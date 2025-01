- En plus du film Ghost of Tsushima réalisé par Chad Stahelski, Ghost of Tsushima: Legends va être adapté en série animée sur la plateforme de streaming Crunchyroll. Sortie prévue pour 2027.- Columbia Pictures va produire une adaptation cinématographique de Horizon Zero Dawn (la série Netflix est vraisemblablement annulée suite au retrait du showrunner Steve Blackman accusé de comportements toxiques).- Helldivers va avoir droit à son adaptation cinématographique.Bonus :- La saison 2 de The Last of Us sera diffusée en avril 205 sur Max.- Le film Until Dawn (réalisé par David F. Sandberg à partir d'un scénario de Gary Dauberman) avec Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Odessa A'zion, Maia Mitchell, Belmont Cameli et Peter Stormare sortira en avril 2025 au cinéma.