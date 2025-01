Resident Evil 4 a 20 ans aujourd’hui. Au-delà de la série Resident Evil, le jeu est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps.Quels sont vos plus beaux souvenirs sur cet épisode sorti initialement sur Nintendo GameCube ?Il y a tellement de passages cultes (le marchand, Ada, Krauser, Verdugo, les El Gigante...) mais si je dois retenir une scène, ça serait le siège du village, c’était complètement fou à l’époque avec cette horde, les interactions, le bruit de la chainsaw, et cette caméra sur l’épaule qui était juste révolutionnaire en son temps.Je profite de cet anniversaire pour vous partager un run complet sur l’excellent Mod World S.Ce mod a l’audace de proposer des zones complètement modifiées, des allers-retours avec des clés comme les anciens volets, des ressources limitées, de nouvelles énigmes, une pénombre omniprésente et une difficulté à la hausse.Malheureusement pour ce mod prometteur, son créateur saoudien (Corazon), semble être parti sur son propre jeu, Tangle 2, un survival horror à la première personne disponible courant 2025 sur Steam.Le mod est donc à l’abandon actuellement, et il s’arrête même brusquement (le second village pris sous la tempête de neige).C’est clairement le meilleur mod sur Resident Evil 4 OG, c’est même tellement bien fait qu’on pourrait le mettre comme mode extra sur le jeu d’origine. Un beau cadeau pour les fans.Pour les intéressés, voici le mod en question. Bon visionnage.