Une page se tourne pour PlayStation en Chine. Ce qui fut longtemps considéré comme un marché difficile devient désormais un territoire pleinement maîtrisé par Sony.Tout a commencé en mai 2014, lorsque la firme japonaise avait dû composer avec les contraintes locales pour entrer sur le marché chinois, en s’associant via une coentreprise avec Shanghai Oriental Pearl Sole Culture Development Co., Ltd. Une étape nécessaire à l’époque, tant les restrictions sur les consoles étrangères rendaient la tâche complexe.Mais onze ans plus tard, Sony officialise un tournant stratégique majeur : le rachat des 51 % de parts restantes de cette coentreprise. L’entreprise nouvellement renommée Wanzhanpiwu Culture and Entertainment Development (Shanghai) Co., Ltd passe ainsi sous contrôle total de Sony China, qui prend désormais les rênes complètes de la distribution du hardware PlayStation dans le pays.Ce changement marque non seulement une consolidation de la présence de Sony sur le territoire chinois (déjà bien établie grâce au marketing et le programme China Hero Project), mais également une volonté claire d’accélérer ses ambitions sur l’un des marchés les plus vastes et dynamiques au monde. En ayant la mainmise sur la distribution, Sony pourra affiner sa stratégie locale, ajuster ses prix, améliorer sa logistique et renforcer son lien direct avec les consommateurs chinois.Avec une base installée en constante croissance et un appétit croissant pour les consoles haut de gamme, la Chine devient un territoire de plus en plus stratégique pour l’écosystème PlayStation. Et Sony entend bien ne plus y jouer les seconds rôles.