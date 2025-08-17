La nouvelle présentation du jeu arrive ce mardi, et franchement, je suis vraiment impatient. En me remémorant brièvement certains passages des anciens volets sur YouTube, j’ai remarqué quelque chose…
Depuis Resident Evil 4, les musiques d’ambiance ont quasiment disparu. Elles n'interviennent que lorsque des ennemis apparaissent à l’écran. La plupart du temps, on n’entend que le vent ou quelques bruits de fond.
Je trouve que c’est à partir de RE5 que la saga a perdu ses OST magnifiques (j’aime beaucoup l’OST du 4). Même le remake de Resident Evil 2, aussi excellent soit-il, m’a semblé trop minimaliste à ce niveau. Pour beaucoup de fans, l’absence de musique dans la Save Room ou dans le hall du RPD frôle même le blasphème.
Dans Resident Evil 7, en revanche, ce choix collait bien à l’expérience (les planchers qui grincent, les portes qui claquent au loin…). En VR, ça rendait complètement parano.
Mais aujourd’hui, j’aimerais vraiment revoir le retour de véritables musiques d’ambiance. Pas forcément en continu (on n’est plus à l’époque PS1), mais au moins dans certains moments nostalgiques à Raccoon, ou encore durant l’exploration en moto avec Leon (si la rumeur est vraie).
Comme d’habitude depuis quelque temps sur mon blog, je vous partage une musique calme d’une heure pour les amateurs d’ambiances sonores. J’ignore si les musiques de Requiem auront ce style, mais je ne vois pas l’intérêt de remettre Raccoon si ce n’est pas pour jouer sur la nostalgie. J’espère une OST qui mélangera modernité et héritage, sans trop en faire.
En tout cas, si vous avez besoin de calme, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute !
Dans l'article, je parle de Resident Evil, mais même dans les survival horror en général, les musiques d'ambiance sont devenues très rares. Généralement, quand un monstre se pointe, on envoie la sauce avec la musique. Je trouve que ça manque un peu de charme dans les passages calmes et les phases d'exploration. C'est devenu trop fréquent d'entendre le bruit du vent ou un long silence pour essayer de faire sursauter le joueur avec un monstre et une musique surprise. Je trouve que les musiques d'ambiance n'enlèvent rien à l'horreur, elles devraient vraiment être remises.
En revanche, les thèmes de save room ouais faut les garder, mais entendre le bruit de nos pas, la respiration du personnage ou les portes qui grincent, ça apporte une sacrée atmosphère à l'ensemble !