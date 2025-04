Alors que Crystal Dynamics travaille d'arrache-pied sur le prochain épisode de Tomb Raider malgré plusieurs licenciements (10 en 2023 et 17 en mars 2025), l’avenir de l'adaptation des aventures de Lara Croft sur le petit écran semble bien plus incertain.Selon le Daily Mail, Phoebe Waller-Bridge, en charge de l'écriture de la série Tomb Raider pour Amazon Prime Video, aurait rencontré de nombreuses difficultés. Les scripts, sur lesquels elle planchait depuis longtemps, ont été jugés « pas prêts pour le tournage ». Résultat : le projet serait plus ou moins « mort », ou du moins repoussé, avec aucune chance de débuter le tournage début 2025 comme annoncé initialement.La situation s’est aggravée avec le départ récent de Jennifer Salke, ancienne directrice d’Amazon Studios, qui avait personnellement supervisé et soutenu la production. Un coup dur pour la série, alors que la plateforme de streaming Amazon Prime Video misait gros sur cette adaptation ambitieuse de la célèbre franchise.