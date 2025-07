- Bonjour à tous, nouveau top après un petit moment d'absence, il se déroulera en plusieurs parties car étant assez long, il ya tout de même pas mal de boss dans HK. J'inclus tous les boss du jeu, DLC compris et forme "plus balèze". Je précise aussi que ce top est totalement subjectif comme toujours et que je me base sur mon propre ressenti, certains pourraient avoir galérer plus sur un boss que moi et vice versa.- Le boss le plus pathétique du jeu et tout le monde sera d'accord là dessus. C'est un boss "troll" qu'on affronte dans le Colisée des fous, l'arène du jeu. Pour mourir contre lui, il faut vraiment le faire exprès.- L'un des tout premier boss qu'on affronte dans les Routes Oubliées et il est extrêmement faible. On le déssoude assez vite et il a qu'une seule attaque.- Un boss qu'on trouve dans les jardins de Vertchemin. Il est possible de ne pas du tout se faire toucher par ce boss si on l'attaque pile poil au moment où il nous fonce dessus. Mais même en dehors de ça, il reste très simple à battre.- A part nous envoyer ses gniards et nous foncer dessus, elle n'est pas très dangereuse... Elle a par contre plus de points de vies que les boss du dessus si votre aiguillon n'est pas du tout amélioré.- Un boss qu'on trouve dans les profondeurs des égouts du jeu. Son unique attaque et de nous envoyer ses vers volants. Il peut être assez chiant si on s'en débarrasse pas rapidement mais en dehors de ça, ce boss est une formalité...- Peut être le premier obstacle du jeu concernant les boss. Il a pas mal de points de vies et disposent d'attaque plus variées que les boss cités ci dessus. Mais ses paterns restent tout de même assez prévisible une fois analysé.- Premier boss des "rêves" et le plus faible selon moi. Il n'a que 2 attaques ou il tente de vous blessé avec espèces de ressorts magique. Pas beaucoup de point de vie mais il reste un peu chiant à toucher car il se déplace en permanence.- Un autre boss rêve, il se complique au fur et à mesure du combat car il passe de 1 projectile, à 2 et puis 3. La dernière phase est donc la plus difficile mais il a peu de point de vies donc pas très coriace.Voilà pour la première partie, la suite prochainement !