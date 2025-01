article bien acide pour bien rire mais bon:Nintendo s'associe avec la marque Pringles/Tricatel (pour ceux qui ont la ref)Sunny Daylight, Bigmac ou Pringles c'est la malbouffe dans ce qu'il y a de pire car habillement maquillé pour être addictivement bon en bouche.Les chips ( ce qu'elles ne sont pas ) si on peut appeler cela chips contiennent en réalité moins de 42% de pomme de terre, le reste étant un cocktail d'autres ingrédients (amidon de mais , de riz, de blé ) pour permettre d'en faire une pâte qui sera ensuite mouler pour ressembler à une chips, beaucoup de produit douteux dont des saveurs et autre arômes artificiels y seront ajoutés.L'histoire de Pringles racontée c'est assez drôle de voir que Procter and Gamble a été jusqu'à dénigrer son propre produit afin de ne pas à avoir payer des taxes:https://www.santenatureinnovation.com/choc-comment-on-fait-les-pringles-2/

posted the 01/28/2025 at 11:59 AM by newtechnix