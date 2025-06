Un mois seulement après avoir supprimé plus de 6000 emplois, Microsoft procède à une nouvelle série de licenciements à Redmond, touchant cette fois plus de 300 salariés, notamment au sein des équipes juridiques.Tom Warren de The Verge rapporte que cette nouvelle vague, étalée dans le temps et aux modalités imprévisibles, a fortement affecté le moral des employés. Après avoir échangé avec plusieurs d’entre eux, il souligne une inquiétude généralisée face à ces coupes répétées. Selon lui, les licenciements ne sont pas terminés, et des départs conséquents liés à Xbox devraient également survenir dès la fin du mois.