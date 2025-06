La démo est excellente et le jeu possède un petit côté technique sympathique avec ce switch de pouvoirs. Le système d'éliminer certains ennemis en premier pour "one shot" les plus puissants juste après est vraiment plaisant et ne lasse pas du tout le joueur malgré l'action répétitive à l'écran. Il y a en plus une carte du monde, des petites scènes pour raconter l'histoire, une boutique d'armes, un bestiaire varié, des défis...Bref, ça s'annonce complet avec un gameplay énergique et un style rétro du tonnerre. Prêt pour le 31 juillet de mon côté.

Passée presque inaperçue, la démo deest désormais téléchargeable sur. D'une durée d'un peu moins d'une heure, elle offre un aperçu du gameplay ultra dynamique du jeu. Pour celles et ceux qui n'auraient pas, j'ai capturé l'intégralité de mon gameplay sur la démo (avec quelques "game over" et maladresses forcément...). Bon visionnage.