Hello Les kids!!



Encore une fois tout est dans le titre.

J'ai fini AstroBot......et je ne fais pas durer le suspens plus longtemps, j'ai adoré!!



Le jeu est clairement inspiré par Mario (d'ailleurs Nicolas Doucet ne s'en cache pas), mais on sent un amour pour les jeux de plateformes.



Tout dans ce jeu respire l'amour du jeu bien fait, celui qu'on aime jouer en hiver près de la cheminée...ou du radiateur hein.

Un jeu Feel Good comme on dirait aujourd'hui.



Tout fonctionne comme il le devrait.

Les graphismes débordent de couleurs, tout y est fait avec goût et c'est un réel plaisir à jouer ou même à regarder.

Les bots sont mimis tout plein et les bosses très souvent impressionnants tout en restant mignons

Les animations sont fluides, détaillées, et pleines d'humour.



Tout répond au doigt et à l'oeil, les contrôles sont intuitifs, simples et réactifs.



La caméra est dans l'ensemble très bien gérée et on a pas vraiment de soucis à ce niveau (du moins j'en ai pas eu).



Les musiques restent bien en tête et on fredonne encore le S S Diii des heures après.



Honnêtement je n'ai rien a reporché à AstroBot qui mérite définitivement son titre de GOTY 2024.



Bravo Asobi Studio