Une(encore encore encore) autre rumeur!Le leak vient de la personne qui avait dévoilé la date de sortie de la PS5 Pro et du Nintendo Alarmo.En gros la console serait annoncée le 17 janvier pour une sortie le 3 mars 2025.Avec comme annonce Mario Kart 9, Red Dead Redemption 2, et une bande-annonce pour le prochain Mario 3D.Le prix(du moins au Canada) serait 399 dollars.A vos pronostics

posted the 01/10/2025 at 07:53 PM by ouroboros4