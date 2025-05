Nintendo approche un trésor de guerre de 10 milliards (bon Microsoft doit sourire un peu), la période d'investissement fort pour la Switch est sans doute passé, la console va sortir et la demande est forte donc ce trésor de guerre devrait exploser l'année prochaine.Alors malgré une baisse de son CA et de ses bénéfices:C.A. : 7,1 milliards € (-30%)Bénéf. opé : 1,7 milliard € (-47%)Bénéf. net : 1,7 milliard € (-43%)mais dans l'absolument simplement logique et parfaitement dans le cadre d'un marché cyclique.On rajoutera que cette année pas de film Mario au cinéma pour booster l'année mais l'ouverture de parc d'attraction, du musée et de stores (online et boutique physique) a du aider.Zelda, les ventes:Breath of the Wild : 960 000Tears of the Kingdom : 1 120 000Echoes of Wisdom : 4 090 000Tears logiquement au-dessus que Breath of the Wild mais pas tellement en fait.Le nombre d'employés de Nintendo a encore augmenté et se situe maintenant à 8 205 employés.( troisième année consécutive où Nintendo recrute plus de 400 employés ).A voir si on parle majoritairement de développeurs (pour des projets de jeu) ou juste de commerciaux ( vendeurs) ou d'employés d'accueils (comme au musée).Les précommandes switch 2 battent des records partout.Tous les feux sont au vert pour une grande année 2025.J'écris cette article en vérité pour vous pousser à aller sur le compte Twitter d'Oscar Lemaire:https://bsky.app/profile/oscarlemaire.bsky.social/post/3loq4fgapr72rqui apporte beaucoup d'informations sur le bilan annuel de Nintendo.