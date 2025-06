Mais c'est juste pour dire que ça fait aujourd'hui 7 ans que le jeu a été annoncé.Voilà voilà...Enfoirés de Bethesda.On jouera ptéte un jour à GTA VII et à Elder Scrolls VII.Mais on a compris qu'on sera déjà mort pour le 8 de chacun d'entre eux.

posted the 06/10/2025 at 02:32 PM by shanks