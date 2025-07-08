profile
Contraband
name : Contraband
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : Avalanche Studios
genre : action
other versions : PC
rider288
rider288
articles : 108
visites since opening : 185628
rider288 > blog
Contraband annulé par Xbox
Annoncé au Xbox Showcase de 2021. Le projet a été annulé selon Bloomberg.

    posted the 08/07/2025 at 05:17 PM by rider288
    comments (17)
    guiguif posted the 08/07/2025 at 05:21 PM
    Putin la déchéance, c'est ce qui attend Sony s'ils continuent de copier la stratégie moisie de MS
    zboubi480 posted the 08/07/2025 at 05:22 PM
    guiguif vaut peut être mieux annuler avant d'en arriver au naufrage Concord
    negan posted the 08/07/2025 at 05:23 PM
    Pas étonné on a eu un trailer et basta.
    ravyxxs posted the 08/07/2025 at 05:24 PM
    Annuler XBOX à ce rythme
    grievous32 posted the 08/07/2025 at 05:24 PM
    On va attendre une annonce officielle hein parce que la dernière fois c'était "Contraband est annulé" dans les projets "second" party, et au final l'équipe disait qu'ils continuaient à bosser dessus donc bon.
    altendorf posted the 08/07/2025 at 05:25 PM
    grievous32 Confirmé par Jason Schreier et Stephen Totilo.
    skuldleif posted the 08/07/2025 at 05:26 PM
    guiguif de quelle facon , en quoi une strategie multiplateforme a un impact negatif sur la sortie d'un jeu , c'est au contraire une strategie d'exclusion qui est nocif
    olex posted the 08/07/2025 at 05:26 PM
    grievous32 Altendorf Et c'est carrément sur le site officiel du studio https://avalanchestudios.com/stories/contraband-update
    guiguif posted the 08/07/2025 at 05:27 PM
    skuldleif Bizarre que le combo d'annulation commence juste au moment ou ils décident de devenir tiers
    ravyxxs posted the 08/07/2025 at 05:27 PM
    negan *teaser* . Pire qu'un trailer.
    gamjys posted the 08/07/2025 at 05:28 PM
    Décidément, Xbox c’est de plus en plus n’importe quoi. Franchement, ça m’étonnerait même pas qu’ils annulent Blade. Attendre un jeu chez eux, c’est devenu un vrai pari.
    skuldleif posted the 08/07/2025 at 05:29 PM
    guiguif ce n'est pas une consequence de cela , penser que multiplateforme => annulation = .... , fin bref ta capté
    ouroboros4 posted the 08/07/2025 at 05:29 PM
    grievous32 posted the 08/07/2025 at 05:33 PM
    Olex ça c'est officiel okay. Bon bah tant pis on saura pas à quoi ça ressemble donc bon.
    skuldleif posted the 08/07/2025 at 05:34 PM
    guiguif a la limite on peut dire que le rachat d'activision en est la cause , mais la je ne vois pas ou sony copie cette strat
    skuldleif posted the 08/07/2025 at 05:38 PM
    rachat d'activision => multiplat + annulations

    soucis de rentabilité exacerbé par le rachat qui entraine ces 2 truc quoi...
    iglooo posted the 08/07/2025 at 05:46 PM
    Pourquoi annoncer? C'est ça le souci.
    Vendeur d'esbrouffe ça va qu'un temps.
