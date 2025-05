L'argent infini semble avoir permis l'annonce de nouveaux guests (!?) pour CotW, cette fois un peu plus charismatiques que Ronaldo ou Gannaci :----------------------------- Crossover avec SPYxFAMILY :- Crossover avec Naruto (pas Shippuden)- Crossover avec FF7 RebirthCa donne donc :- Yor Forger- Naruto / Sasuke / Sakura / Kakashi- TifaLeaks de vidéos de gameplay :---------------Bon évidemment ce sont des mods, dispos sur le jeu, dont certains auraient sûrement été plus judicieux que RonaldoBon week-end !

posted the 05/24/2025 at 02:23 PM by mercure7