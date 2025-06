Bon après, ce jeu renommé Beast of Reincarnation , donne tout de même sacrement envie et on peut se mettre à rêver de quelque chose de beaucoup plus ambitieux sur la Nintendo Switch 2 pour la Licence Pokémon (sans rêver d'un AAA). Si les moyens y sont mis à minima et que ce ne sont plus les stagiaires qui s'occupent de la licence (on en doute un peu, vu que quoi qu'il arrive ça cartonne).

Kota Furushima, directeur de Game Freak, explique,

que les fans du studio de jeu doivent s’attendre à un tout autre style d’aventure

– sans créatures à capturer.



« Nous sommes ravi de pouvoir créer cette nouvelle licence, très audacieuse et bien différente de nos autres créations », explique Kota Furushima. « Dès le début de la conception, nous savions que nous souhaitions travailler avec Private Division pour ce nouveau jeu. Leur antécédénts et leur expertise nous offrent toute la confiance nécessaire pour créer un jeu action-aventure aussi large et nous avons hâte de pouvoir en partager plus sur le jeu à l’avenir ». Michael Worosz, le président de Private Division, ajoute également que l’éditeur est « honoré » d’être le premier éditeur occidental à pouvoir travailler aux côtés de Game Freak. (IGN - 10 Mai 2023)



> Par ailleurs, vous avez vu le nouveau jeu Aniimo : le prochain procès pour Pokémon Company ?

Donc les "" dequi bégayent depuis une décennie, ont le droit à un patch en kit 2 ans après, pour enfin pouvoir jouer à) et un nouveau Legends () à la technique ultra-daté, malgré son cloisonnement évident. Et voilà, que le fameux Project Bloom se montre... UN