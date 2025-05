Sondage

Il est temps de faire le bilan de vos réponses sur votre future ou pas acquisition de laqui arrive leVous avez été 80 membres à y répondre, je trouve que c'est pas mal.Pour ceux qui voudraient lire les réponses, je vous poste le lien du blog:1/ Oui, Day one.2/ Oui, mais plus tard.3/ Non.4/ Non, jamais.- Mario kart world- Donkey kong bananza- Cyber punk- Zelda BOTW/TOTK- Métroid prime 4- Fast fusion- Bravely default- Yakuza zéro- Street fighter 6- Rune factory- Kunitsu gami- Welcome tour- Elden ring- Deamon X machina- Hyrule warriors- Kirby- Mario party- Pokemon ZA- Raidou- Sonic x shadow générationCe qui ressort de vos 80 réponses est que vous êtes 65 à la vouloir dont 49 en day one avec principalement le pack Mario kart world; et 15 à ne pas la vouloir, dont 8 ne la prendront jamais.Coté jeux, vous faites ressortirpour un nombre de, ce qui nous donnes. Sur le 20 titres listés, y a un trio de tête avecLa surprise jeu est la présence deBravo à vous pour vos réponses, en espérant vous avoir diverti.Bonne future réception de votre Switch 2 et surtout bon jeu.