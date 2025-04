pour ceux qui veulent pas claquer 500€ + le prix des manettes + un abo , mais qui veulent du fun sur un mario kart likecelui ci devrait sortir en 2025 , il a l'air vraiment bon et coutera pas + de 60€ sur une plateforme que vous possédez déjà et des manettes que vous avez peut etre deja ou qui ne coute pas un bras (mdr la manette pro a 90€ , j'ai pris une de la switch 1 en prévision du coup....) et un abo online que vous avez aussi peut etre deja

posted the 04/08/2025 at 10:15 AM by skuldleif