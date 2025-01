-La série est en pause depuis la sortie de Devil May Cry 5 Special Edition en 2020. Malgré l’absence d’Itsuno à cause de Dragon’s Dogma 2 rien n’empêche Capcom de confier la suite à un nouveau directeur comme les Resident Evil actuellement.



-Capcom a bien confirmé qu'un autre triple A mystérieux est prévu cette année selon les ventes de Monster Hunter Wilds (information officielle).



-Tout le marketing de Devil May Cry V s'est effectué chez Microsoft, de l'annonce à la conférence Xbox E3 2018 aux différents trailer et spot.



-DMC V a atteint les 8 millions de ventes et le jeu a atteint une popularité exemplaire sur les réseaux sociaux, notamment avec le thème de Vergil "Bury the light" qui est devenu l'OST de JV la plus écoutée de tous les temps sur Youtube (140 millions). Avec un tel succès, il est peu probable que Capcom laisse la série en stand-by.



-L'anime Devil May Cry sera lancé sur Netflix fin avril. Capcom a toujours accompagné une série Netflix par l'annonce d'un JV, même s'il y a des mois d'intervalle entre les deux :

L'information ne vient pas d'insider mais de spéculation de fans de la série sur les réseaux sociaux.L'idée n'est pas si bête que ça, explication :Rendez-vous le 23 janvier à 19 h (heure française) pour avoir le fin mot de l’histoire sur le jeu vidéo japonais mystère.