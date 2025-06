Après y avoir joué pendant plus d'une semaine que ce soit en solo et en ligne, je fais clairement parti des personnes ravis par ce nouvel opus et absolument pas déçu par cette nouvelle proposition. Et j'espère ne pas être un des seuls !J'ai vu pas mal d'avis qui sont divisés sur ce nouveau Mario Kart mais je ne les partage pas (tous). Déjà graphiquement, si la différence visuelle avec son prédécesseur peut ne pas sauter aux yeux car se jouant sur des détails, on peut quand même le voir sur les animations et les expressions des personnages, la fluidité et les environnements. Sur ces points je trouve qu'on sent qu'on est passé à la génération supérieur.Au niveau du gameplay, on a de bons ajouts comme le saut chargé ou la possibilité de rider sur les rambardes, rien de fondamentalement différent mais ça apporte un petit coté technique en plus.Moins de circuits que pour Mario Kart 8 Deluxe (il faudra suivre le suivi) mais pour la plupart tous très qualitatifs et imaginatifs comme Spatioport DK et les anciens circuits comme Jungle Dino Dino ou la forteresse volante sont complètement re-imaginés. Sur ce point pas de déception même si j'ai vu des critiques comme quoi les pistes étaient trop larges mais sachant que ce nouvel opus passe à 24 joueurs je me dis que c'est surement en grande partie pour cette raison.Et plus de joueurs veut dire également plus de joyeux bordel pendant les courses, et c'est là que le nouveau mode survie prend tout son intérêt : très fun en plus d'ajouter de la tension aux parties car pouvant s'arrêter à tout moment !Le mode ballade est moins indispensable dans le sens où la seule chose que l'on débloque réellement sont des autocollants pour nos karts, mais je salue la proposition d'en avoir fait un monde ouvert. Je n'y jouerais pas pendant des heures, mais de temps en temps, entre 2 coupes et ou des matchs en ligne, pourquoi pas. C'est reposant, cela pousse à la découverte et ça change.Pour moi un des grands points forts aussi de Mario Kart World est sa bande-son. 200 (!) musiques originales et remixés dont certaines font parties des classiques du jeu vidéo et sonnant très nostalgique.Concernant le online, je n'ai eu aucune déconnexion, donc c'est très solide de ce point de vue.Au niveau des déceptions, je regrette un peu l'absence de statistiques dans les menus et l'absence de personnages/circuits hors de l'univers de Mario.Pour conclure, pour moi World n'est pas meilleur ni moins bon que Mario Kart 8 Deluxe, il est a la fois différent, et complémentaire.On n'a pas eu un simple Mario Kart 9 avec de nouveaux circuits mais une nouvelle proposition, à la fois familière, dans la continuité, mais qui prend aussi quelques risques.Le premier hit de la Switch 2 et qui j'espère aura une aussi belle longévité que son prédécesseur !