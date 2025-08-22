C'est du offscreen donc pas l'idéal, mais on peut voir que le framerate n'a pas l'air si catastrophique en mode Docked. Cela semble pas super stable mais pas injouable.
Le problème viendrait surtout du mode portable il semblerait.
Ça me fair penser a the witcher 3 switch. Encoder portable c'était pas possible et en mode docker ça allait.
Pas si stable mais pas injouable
Ma fois
Je trouve le rendu correcte, loin de la catastrophe annoncé. Après c'est sur c'est mieux d'y jouer sur une PS5 pro... On sait que la Switch 2 ça sera pas la meilleure console pour ce genre de jeu.
Mais pour ceux qui n'ont pas 50 consoles, qui veulent que la Switch 2 et qui veulent quand même jouer à ce genre de jeu, ils peuvent le faire. C'est le principal.
Sinon, aucune raison de s'infliger ça.
Après les mecs font du clic avec leur article, il faut toujours garder ça à l'esprit. C'est clairement exagéré ET ce n'est peut-être pas la version finale.
De toute façon, c'est un jeu fromsoft. Quelle que soit la console, c'est jamais parfaitement fluide, il y a souvent des soucis techniques.
Le mode qualité est aussi en 30 fps sur series X, S etc... et il y a du framepacing quand même.
Peut etre qu'en interne il on une version plus optimiser?
Suffit pas de porter le jeux, en 10 seconde hop c'est fait.
Il faut voir les zones qui pose problème, pour optimiser les lignes de codes dégueulasse...
les moteurs de FS, tjs aussi vieillot et peu adaptable.. Elden Ring n'y échappe pas.
En tout cas sur PC il était très bien optimisé, je me souviens que j'atteignais facilement les 60fps stables en 4K sur une 3070 à l'époque.
Perso 30 fps constant me suffit. Ça peut même baisser de 2 fram par moment(pas tous le temps non plus)
D'ailleurs je comprend même pas pourquoi digital foundry fait des test, car visiblement ici beaucoup arrive a voir la baisse de 1 seul fram...des robots.
Compté jusqu'à 30 en 1 seconde est impossible pour un humain. Donc ....
micheljackson : tu dois vivre dans un univers alternatif parce qu'il est connu que le jeu à des gros problèmes d'optimisation sur PC même sur des grosses configurations et c'est pas avec une vieille 3070 que tu peux le faire tourner en 4k/60fps stables sans problème...
Nom de Dieu...
D'en être réduit à aller chercher un topic de 2 pages qui date de 2022 dont l'auteur est probablement incapable de mettre à jour ses pilotes où dont la machine doit être vérolée, c'est minable
Et tu as aussi cette vidéo qui montre les performances du jeu avec une RTX 3070 sous différents presets et je sais comment tu aurais pu atteindre les 60 fps stable en 4k alors que personne n’y arrive...
Hormis les jeux indépendants et Nintendo, c’est pas folichon techniquement.
La forme de DLSS a l’air cheap à souhait et moi qui pensait à une forme de framegen, ça n’est pas le cas.
On est parti pour 7/8 ans comme ça ?
Première fois de l'histoire du JV qu'on voit une console et être immédiatement dans les cordes techniquement (peut-être la Ouya aussi).
Effectivement pour l'instant on est dans le pur cache-misère, mais quand les jeux tiers vont arrêter de supporter la PS4 et la Xbox Series S, je suis curieux de savoir ce qu'il adviendra du support de la Switch 2.
Si cette console devient le nouveau dénominateur commun de l'industrie JV, on peut remballer dès maintenant et inutile de se jeter sur les nouvelles consoles de la concurrence (la PS5 Pro est déjà un bel exemple...)
Après, la Series S a encore de beaux jours devant elle au niveau de son potentiel.
Même si elle est beaucoup moins puissante que la Series X et la PS5 sur pas mal d’aspects , surtout le GPU , elle dispose quand même d’un CPU équivalent à celui de la Series X.
Elle pourra tenir le coup avec des textures et résolutions en bien plus basses sur les jeux , notamment ceux très gourmands en CPU, comme le sera sûrement GTA 6, The Witcher 4, ou comme l’est déjà le dernier Star Wars, entre autres.
Sinon , il y a beaucoup trop de différences de puissance entre la Switch 2 et la PS5/Series X pour que la console de Nintendo devienne un dénominateur commun sur cette génération.
Elle brillera surtout grâce à ses exclusivités, avec une technique modeste mais une direction artistique soignée et beaucoup d’inventivité, si elle reste dans la lignée de la première Switch
Même les first party sont pas incroyables. Mario Kart et son fog caché misère que même MK8 sur wii u n’avait pas …
Des petits jeux qui galèrent à tenir le 60 fps constants ( Rune factory)…
Oui, c’est sûr que ce n’est pas incroyable, surtout qu’il y avait une certaine euphorie de la part de certains à propos de la puissance de la console, euphorie qui est vite retombée.
Après, on est encore au tout début de sa vie, et Mario Kart reste un monde ouvert, tout comme Donkey Kong, en plus d’être destructible. Mais c’est sûr qu’il ne faut pas en attendre trop, même en prenant en compte le potentiel. La Switch 2 est une console accessible ce n’est pas le genre de hardware qui va énormément évoluer avec le temps.
Ce qui me dérange surtout, c’est sur des jeux comme le dernier DBZ Sparking. En dehors du fait que ce soit moins évolué que sur les autres consoles (ce qui est normal), il est limité à 30 fps, comme sur la première Switch et ce n’est pas le seul jeu dans ce cas-là, dès qu’il s’agit d’exclus PS5 ou Series X|S.
Et ce n’est clairement pas normal de proposer du 30 fps pour un jeu de combat/action pensé pour tourner en 60 fps. La console est en retrait, mais il y a quand même un minimum d’effort à fournir de la part des développeurs pour une nouvelle machine.
Sinon, il faudrait qu’elle évite de porter les exclus PS5 et Series X|S