accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
0
❤
Likers
Who likes this ?
name :
Contraband
platform :
Xbox Series X
editor :
Xbox Game Studios
developer :
Avalanche Studios
genre :
action
other versions :
PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
10
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
supasaiyajin
,
kyogamer
,
marios1
,
minx
,
raph64
,
torotoro59
,
leonr4
,
negan
,
astrogirl
rider288
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
108
visites since opening :
185628
rider288
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
Contraband annulé par Xbox
Annoncé au Xbox Showcase de 2021. Le projet a été annulé selon Bloomberg.
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 08/07/2025 at 05:17 PM by
rider288
comments (
17
)
guiguif
posted
the 08/07/2025 at 05:21 PM
Putin la déchéance, c'est ce qui attend Sony s'ils continuent de copier la stratégie moisie de MS
zboubi480
posted
the 08/07/2025 at 05:22 PM
guiguif
vaut peut être mieux annuler avant d'en arriver au naufrage Concord
negan
posted
the 08/07/2025 at 05:23 PM
Pas étonné on a eu un trailer et basta.
ravyxxs
posted
the 08/07/2025 at 05:24 PM
Annuler XBOX à ce rythme
grievous32
posted
the 08/07/2025 at 05:24 PM
On va attendre une annonce officielle hein parce que la dernière fois c'était "Contraband est annulé" dans les projets "second" party, et au final l'équipe disait qu'ils continuaient à bosser dessus donc bon.
altendorf
posted
the 08/07/2025 at 05:25 PM
grievous32
Confirmé par Jason Schreier et Stephen Totilo.
skuldleif
posted
the 08/07/2025 at 05:26 PM
guiguif
de quelle facon , en quoi une strategie multiplateforme a un impact negatif sur la sortie d'un jeu , c'est au contraire une strategie d'exclusion qui est nocif
olex
posted
the 08/07/2025 at 05:26 PM
grievous32
Altendorf
Et c'est carrément sur le site officiel du studio
https://avalanchestudios.com/stories/contraband-update
guiguif
posted
the 08/07/2025 at 05:27 PM
skuldleif
Bizarre que le combo d'annulation commence juste au moment ou ils décident de devenir tiers
ravyxxs
posted
the 08/07/2025 at 05:27 PM
negan
*teaser* . Pire qu'un trailer.
gamjys
posted
the 08/07/2025 at 05:28 PM
Décidément, Xbox c’est de plus en plus n’importe quoi. Franchement, ça m’étonnerait même pas qu’ils annulent Blade. Attendre un jeu chez eux, c’est devenu un vrai pari.
skuldleif
posted
the 08/07/2025 at 05:29 PM
guiguif
ce n'est pas une consequence de cela , penser que multiplateforme => annulation = .... , fin bref ta capté
ouroboros4
posted
the 08/07/2025 at 05:29 PM
grievous32
posted
the 08/07/2025 at 05:33 PM
Olex
ça c'est officiel okay. Bon bah tant pis on saura pas à quoi ça ressemble donc bon.
skuldleif
posted
the 08/07/2025 at 05:34 PM
guiguif
a la limite on peut dire que le rachat d'activision en est la cause , mais la je ne vois pas ou sony copie cette strat
skuldleif
posted
the 08/07/2025 at 05:38 PM
rachat d'activision => multiplat + annulations
soucis de rentabilité exacerbé par le rachat qui entraine ces 2 truc quoi...
iglooo
posted
the 08/07/2025 at 05:46 PM
Pourquoi annoncer? C'est ça le souci.
Vendeur d'esbrouffe ça va qu'un temps.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
soucis de rentabilité exacerbé par le rachat qui entraine ces 2 truc quoi...
Vendeur d'esbrouffe ça va qu'un temps.