Depuis son rachat par Sony Interactive Entertainment en 2022, Bungie avait conservé une certaine autonomie, à l’image d’un studio indépendant sous la bannière PlayStation. Cependant, de récents mouvements en interne et une mise à jour du site de recrutement de SIE laissent entendre un changement de cap.En effet, Bungie apparaît désormais listé comme un "PlayStation Studio" sur ce nouveau portail dédié à l'embauche, une première indication que Sony pourrait avoir décidé de reprendre les rênes plus directement. Ce revirement survient après plusieurs mois de turbulences internes au sein du studio, marqués par des licenciements et de vives critiques envers son leadership, notamment autour de Destiny 2 et de la gestion de ses projets futurs.Selon plusieurs sources, Sony aurait commencé à écouter certains anciens développeurs de Bungie, écartés ou ignorés par la direction actuelle, et envisagerait des changements de gouvernance en coulisse. Si la page officielle des PlayStation Studios ne mentionne pas encore Bungie, l’alignement progressif du studio avec les autres entités maison semble se confirmer.Une officialisation pourrait survenir dans les prochaines semaines. Et avec elle, des départs internes ne sont pas à exclure, notamment parmi les figures contestées du management actuel. La restructuration de Bungie pourrait bien marquer une nouvelle ère, plus conforme aux standards de PlayStation.