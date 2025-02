- Après avoir fait le classement de ceux de Zelda Twilight Princess et Skyward Sword, attaquons nous maintenant au cultissime Zelda Ocarina of Time.9)- Donjon que j'aime clairement le moins du jeu, déjà c'est pas beau, parce que bien que ce soit original, le ventre d'une baleine bon voilà quoi... Les méduses électriques bien relou aussi, mais aussi et surtout se trimballer la princesse Ruto rend ce donjon assez insupportable à la longue. Heureusement, j'aime beaucoup le boss du donjon, mais le reste bon... On passe au suivant ?8 )- Bien que ce soit le premier donjon du jeu et qu'il a un statut de "culte", il est bien trop facile et court pour prétendre aller plus loin dans mon classement. Le boss est également une plaisanterie, et puis je l'ai tellement refais que maintenant il me sort un peu par les yeux j'avoue xD mais il reste néanmoins sympa malgré tout.7)- Premier Temple que je met dans ce classement en tant que Link adulte. La tour de Ganon met en pratique plusieurs épreuves chacune étant liés à un élément. Par exemple, le feu, l'eau qui devient ici la glace ou encore l'ombre qui est aussi modifier en tant que vent. Certaines salles se parcourent tranquillement mais d'autres peuvent se révéler assez coton, je pense notamment à l'épreuve de "l'eau". Il faudra à chaque fois parvenir à briser les barrières pour pouvoir pénétrer dans le repaire du boss. Le combat final est épique mais le donjon en lui-même... disons qu'il ya bien mieux.6)- Le meilleur donjon de Link Enfant et de loin. J'adore déjà l'ambiance du donjon avec cet énorme crâne de dodongo pour nous accueillir. Les ennemis affronter ici sont également très sympa, notamment les Lizalfos, ou forcément les dodongo dont j'ai perdu plusieurs bouclier Mojo... On y trouve d'ailleurs dans ce donjon les bombes qui font sûrement partie de mes objets préférés dans la saga. Le donjon est très bien mais il pèche cependant pour moi à cause de son boss qui bien que impressionnant reste archi simple à vaincre....5)- Son ambiance est bien évidemment incroyable et glauque avec ses tambours qu'on entend au loin et ses bruits sinistre. La traversée en bateau pour rejoindre la dernière partie du niveau fait parti des moments que je préfère dans ce temple et qui rappelle la traversée du Styx, le fleuve des Enfers. C'est pas un temple très difficile en revanche et les énigmes sont assez bateau, même si on perd pas mal de vie vu que les ennemis font extrêmement mal. Il aurait pus être plus haut dans le classement si les énigmes étaient un peu plus recherchées. J'ai beaucoup aimé le boss en revanche.4) - Le légendaire Temple de L'eau. Celui qui en a fait rager plus d'un et bien que ce soit assurément le Temple le plus dur de ce jeu, je l'ai néanmoins adoré. Alors oui c'est chiant de revenir à chaque fois dans l'inventaire pour mettre ou enlever les bottes de plombs (corriger dans la version 3DS) mais ça reste quand même un putain de temple. Notamment grâce à son mini boss Dark Link, bien mieux je trouve que son boss que je trouve assez raté pour être honnête. C'est un temple certe prise de tête car difficile mais son ambiance est absolument incroyable, avec son thème "cristallin" du plus bel effet.3)- Le Temple du Feu à la médaille de bronze, tout particulièrement pour son ambiance que je trouve grandiose et parfois un peu "flippante" avec ses gorons dans des cages qui attendent de se faire manger par le dragon. Chaque salle est je trouve presque une réussite tant les épreuves sont variées, la masse des Titans que l'on récupère est plutôt sympa et nous permet de faire le gros bourrin. C'est un temple assez difficile également, en plus d'être tout de même relativement grand et moins "linéaire" que l'est par exemple le Temple de L'Ombre. Il a aussi un des meilleurs boss du jeu, Volcania, et qui révèle un peu plus costaud que les boss précédents, et puis Link avec la tenue Goron, il est tellement classe !2)- J'ai hésité à le mettre en première position mais j'ai préféré en mettre un autre. Le Temple de la Forêt est une véritable masterclass à bien des niveaux. Difficile, long, fun, des ennemis cool à affronter et ce temple à une véritable histoire, on dit qu'il aurait servi de refuge lors de la bataille d'Hyrule et de bastion. On y récupère l'arc, qui est évidemment l'un des meilleurs objets de la série. Le principe sera de ramener les flammes capturer par des esprits dans un dédale car oui le temple est très labyrinthique.Son ambiance est tout bonnement incroyable, de même que son thème.1)- Le meilleur temple du jeu selon moi et qu'on fait aussi bien en Enfant qu'en Adulte. L'object que l'on y récupère, le bouclier miroir est incroyable car il permet des énigmes à base de lumière à projeter sur des éléments ou sur d'autre miroirs pour avancer, une idée géniale et qui a été repris dans de nombreux jeux par la suite notamment Prince of Persia ou Darksiders. Son ambiance égyptienne avec son incroyable thème font aussi parti du fait qu'il squatte la première place. Son boss est mon préféré du jeu, les redoutable sorcières jumelles Koume et Kotake, et je prend toujours énormément de plaisir à les affronter. Son petit défaut est cependant que je le trouve un peu facile pour un temple de fin de jeu, vu que le temple de la Forêt est bien plus difficile mais ce n'est qu'un détail.Voilà j'espère que ce top vous aura plu, à bientôt !