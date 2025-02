WB Games ne faisait pas confiance à Montréal pour faire un nouveau jeu après l'échec de Gotham Knights, alors ils ont mis la plupart du studio pour soutenir Monolith et ont continué à refuser leurs pitchs pour ne pas avoir à dire ouvertement ''vous êtes un studio de soutien maintenant''. Jason dit qu'en ce moment ils essaient de faire un pitch pour un jeu Game of Thrones mais que ce n'est pas sûr à 100%.- WB games fait pression pour Batman, Batman et Batman.- Nouveau jeu Lego à venir plus tard cette année ou en 2026- Wizard Definitive Edition cette annéeMonolith = ferméWB San Diego = ferméPlayer First Games = ferméRocksteady = jeu SP BatmanAvanlanche = Poudlard 2Montréal = Support + essaie de lancer un jeu GoTNR = qui sait ?TT = lego