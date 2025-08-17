La nouvelle présentation du jeu arrive ce mardi, et franchement, je suis vraiment impatient. En me remémorant brièvement certains passages des anciens volets sur, j’ai remarqué quelque chose…Depuis, les musiques d’ambiance ont quasiment disparu. Elles n'interviennent que lorsque des ennemis apparaissent à l’écran. La plupart du temps, on n’entend que le vent ou quelques bruits de fond.Je trouve que c’est à partir deque la saga a perdu sesmagnifiques (j’aime beaucoup l’OST du 4). Même le remake de, aussi excellent soit-il, m’a semblé trop minimaliste à ce niveau. Pour beaucoup de fans, l’absence de musique dans laou dans lefrôle même le blasphème.Dans, en revanche, ce choix collait bien à l’expérience (les planchers qui grincent, les portes qui claquent au loin…). En VR, ça rendait complètement parano.Mais aujourd’hui, j’aimerais vraiment revoir le retour de véritables musiques d’ambiance. Pas forcément en continu (on n’est plus à l’époque PS1), mais au moins dans certains moments nostalgiques à, ou encore durant l’exploration en moto avec(si la rumeur est vraie).Comme d’habitude depuis quelque temps sur mon blog, je vous partage une musique calme d’une heure pour les amateurs d’ambiances sonores. J’ignore si les musiques deauront ce style, mais je ne vois pas l’intérêt de remettre Raccoon si ce n’est pas pour jouer sur la nostalgie. J’espère unequi mélangera modernité et héritage, sans trop en faire.En tout cas, si vous avez besoin de calme, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute !