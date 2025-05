Vu que laarrive dans quelques jours, et qu’une nouvelle console reste toujours un événement, je me suis mis à regarder quelques vidéos desurEt devinez sur quoi je suis tombé en recommandations... Du gameplay de(un jeu que j’avais complètement oublié au passage).Mais à ma grande surprise, le titre a l’air vraiment pas mal du tout. C’est plutôt joli, ça va vite, c’est le bordel sur la piste, et le principe qui permet au premier de la course de transformer le circuit est vraiment original.Alors oui, le titre de cet article peut sembler trompeur, carreste un pilier du lancement d’une console face à un petit jeu annuel de(qui eux-mêmes semblent avoir d’autres priorités dans leur catalogue à venir...).Mais le but ici, c’est surtout de dire que, eh bien, ça a juste l’air méga fun ! Et ça peut clairement être une bonne alternative pour les joueursqui ne profiteront pas de laJe vous laisse juger par vous-mêmes avec mon petit montage rapidos, si vous le souhaitez.