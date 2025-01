Franchement j'ai un gros doute dessus. même si il est vrai, tu devrais la présenter tout de suite au vu des leak. Mais très souvent lorsque Nintendo est censé présenter un produit il ne vient pas quand on l'attend mais quand il décide de le montrer.du coup qui y croient pour demain

Like

Who likes this ?

posted the 01/15/2025 at 06:29 PM by elicetheworld