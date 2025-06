- Le monde onirique -

Ces environnements mystérieux plongent le joueur dans des zones surréalistes, peuplées de ruines énigmatiques et de gigantesques rochers flottants servant d'arènes de combat et d’espaces d’exploration. Musashi pourra y matérialiser diverses plateformes de fortune afin de se frayer un chemin à travers ce royaume inconnu.





- Les marteaux jumeaux -

Cette nouvelle arme, totalement inédite dans la licence, pourra être utilisée à des fins défensives. En frappant l’air avec une puissante attaque, Musashi pourra créer une distorsion, générant une sorte de barrière énergétique. Ce phénomène permettra de se protéger contre une horde d’ennemis ou de mettre de la distance face à un adversaire imposant.





- Way of the Sword -

Le système de combat sera entièrement revu, proposant une large variété de combinaisons d’attaques, de contres, de magie et d’interactions avec l’environnement. Une présentation de gameplay sera bientôt dévoilée afin de détailler en profondeur les mécaniques de combat.







- La difficulté -

Malgré quelques airs de Sekiro, Capcom l’a bien confirmé, le jeu ne sera pas aussi exigeant que ce dernier. Les combats et la maîtrise des techniques de Musashi demanderont un certain niveau d’habileté, mais les développeurs ne souhaitent pas rendre l’expérience frustrante au point de bloquer le joueur.







- Le retour des Genma -

Le bestiaire s’annonce particulièrement riche, avec l’arrivée de nouveaux Genma mais aussi le retour de certaines créatures emblématiques de la série. Certains ennemis feront peau neuve, à l’image du Genma Osric (premier boss du jeu original) aperçu dans la bande-annonce. Désormais rebaptisé Daidara, ce colosse redoutable souffre d’une faim insatiable, au point d’attaquer ses propres congénères si vous parvenez à l’affronter avec suffisamment d’ingéniosité. En tant que Genma de classe supérieure, il sera également capable de détruire des portions entières du décor, rendant chaque affrontement encore plus spectaculaire et imprévisible.





- L’antagoniste du jeu -

Sasaki Ganryu sera le grand rival de Musashi et pourrait apparaître à plusieurs reprises au cours de l’aventure. Il possède lui aussi un gantelet Oni, mais ne semble pas combattre pour la justice. Derrière son apparence extravagante se cache une référence directe au légendaire samouraï Sasaki Kojirō. À noter que le jeu fait bien office de préquelle à la série Netflix (que je vous recommande à condition de ne pas être allergique à la CGI...).

Onimusha: Way of the Sword a fait son retour médiatique durant la conférence d'ouverture du Summer Game Fest avec une nouvelle bande-annonce de gameplay (malheureusement bien trop courte).Capcom en a profité pour partager de premières informations sur ce nouvel opus, en amont d’une présentation de gameplay plus complète à venir. Celle-ci mettra notamment l'accent sur le tout nouveau système de combat, que l’éditeur promet plus dynamique et plus technique.Onimusha: Way of the Sword sortira en 2026, aux côtés de Pragmata et de Resident Evil: Requiem.