    sonatano posted the 08/22/2025 at 01:26 PM
    ferthahuici
    Après, la Series S a encore de beaux jours devant elle au niveau de son potentiel.

    Même si elle est beaucoup moins puissante que la Series X et la PS5 sur pas mal d’aspects , surtout le GPU , elle dispose quand même d’un CPU équivalent à celui de la Series X.
    Elle pourra tenir le coup avec des textures et résolutions en bien plus basses sur les jeux , notamment ceux très gourmands en CPU, comme le sera sûrement GTA 6, The Witcher 4, ou comme l’est déjà le dernier Star Wars, entre autres.

    Sinon , il y a beaucoup trop de différences de puissance entre la Switch 2 et la PS5/Series X pour que la console de Nintendo devienne un dénominateur commun sur cette génération.
    Elle brillera surtout grâce à ses exclusivités, avec une technique modeste mais une direction artistique soignée et beaucoup d’inventivité, si elle reste dans la lignée de la première Switch
    shambala93 posted the 08/22/2025 at 04:38 PM
    sonatano
    Même les first party sont pas incroyables. Mario Kart et son fog caché misère que même MK8 sur wii u n’avait pas …

    Des petits jeux qui galèrent à tenir le 60 fps constants ( Rune factory)…
    sonatano posted the 08/23/2025 at 01:45 PM
    shambala93

    Oui, c’est sûr que ce n’est pas incroyable, surtout qu’il y avait une certaine euphorie de la part de certains à propos de la puissance de la console, euphorie qui est vite retombée.
    Après, on est encore au tout début de sa vie, et Mario Kart reste un monde ouvert, tout comme Donkey Kong, en plus d’être destructible. Mais c’est sûr qu’il ne faut pas en attendre trop, même en prenant en compte le potentiel. La Switch 2 est une console accessible ce n’est pas le genre de hardware qui va énormément évoluer avec le temps.

    Ce qui me dérange surtout, c’est sur des jeux comme le dernier DBZ Sparking. En dehors du fait que ce soit moins évolué que sur les autres consoles (ce qui est normal), il est limité à 30 fps, comme sur la première Switch et ce n’est pas le seul jeu dans ce cas-là, dès qu’il s’agit d’exclus PS5 ou Series X|S.
    Et ce n’est clairement pas normal de proposer du 30 fps pour un jeu de combat/action pensé pour tourner en 60 fps. La console est en retrait, mais il y a quand même un minimum d’effort à fournir de la part des développeurs pour une nouvelle machine.

    Sinon, il faudrait qu’elle évite de porter les exclus PS5 et Series X|S
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo