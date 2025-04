Selon les travaux préliminaires et les premiers prototypes du jeu, le personnage de Sly était assez éloigné de la version que nous connaissons aujourd’hui. Inspiré au départ de Jojo, le héros du précédent jeu du studio Rocket: Robot on Wheels, son design a évolué progressivement jusqu’à atteindre sa forme définitive. Il ne s’appelait d’ailleurs pas encore Sly, mais JT. Au-delà de son apparence et de son nom, les prototypes et certains dialogues retirés révèlent une personnalité initialement plus vaniteuse et égocentrique chez le personnage.