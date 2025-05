Voici les résultats après quelques jours de votes :- Super Mario Odyssey s'impose donc devant le petit robot de Sony qui ne démérite pas niveau score mais qui ne fait pas le poids face au moustachu de Nintendo. Certains lui reprochent et bien que ce soit un très bon platformer, un côté un peu trop "scolaire" et une DA qui n'a pas le charme de celle d'un Mario. Enfin, sa trop grande facilité aura aussi était signalé.Mais d'autres ont malgré tout voté Astro pour son côté beaucoup plus fun que ce Mario et pour ses boss bien meilleurs. En effet, le remplissage de lunes en a gonflé certains... Mais bon malgré tout ça, difficile de s'imposer face au Géant Mario !Je remercie tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et à très bientôt pour un prochain Duel. D'ailleurs, ce duel a été une véritable "reussite" près de 100 votes ce qui n'a jamais été atteint pour le moment.