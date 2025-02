Le secret de fabrication des anciens Marvel : prendre un vieil acteur ultraconnu, le mettre avec des acteurs moyennement connus, et appliquer un genre cinématographique différent pour chaque film, voire mélanger deux genres qui ne vont pas ensemble.



- Cap 1 : heroic fantasy sous fond de WW2/ Rescue mission (Soldat Ryan/Inglorious Basterds/Indiana Jones) -- Avec Tommy Lee Jones



- Iron Man 1, 2 et 3 : Corporate espionage à la Largo Winch, Espionage (James Bond). -- Avec Jeff Bridges, Mickey Rourke, Ben Kingsley



- Winter Soldier et Civil War : Thriller psychologique (Jason Bourne) avec Robert Redford



- Thor : Magic reality (E.T. téléphone Maison). Avec Anthony Hopkins



- Thor 2 : Le Seigneur des anneaux la terre du milieu.



- Thor 3 : Monthy Python, Gladiator



- Antman : Heist (Ocean Eleven) -- avec Michael Douglas, Laurence Fishburne et Michelle Pfeifer



- Guardians of the Galaxy : Space opera / unlikely team up (Les Miller). -- Avec Benicio del Toro et Kurt Russel.



- Spiderman : ultra classique, origin story et teenage flick, avec Michael Douglas Keaton, Jake Gyllenhaal, et toute la clique mais surtout Willem Dafoe.



- Spiderman 2 : road trip -- Cf ci dessus.



- Shang Chi : Kung-Fu -- Avec l'homme le plus beau gosse de l'histoire Tony Leung Chiu-wai et Michelle Yeoh la femme la plus copiée/collée de Disney.



- Doctor Strange : origin story (Batman Begins) -- Avec Tilda Swinton ET Mads Mickelsen du gros star power



- Doctor Strange 2 : Comedie Horrifique (évidemment vu que c'est Sam Raimi de Evil Dead). On peut aussi dire Rocky Horror Show et Les contes de la crypte, ou American Horror Story) / Slasher / Science fiction. Et le cameo croulant : Patrick Stewart, entre autres.



- Pour les Black Panther la vieille star de service, Angela Bassett et on a aussi Martin Freeman le colonisateur. Y a des aspects d'un peu tous les genres on retrouve même du roi lion (je vois pas les autres genres). King Lear certainement mais c'est dans le Roi Lion déjà du coup c'était hyper cliché en fait de faire ce genre d'histoire pour le premier héros noir africain d'afrique.



- Pour les Thunderbolt c'est le même concept que pour Guardians of the galaxy : unlikely underdog team up, Suicide Squad... Ca risque de pas marcher. Et c'est Julia Louis-Dreyfus qui apporte le star power.



Et bien sûr il faut qu'il y a ait un side-kick super héros qui aura sa propre série / son propre film, et un "mentor" qui vient d'un autre film. (cf Spiderman avec Stark, Fury, Strange). Souvent les personnages principaux ont un rôle de side-kick ou de second rôle, voire d'antagoniste (Stark Civil War, Wanda dans Strange 2).

--------------------------------------------------------



Bref ici, avec Captain America 4, on a :



- Premier échec ce n'est pas un genre distinct du genre superhéros, il n'a pas d'identité par rapport à d'autres films de genre. Il y a un trope genre Dr Jeckyll et Mr Hyde mais je pense pas que ça corresponde à un genre cinématographique.



- Il y a un genre cinématographique qui aurait parfaitement collé à la chose et qui est en fait un trope : Ca aurait pu être un Mystère façon 6e Sens ou Mullholland Drive, ou Fight Club ou Memento, quand le mec se rend compte que c'était lui depuis le début ou qu'il était manipulé par lui-même ou qu'il était en train de se trahir lui-même (Blade Runner, Total Recall).

C'est UN ECHEC TOTAL parce qu'on voit ce qu'ils auraient PU FAIRE et ils se sont CHIÉ DESSUS.



Je le dis sans amerthume ni arrogance, mais si moi j'y ai pensé, pourquoi eux n'y ont pas pensé? C'est fou. D'autant que Thadeus Ross est le vrai protagoniste de l'histoire qu'ils ont échoué à raconter.



- Harrison Ford the Inc-RED-ible Hulk pour le Star Power : check. Sa performance est gâchée par le script et la direction, et par le recast de son personnage. Il fait ce qu'il peut. Entre lui et The Incredible Hulk (le vert, le premier film) c'est la série des recast c'est le truc le plus bancal jamais vu. La révélation dans le trailer empêcher de toute façon de dire l'histoire qu'ils auraient dû dire.



