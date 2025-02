Petit tour dans l'éditeur de personnages, il offre de bonnes possibilités de création. Du moins sur le visage car vous ne pouvez pas modifier votre corpulence. Mais pour le visage beaucoup de possiblités, vous pouvez faire ce que vous voulez, y compris de véritables monstres.Premier constat qui saute aux yeux, le jeu est(sur Xbox Series X) quel que soit le mode (30/40/60fps). Le jeu est vraiment très beau (juste parfois inégal), la définition de l'image est ultra clean, l'éclairage et les couleurs vibrantes donnent des panoramas magnifiques.en vue sur ces premières heures de jeu, à part des petit couacs sonores parfois, mais rien de méchant. C'est très très rare pour un RPG de cette envergure. (petite pensée pour les youteubés qui ont voulu faire croire que le jeu était moche et ultra buggé à grand coup de vidéos avec des titres putaclic)En terme de gameplay, c'est, le jeu va droit au but. On trouve très vite ses marques, il évite le coté usine à gaz de certains gros RPG.Les fan de jeux commevont adorer Avowed, ca ne fait aucun doute pour moi. Il y a de nombreuses similitudes dans l'approche et même dans la DA. Avowed a cependant un noyau RPG plus étoffé.Je fais le 1er run en normal, les combats sont vraiments bon. Le 1er boss laisse présager de belles choses, surtout si on joue dans les niveaux de difficultés supérieurs. A voir comment ça évolue, si ça ne deviens pas trop bourrin en "normal".Leest très réussi aussi, ça pousse à l'exploration en permanence et il y a une verticalité très prononcé (qu'on avait pas dans Outer Worlds).qui donne lieu à des phases deet de(peu commun dans les RPG), et la formule fonctionne très bien.Pour la narration, on retrouve bien le lore de Pillars Of Eternity, par contre en terme de dialogues et de textes, ça semble allégé, plus accessible. A voir comment ça évolue aussi, ca pourrait etre un défaut (trop grand public), comme une qualité (pas noyé par le texte).Par contre, pas d'inquiétude, il y a beaucoup de choix de réponses dans les dialogues et on peut se comporter comme un connard, couper court a une conversation en butant son interlocuteur, ou négocier etcBilan très positif pour le moment, pas envie de lâcher la manette. Avowed s'annonce comme un RPG sans prise de tête avec un plaisir immédiat. La suite au prochain épisode