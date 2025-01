Le dernier grand jeu de nintendo, non non ça ne concerne pas un jeu de la switch 2, c'est bien un jeu pour la fin de vie de la switch 1 histoire de lui dire Aurevoir.





Rumeur : Le leaker de jeux vidéo PH Brazil aurais déclaré sur le podcast O X que la Nintendo Switch recevra un dernier gros cadeau avec un dernier grand jeu de Nintendo.



PH Brazil a indiqué qu’il s’agissait d’une franchise un peu niche, et adorer auprès des joueurs, il décrit que ce serais donc une nouvelle version bien-aimé. Ce ne sera pas un remake ou un remaster. A priori



Le. Jeu serais dévoilé pour le prochain ND dédié à la switch 1.