Quelques leaks à propos des fonctionnalités de la prochaine console de Nintendo semblent avoir fuité.En gros :-Chat vocal dans la console-Chat de groupe jusqu'a 12 abonnés au NSO-Partage d'écranCette fonctionnalité aurait comme nom de code "Campus"Elle serait dédié au fameux bouton C présent sur la manette droite de la console.

posted the 01/14/2025 at 05:49 PM by ouroboros4