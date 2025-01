Il y a plusieurs années, un garçon nommé Nata fut découvert à la frontière des Terres interdites, une région inexplorée que la Guilde croyait inhabitée.

Nata raconta que son village avait été attaqué par un mystérieux monstre. En réponse, la Guilde organisa une expédition pour enquêter...

Le Chasseur est assigné à l'une des unités chargées d'enquêter sur le "Spectre Blanc" et de sauver le peuple de Nata, appelé les Veilleurs.

Dans Monster Hunter Wilds, les créatures et les personnages interagissent de façon très dynamique, le titre améliore la fluidité des quête pour offrir une expérience d'immersion bien plus profonde, grâce à des dialogues entièrement doublés entre le chasseur et la chasseuse, ainsi que pour les divers personnages rencontrés au long de l'aventure. L'exploration est culminante dans cet épisode, les chasseurs découvriront des environnements à les fois rudes et évolutifs, marqués par la beauté des paysages et des conditions climatiques sévères qui provoqueront des transformations inattendues chez les différents monstres en fonction du lieu , qui seront capables de s'adapter sans difficulté aux évolutions de leur milieu pour un aspect plus vivant que jamais.

Les personnages

Le chasseur

Le protagoniste et personnage que vous incarnez.

Un chasseur assigné à la Commission de recherche des Terres interdites,

dont le travail est d'aider à explorer cette nouvelle zone.

Palico

Un Felyne, créature aux traits félins capable de communiquer avec les humains et partenaire de confiance; ou « Palico », du chasseur. Il fournira une aide précieuse pour chasser, mais aussi un soutien moral non négligeable !

Alma

« Assistante » du chasseur, c'est elle qui gère les requêtes de chasse aux monstres, les permis et les quêtes. Elle vous accompagnera dans vos aventures en vous fournissant une aide et des conseils précieux.

Une spécialiste en anthropologie culturelle, passionnée d'archéologie.

Gemma

Une forgeronne de la Commission de recherche qui prendra soin de toutes vos armes et répondra à tous vos besoins en matière de création d'armures !

Nata

Un jeune garçon mystérieux qui vous accompagne dans votre voyage.

Fabius

En tant que chef de la Guilde des chasseurs, il a créé la Commission de recherche des Terres interdites après la découverte de Nata, se chargeant personnellement de la formation de chaque unité d'expédition. Un ancien chasseur hautement respecté au sein de la Guilde.

Pour des déplacements plus aisés lors des chasses , le Seikret sera à disposition du chasseur , une monture de confiance qui est doté d’une grande agilité et d’un bon sens de l’odorat, il offrira notamment la possibilité d'utiliser certains objets ainsi que d'utiliser la fronde lors des combats. Cette monture permettra également d'équiper une arme secondaire sans avoir à faire un détour par la base, facilitant ainsi les longues sessions de chasse.

En plus des 14 armes emblématiques de la série , la grappe fronde sera tout aussi utile y ramasser des matériaux et interagir avec le décors ou les pièges préparées. En combat face à la bête , son mode « Focus » offre la possibilité de repérer les vulnérabilités d'un monstre, ce qui permet de planifier plusieurs attaques spéciales inédites qui infligeront des dégâts considérables. Une blessure apparaîtra en attaquant de façon répétée un monstre au même endroit , le faire suffisamment multipliera les dégâts. Enfin la fusée de détresse pourra appeler jusqu'à trois autres chasseurs pour une assistance devant un monstre redoutable.

Les environnements et les Écosystèmes

Les environnements du jeu sont « changeants » et se sépare par trois saisons distinctes , le Déclin où les prédateurs affamés arpentent les terres à la recherche de nourriture , l’Anomalie climatique qui vient changer l'écologie et l’abondance une période riche. Chaque environnements abrite un prédateur ultime qui n’apparaît que pendant l’anomalie climatique.

Les Plaines venteuses sont une région variée où se mêlent déserts de sable, prairies herbeuses,rochers escarpés et autres éléments naturels. Les Plaines venteuses sont le premier lieu de chasse que vous visiterez en tant que membre de l'Expédition de recherche chargé d'explorer les Terres interdites. Cette zone est touchée par une violente tempête de sable accompagnée de tonnerre.

En suivant le fleuve qui coule dans les Plaines venteuses, vous trouverez la verdoyante Forêt écarlate, avec ses arbres gigantesques et ses eaux abondantes.

En faisant vos premiers pas dans cette étrange forêt, votre regard sera attiré par l'eau rougeâtre que l'on y trouve. L'Anomalie climatique de cette zone est une tempête torrentielle qui inonde la zone.

Le Bassin pétrolier est une zone aucune autre où, comme son nom le laisse deviner, du pétrole suinte du sol et s'accumule dans de profondes mares de vase pétrolifère.

Les Intempéries de cette zone sont connues sous le nom de Coulée de feu, un phénomène où font rage de violents incendies.

Les monstres

La flamme noir

Ce monstre mystérieux est connu parmi les habitants d'Azuz sous le nom de Flamme noire.

Uth Duna

Il s'est adapté aux environnements humides et on l'aperçoit le plus souvent lors du Déluge.

Il utilise l'humidité environnante et ses propres fluides corporels pour créer un voile protecteur autour de lui.

Lala Barina

Un Temnoceran qui habite la Forêt écarlate.

Son abdomen peut se déployer et s'ouvrir comme une rose en fleur.

Rey Dau

Elle s'est adaptée aux éclairs accompagnant la Tempête de sable, et c'est pendant cette tempête qu'on l'a le plus souvent aperçue.

Sa capacité à décharger de l'électricité dans ses puissantes attaques représente une menace même pour les chasseurs les plus expérimentés.

Ajarakan

Un bête à crocs qui se distingue par les protrusions qui couvrent son dos, semblables à des flammes. Une bête aux crocs acérés qui frappe ses griffes sur sa carapace imprégnée de métal pour la chauffer au rouge.

Rompopolo

Une wyverne de terre qui habite les zones de profonde vase pétrolifère.

Une wyverne de terre qui libère un gaz toxique de la pointe de sa langue, et emploie sa queue pour injecter dans le sol un gaz qui rejaillit en de putrides explosions.

Balahara

Les léviathans du désert utilisent leur corps serpentin agile pour prendre au piège les imprudents dans le sable mouvant.

Quematrice

Des wyvernes de terre à la queue disproportionnée.

Elles répandent une substance inflammable, qu'elles enflamment en raclant le sol avec leur queue.

On les voit souvent se disputant des charognes avec d'autres carnivores plus petits.

Doshaguma

Coriaces et territoriales, les bêtes à crocs sont des créatures agressives qui peuplent des habitats très divers. On les a parfois vues se réunir en grandes meutes.

Chatacabra

Une espèce d'amphibiens géants qui utilisent leur salive gluante pour armer de pierres leurs membres supérieurs afin de renforcer leurs attaques.