Microsoft veut une console portable ? Pas pour faire la nique à Nintendo, mais pour stopper Steam OS!Le leak récent de la ROG Ally 2 a mis la planète gaming en émoi. Certains imaginent déjà une "Xbox Portable" qui viendrait chatouiller la Nintendo Switch 2. Moi, je vous le dis : M$ (oui, Microsoft en mode $ car le business reste le boss) n’a pas Nintendo dans son viseur.La vraie cible s’appelle Steam OS. Et derrière Steam OS ? Gabe Newell et son armée de decks sans Win11.Le plan B de M$ : s’associer avec les gros du PCLe leak suggère que M$ n’est pas encore prêt à se lancer dans la production d’une console portable maison. Mais pourquoi se salir les mains quand on peut envoyer Asus ou Lenovo au front ?Avec des accords "certifiés Xbox Portable", M$ pourrait imposer une norme : Windows + Xbox Game Pass + xCloud natifs.C’est dans l’ADN de M$ : pas besoin de fabriquer la galette, si tu peux vendre la recette à tout le monde. Asus, partenaire historique, semble tout désigné.Vers un Windows + Xbox hybride ?Un "Windows pour consoles portables" pourrait voir le jour :Un OS plus léger que Windows 11Une interface gamer-friendly, façon Dashboard XboxDes ressources hardware mieux gérées (parce qu'on veut tous cramer tous les threads CPU inutiles sous Windows)Compatibilité totale Xbox Game Pass / xCloudMode Remote Play pour jouer à distance à sa Xbox Series ou à son PC directement intégrer dans l'interface principale avec une app optimisé à la Portal de SonyBref, de quoi transformer un PC portable gaming en quasi-Xbox nomade.Steam OS : la vraie menace pour M$Pourquoi M$ bougerait maintenant ? Parce que Steam OS est en train de réussir là où Windows 11 galère : devenir l’OS du gaming portable.Steam OS optimise CPU/GPU/autonomie (qui l’eût cru ? Linux > Windows pour jouerLa Steam Deck fait tourner des jeux lourds avec une fluidité surprenante avec moins stutters surtoutOui, Proton sert d’intermédiaire pour les jeux Windows, ce n’est pas parfait… mais ça progresse vite. Ce qui mettrait la pression à M$ pour bouger son p'tit fessier?Et surtout : Steam OS pousse à fond la boutique Steam pour l’achat des jeux.Pour M$, c’est le débandade : impossible de faire briller son Microsoft Store sur ces machines. D’où le besoin d’imposer son propre écosystème portable.M$ : priorité Steam > NintendoNon, M$ ne cherche pas à "Switch-er" Nintendo. Le public et l’usage sont différents.En revanche, bloquer Steam OS avant que trop de gamers PC découvrent "la vie sans Windows", c’est devenu vital.Imagine : moins de joueurs Windows = moins de Game Pass = moins de ventes Xbox Studios = plus de stress au siège de RedmondLe projet Xbox Portable serait donc plus une riposte défensive qu’une attaque frontale. D'où une collaboration Asus X M$ qu'une portable pur M$Après la guerre des consoles, la guerre des OS est déclarée?La bataille des consoles portables ne se jouera pas (que) sur le hardware. Le vrai champ de bataille sera l’OS et la boutique intégrée je pense.Nintendo continue tranquillement sa route avec ses cartouches (vide de contenue) et son univers. La vraie baston, c’est M$ vs. Steam : Windows vs. Steam OS, Game Pass/M$ Store vs. Steam Store.Et vous? Vous pensez que serait la stratégie et les raisons qui pousseraient M$ à faire une portable plus petite que sa première manette Xbox je l'espère