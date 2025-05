à l'approche de la switch 2 que je vais moi meme recevoir jeudi prochain je vous propose 1 place dans mon abo familial que je vais prendre d'ici peu qui me coutera 53,5€/an pour 8 personnes j'ai deja 2 places reservé , il reste donc 6 places ,faites moi signe si ca vous intéressej'ai juste a vous ajouter en vous envoyant une invitation sur le mail de votre compte nintendo ,il n'y a pas dhistoire de partage de compte ou quoi que ce soit ,je n'aurais pas acces a votre compte et vous n'avez pas a me donner vos log ,juste le mailcela INCLU le Online ,certains DLC et upgrade ainsi que l'emulation N64 NGC etc...