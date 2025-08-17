1996 – 2026 : Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants.
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
marchand2sable
Faut-il remettre les musiques d’ambiance dans Resident Evil : Requiem ?


La nouvelle présentation du jeu arrive ce mardi, et franchement, je suis vraiment impatient. En me remémorant brièvement certains passages des anciens volets sur YouTube, j’ai remarqué quelque chose…

Depuis Resident Evil 4, les musiques d’ambiance ont quasiment disparu. Elles n'interviennent que lorsque des ennemis apparaissent à l’écran. La plupart du temps, on n’entend que le vent ou quelques bruits de fond.

Je trouve que c’est à partir de RE5 que la saga a perdu ses OST magnifiques (j’aime beaucoup l’OST du 4). Même le remake de Resident Evil 2, aussi excellent soit-il, m’a semblé trop minimaliste à ce niveau. Pour beaucoup de fans, l’absence de musique dans la Save Room ou dans le hall du RPD frôle même le blasphème.

Dans Resident Evil 7, en revanche, ce choix collait bien à l’expérience (les planchers qui grincent, les portes qui claquent au loin…). En VR, ça rendait complètement parano.

Mais aujourd’hui, j’aimerais vraiment revoir le retour de véritables musiques d’ambiance. Pas forcément en continu (on n’est plus à l’époque PS1), mais au moins dans certains moments nostalgiques à Raccoon, ou encore durant l’exploration en moto avec Leon (si la rumeur est vraie).

Comme d’habitude depuis quelque temps sur mon blog, je vous partage une musique calme d’une heure pour les amateurs d’ambiances sonores. J’ignore si les musiques de Requiem auront ce style, mais je ne vois pas l’intérêt de remettre Raccoon si ce n’est pas pour jouer sur la nostalgie. J’espère une OST qui mélangera modernité et héritage, sans trop en faire.

En tout cas, si vous avez besoin de calme, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute !


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=3wU157MOpUQ












https://www.youtube.com/watch?v=3wU157MOpUQ
    tags : resident evil gamescom resident evil 9 biohazard 9 resident evil requiem resident evil 9 requiem gamescom 2025 resident evil requiem gamescom resident evil requiem ost resident evil 9 ost resident evil 9 requiem ost
    jenicris
    posted the 08/17/2025 at 11:19 AM by marchand2sable
    comments (5)
    sonilka posted the 08/17/2025 at 11:25 AM
    Je suis d'accord. Meme si la plupart des thèmes des anciens RE m'échappent totalement aujourd'hui, certains comme celui de la salle de sauvegarde ou du commissariat sont emblématiques. Et je confirme que ne pas entendre ses notes dans le remake de RE2 a été incompréhensible. Mais peu surprenant une fois qu'on a vu que ces rats de Capcom vendaient les anciennes pistes à coté. Combien de nostalgique ont banqué ? Pas mal à mon avis. Bref pour revenir au sujet, j'espère que Capcom nous offrira un retour aux sources pour les thèmes d'ambiance.
    jenicris posted the 08/17/2025 at 11:29 AM
    marchand2sable posted the 08/17/2025 at 11:35 AM
    sonilka

    Dans l'article, je parle de Resident Evil, mais même dans les survival horror en général, les musiques d'ambiance sont devenues très rares. Généralement, quand un monstre se pointe, on envoie la sauce avec la musique. Je trouve que ça manque un peu de charme dans les passages calmes et les phases d'exploration. C'est devenu trop fréquent d'entendre le bruit du vent ou un long silence pour essayer de faire sursauter le joueur avec un monstre et une musique surprise. Je trouve que les musiques d'ambiance n'enlèvent rien à l'horreur, elles devraient vraiment être remises.
    coopper posted the 08/17/2025 at 11:40 AM
    Ça va être compliqué je pense vu comment le Sound Design au cordeau est devenue la norme pour les productions horrifiques.
    mrpopulus posted the 08/17/2025 at 12:22 PM
    Je pense que la série adopte maintenant un ton beaucoup plus réaliste, on la vu avec RE7 et les remakes récents. Je peux comprendre qu'on déplore l'absence de musique d'ambiance mais perso je trouve aussi que ça renforce l'immersion.

    En revanche, les thèmes de save room ouais faut les garder, mais entendre le bruit de nos pas, la respiration du personnage ou les portes qui grincent, ça apporte une sacrée atmosphère à l'ensemble !