- Sam Wilson n'est pas le personnage principal. C'est Harrisson Ford / Ross le protagoniste de l'histoire. Du coup ça ne pouvait pas marcher.



- Les side-kicks nombreux sont tirés de la formule Winter Soldier mais aucun n'a de screentime SEUL avec Sam pour représenter et développer une facette de sa personnalité (le trope main character energy / comme dans Buffy contre les vampires, Everybody Loves Rayond, Dawson's Clique).



- Il y a un essoufflement du principe du cameo d'un personnage solidement établi en appui d'un nouveau héros avec un Sebastian Stan stroboscopique : tu le vois, tu le vois plus. Du coup il manque profondémenr de profondeur au personnage de Sam Wilson qui ne trouve pas de sympathie auprès de son public.



- Du coup, comme aucun personnage clairement établi n'est là pour enterrer le soldat Isaiah, et créer un conflit et donc de l'intérêt, le méchant manipulateur grocervo reste grossier, caricatural et sans saveur, contrairement au Baron incarné par Daniel Bruhl de Civil War, qui lui est un méchant sadique, cruel, impitoyable mais tragique (et beau gosse). On en profite pour dire que Black Panther est un film moyen, bien moins bon que Civil War. Et que Civil War a aussi une meilleure intéraction entre Sam et Bucky que toute leur série dédiée. Désolé pour Tim Blake Nelson mais il n'a aucun star power et encore moins de charisme, sauf pour son talent particulier à incarner justement les crétins sans charisme (Unbreakable Kimmy Schmidt). Du coup son pouvoir, son personnage et son look vert pâte à modeler paraîssent encore plus grotesques, sans compter l'immense retcon que ça implique de s'imaginer qu'il a tiré des ficelles dans l'ombre. Pour le coup LUI il fallait le recaster ou alors détacher son personnage de l'image grocervo vert ridicule. On est au même niveau de FAIL vu avec MODOK dans Quantumania.



- Bref après ce Captain 4 on comprend que Civil War était un vrai Captain America qui faisait une transition parfaite vers les films Avengers. Ici, le rôle que Sam Wilson endosse est évoqué mais pas montré. Et là on entre dans la merditude la plus énorme du cinéma : dire et ne pas montrer.



- Civil War montrait. Il avait toutes les qualités du thriller psy à la Jason Bourne (Winter Soldier), était une suite à ce film. Il était une suite directe à Avengers : Age of Ultron et opérait une synthèse de ces deux longs métrages. En même temps, il introduisait Black Panther et Spiderman de la meilleure façon qui soit, avec l'interaction de leurs armes respectives sur le bouclier étoilé. C'était la fusion de deux univers : les Avengers et les Captain america.



- C'est aussi ce que les créateurs de Captain America 4 ont essayé de faire : faire clasher le monde de Falcon et le Soldat de l'hiver avec un MCU plus élargi. Mais c'était les Thunderbolt qui auraient pu servir à fusionner les univers TELEVISUELS.



- En fait Captain America 4 marche pas, parce qu'il applique une formule qui a marché avec (WinterSoldier + Ultron = Civil War) et tente de faire la synthèse d'un film vieux de 15 ans dont personne ne se souvient (Hulk + Winter Soldier = prout). Deux éléments de casting ont été remplacés (Hulk, Ross), avec des acteurs/personnage qui reviennent mais n'ont aucun star power (la copine de Hulk, le grocervo The Dealer) et dont tout le monde se fout, et qui sont d'ailleurs réduits à des cameo.



- Autre remarque, le déchirement de perdre son papa assassiné, un grand leader respecté (Black Panther) ce n'est pas pareil que d'être un vieux sac à merde décrépit qui mérite que sa fille ait coupé les ponts parce que c'est un assassin, et qui devient président pour faire genre je suis plus un gros salopard (Ross). Y a une confusion des rôles et des sympathies assez problématique dans le parallèle que les scénaristes ont tenté de faire en reproduisant la formule Winter Soldier / Civil War. Et du coup, ce n'est pas à la fin de sa vie qu'un homme doit ou peut se racheter de la sorte, et ça n'attire encore une fois pas la sympathie du public.



- Il y avait la possibilité de faire de ce film un super film d'action / espionage avec une équipe Avengers bâtarde (les Thunderbolts) et un conflit entre Bucky et Sam, avec au final une menace tiède que représentait Red Hulk qui était derrière tout depuis le début et manipulait son monde (Le Baron / The Leader). Mais non, la surrenchère de personnages OSEF doit prendre le pas, chaque petit gribouillis des comics doit avoir sa représentation.