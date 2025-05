Comme l'a rapporté CNBC (via CharlieIntel ), Microsoft a décidé de licencier un grand nombre d'employés afin de « mettre en œuvre les changements organisationnels nécessaires pour positionner l'entreprise au mieux et lui permettre de réussir sur un marché dynamique ». De plus, l'entreprise s'efforce de « réduire les niveaux hiérarchiques » en prévision de la prochaine fermeture.La dernière vague de licenciements chez Microsoft a eu lieu en janvier 2025. L'entreprise a ainsi licencié des employés des équipes de vente, de sécurité et de jeux vidéo. Cependant, ces licenciements étaient basés sur la performance ; les derniers ne sont pas axés sur la performance et visent à optimiser l'organisation.Ce qui représenterait environ 6000 personnes.