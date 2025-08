Je surveiller le jeu robocop rogue city, il est a 6€ en ce moment en promos sur le store xbox... Et il est apparu dans le gamepass. Télécharger il y a un moment, je décide de l'essayer. Bon j'ai virer le jeux après quelque minutes. C'est rigide, l'ia des ennemis digne d'un jeux comme medal of honor en première ligne..... La musique.....insipide..... Je cherche quelque chose a garder, mais je vois pas. Heureusement qu'il etais sur le gamepass...parce qu'à 6 euro....j'aurais étais vraiment vénère....

posted the 08/05/2025 at 11:13 AM by cyr